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15+ звездных сыновей, которые могли бы родиться у наших и зарубежных знаменитостей

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Не только обычные фанаты мечтают о голливудских звездах, представляя, как выглядели бы их возможные дети. Наши знаменитости, скорее всего, тоже хотя бы раз в жизни, пусть даже и в шутку, задумывались о возможной семейной идиллии с зарубежными красавицами и красавцами.

Мы в AdMe.ru решили представить, какие пары наших и зарубежных звезд могли бы сорвать генетический джекпот, если бы стали родителями.

Крис Хемсворт и Настя Ивлеева

© DDNY / Broadimage / Broad Image / East News, © East News, © Invision / Invision / East News, © FaceApp

Данила Козловский и Дженнифер Энистон

© East News, © Invision / Invision / East News, © Tsvetkova Ekaterina / East News, © FaceApp

Брэд Питт и Светлана Ходченкова

© Anthony Behar/ Sipa USA / East News, © Лызлова Екатерина / PhotoXpress / East News, © CORE / Ferrari Press / East News, © FaceApp

Эштон Кутчер и Ольга Бузова

© Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, © Tarakanov Vadim / East News, © Xavier Collin / Image Press Agency / MEGA / East News, © FaceApp

Сергей Лазарев и Эмилия Кларк

© Lomohov Anatoly / East News, © TOLGA AKMEN / AFP / East News, © Kashaev Pavel / East News, © FaceApp

Сергей Безруков и Кейт Уинслет

© East News, © AFP / East News, © Lomohov Anatoly / East News, © FaceApp

Николай Басков и Анджелина Джоли

© East News, © TIZIANA FABI / AFP / East News, © East News, © FaceApp

Леонардо Ди Каприо и Юлия Ковальчук

© Everett Collection / East News, © Lomohov Anatoly / East News, © IMP Features / Patrick van Emst / East News, © FaceApp

Джастин Бибер и Кристина Асмус

© Carlos Maidana / Broadimage / Broad Image / East News, © Tarakanov Vadim / East News, © Invision / Invision / East News, © FaceApp

Иван Ургант и Энн Хэтэуэй

© Kashaev Pavel / East News, © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, © Ксения Угольникова / East News/, © FaceApp

Александр Петров и Эмма Уотсон

© Tarakanov Vadim / East News, © Invision / Invision / East News, © East News, © FaceApp

Максим Галкин и Джулия Робертс

© East News, © Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, © Дмитрий Коробейников / East News, © FaceApp

Роберт Паттинсон и Полина Гагарина

© Shooting Star / Sipa USA / East News, © Tarakanov Vadim / East News, © imageSPACE / MEGA / Mega Agency / East News, © FaceApp

Алексей Воробьев и Дженнифер Лоуренс

© East News, © Invision / Invision / East News, © East News, © FaceApp

Егор Крид и Скарлетт Йоханссон

© Kashaev Pavel / East News, © JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, © Tarakanov Vadim / East News, © FaceApp

Крис Эванс и Рената Литвинова

© Invision / Invision / East News, © East News, © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, © FaceApp

Дэвид Бекхэм и Елизавета Боярская

© Courtesy of Bottletop / MEGA / Mega Agency / East News, © Tarakanov Vadim / East News, © Fred Duval / MEGA / Mega Agency / East News, © FaceApp

Владимир Машков и Джиллиан Андерсон

© Kashaev Pavel / East News, © TOLGA AKMEN / AFP / East News, © Ксения Угольникова / East News, © FaceApp

Сергей Зверев и Леди Гага

© Kashaev Pavel / East News, © MEGA / Mega Agency / East News, © East News, © FaceApp

Как вы думаете, у какой еще пары наших и зарубежных знаменитостей могли бы получиться красивые дети?

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