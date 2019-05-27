15 пар российских звезд, поразительно похожих друг на друга (Но они не родственники)
На Земле живут 7,5 млрд человек. И велика вероятность того, что где-то бродит ваша точная копия. Да и просто похожих на вас людей наберется немало.
Звезды не исключение. Даже среди отечественных селебрити есть те, кто здорово смахивает друг на друга. Кое-кто из поклонников даже подозревает, что некоторые публичные люди просто скрывают свое родство.
AdMe.ru отыскал отечественных селебрити, которые так смахивают друг на друга, что хочется попросить их сделать тест ДНК.
1. Инна Чурикова и Яна Чурикова
2. Анна Седокова и Анна Плетнева
3. Ефим Шифрин и Николай Цискаридзе
4. Кирилл Плетнев и Максим Аверин
5. Полина Фаворская (FAVLAV) и Елизавета Корнилова
6. Максим Матвеев и Кирилл Гребенщиков
7. Альбина Джанабаева и Ксения Алферова
8. Елена Яковлева и Анастасия Родионова
9. Евгений Миронов и Евгений Стычкин
10. Алика Смехова и Анастасия Мыскина
11. Владимир Вдовиченков и Дмитрий Орлов
12. Алена Свиридова и Юлия Рутберг
13. Эрика Герцег и Алина Гросу
14. Екатерина Дубакина и Екатерина Копанова
15. Наташа Королева и Наталья Медведева
А кого вы добавили бы в этот список?
Фото на превью yana_chu / instagram, East News