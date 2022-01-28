15 доказательств того, что современные звезды со своим эпатажем и рядом не стояли с эстрадными артистами 90-х
Если вы думаете, что сегодня настало время звезд, которые своим эпатажем могут затмить коллег из 90-х, то глубоко заблуждаетесь. Об этом свидетельствуют многочисленные концертные выступления популярных артистов последнего десятилетия ХХ века. Борис Моисеев, Жанна Агузарова, Аркадий Укупник — эти и многие другие селебрити своими костюмами и неординарным внешним видом могли бы с легкостью дать фору нынешним музыкантам. Мы решили взглянуть, как же одевались эти звезды тогда и сейчас.
AdMe.ru перерыл архивные видео из 90-х и нашел кучу экстравагантных выступлений популярных звезд того времени.
1. Борис Моисеев
2. Жанна Агузарова
3. Шура
4. Сергей Пенкин
5. Филипп Киркоров
6. Маша Распутина
7. Лолита
8. Наташа Королева
9. Аркадий Укупник
10. Игорь Наджиев
11. Лариса Долина
12. Александр Буйнов
13. Анжелика Варум
14. Лада Дэнс
15. Богдан Титомир
Кто из этих звезд вас удивил более всего?
Фото на превью Анжелика Варум / YouTube, Сделай шаг / ВИД, Наташа Королева / YouTube
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