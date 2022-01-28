15 доказательств того, что современные звезды со своим эпатажем и рядом не стояли с эстрадными артистами 90-х

Если вы думаете, что сегодня настало время звезд, которые своим эпатажем могут затмить коллег из 90-х, то глубоко заблуждаетесь. Об этом свидетельствуют многочисленные концертные выступления популярных артистов последнего десятилетия ХХ века. Борис Моисеев, Жанна Агузарова, Аркадий Укупник — эти и многие другие селебрити своими костюмами и неординарным внешним видом могли бы с легкостью дать фору нынешним музыкантам. Мы решили взглянуть, как же одевались эти звезды тогда и сейчас.