15 пар российских звезд, поразительно похожих друг на друга (Но они не родственники)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На Земле живут 7,5 млрд человек. И велика вероятность того, что где-то бродит ваша точная копия. Да и просто похожих на вас людей наберется немало.

Звезды не исключение. Даже среди отечественных селебрити есть те, кто здорово смахивает друг на друга. Кое-кто из поклонников даже подозревает, что некоторые публичные люди просто скрывают свое родство.