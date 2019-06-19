15 российских звезд, которых мы знаем лишь под псевдонимами (Прохор Шаляпин — не настоящее имя)

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Большинство российских звезд мы знаем только под псевдонимами. Кто-то менял свои фамилии на более звучные, кому-то просто не нравилось свое имя, полученное при рождении. Даже интересно, была бы Вера Брежнева такой популярной, останься она Верой Галушкой? Или где бы был Дима Билан, будь он до сих пор Виктором Беланом?

Мы в AdMe.ru поискали настоящие имена российских знаменитостей и нашли много интересного. Делимся находками с вами.

Дарья Донцова — Агриппина Донцова

Родное имя Дарьи — Агриппина, девочку назвали так в честь бабушки. А девичья фамилия — Васильева. В 1999 году писательница взяла себе имя Дарья (Донцова ее фамилия в замужестве) и выпустила свой первый детективный роман — «Крутые наследнички».

Макс Барских — Николай Бортник

Николай Бортник — так на самом деле зовут певца. В раннем детстве будущий певец мечтал стать космонавтом, но потом быстро переключился на музыку. Он решил создать нового себя и начал с имени.

Паулина Андреева — Екатерина Андреева

Имя Екатерина девушке не нравилось никогда. Поэтому сразу после школы она сменила его на более красивое и звучное Паулина. Чтобы сохранить это в тайне, артистка даже удалила своих старых друзей в социальных сетях. Но тайное всегда становится явным. О том, что девушку зовут Катей, узнали благодаря рассказам ее учительницы и одноклассников.

Анфиса Чехова — Александра Корчунова

Анфисой Чеховой известная телеведущая стала еще в 16 лет, когда официально сменила данные в паспорте. Чехова — фамилия аж прабабушки ее дедушки. А имя Анфиса всегда ей нравилось.

Влад Сташевский — Вячеслав Твердохлебов

По отцу певец должен был носить фамилию Грончак, но родители расстались, когда мальчику не было и 2 лет. Потому мама дала сыну свою фамилию — Твердохлебов. А псевдоним Сташевский певцу выбрал его продюсер Юрий Айзеншпис, потому что посчитал, что «Твердохлебов» не очень красиво звучит для сцены.

Егор Крид — Егор Булаткин

Настоящая фамилия певца — Булаткин. Но еще в 14 лет, до своей популярности, он сам придумал себе фамилию KreeD. Егор говорит, что это всего лишь звучное сочетание букв и никакого тайного смысла в нем нет.

Андрей Губин — Андрей Клементьев

Своего настоящего отца, Валерия Клементьева, певец совсем не помнит. Губиным он стал благодаря второму мужу своей матери, который усыновил детей любимой женщины и дал им свои отчество и фамилию.

Ани Лорак — Каролина Куек

После победы молодой певицы в «Утренней звезде» ведущий Юрий Николаев посоветовал ей поменять имя, так как певица Каролина на тот момент уже была. Артистка не помнит, кто придумал прочитать имя Каролина наоборот — Анилорак. Потом его и вовсе разделили на 2 слова. Так появилась Ани Лорак.

Прохор Шаляпин — Андрей Захаренко

Еще в 6-м сезоне «Фабрики звезд» молодой певец объявил себя праправнуком русского певца Федора Шаляпина. Позднее, правда, выяснилось, что родственников по имени Прохор у Федора Шаляпина вообще нет и не было. Следовательно, известную фамилию Захаренко взял для пиара, добавив к нему еще и редкое имя. Прославившись, он и в паспорте сменил данные на Прохор Андреевич Шаляпин.

Марина Александрова — Марина Пупенина

Марина взяла фамилию своей бабушки — Александрова, которая по праву показалась ей более благозвучной. Изящная, чувственная натура девушки и фамилия Пупенина, конечно, не вполне сочетаются друг с другом.

Маша Малиновская — Марина Садкова

Когда Машу взяли ведущей на канал «Муз-ТВ», продюсер порекомендовал ей подобрать псевдоним. Один знакомый Марины посоветовал ей придумать имя и фамилию, которые начинались бы на одну и ту же букву, как у многих известных актрис: Мэрилин Монро, Брижит Бардо. Таким образом Марина Садкова стала Машей Малиновской.

Аглая Тарасова — Дарья Тарасова

Дарья — старшая дочь актрисы Ксении Раппопорт. В 18 лет девушка сменила имя на Аглая. Ей хочется, чтобы зрители оценивали ее собственный талант и не сравнивали с известной мамой. Фамилию актриса не решилась менять и оставила отцовскую.

Константин Кинчев — Константин Панфилов

Кинчев — фамилия дедушки Константина. Вокалист группы «Алиса» использует ее уже более 40 лет, после того как узнал судьбу деда. В 1930-е годы дедушку репрессировали, а после он умер в Магадане. Бабушка певца снова вышла замуж, и ее сын, а затем и внуки стали Панфиловыми. Официально данные в паспорте Константин все же не поменял.

Елена Ваенга — Елена Хрулева

Когда Елена решила связать свою жизнь с музыкой, ее мама придумала для нее творческий псевдоним. Ваенга — это бывшее название Североморска, родного города Елены. А неподалеку от него протекает одноименная река.

Лолита Милявская — Лолита Горелик

Фамилия Милявская у Лолиты появилась благодаря ее второму замужеству. Ради прописки в Москве певице пришлось оформить фиктивный брак с Виталием Милявским. Жили они раздельно, уже спустя год развелись, а фамилию артистка оставила.

А вы знаете кто еще из наших знаменитостей выступают под псевдонимом? Делитесь в комментариях.