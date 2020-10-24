15+ звездных сыновей, которые могли бы родиться у наших и зарубежных знаменитостей
Не только обычные фанаты мечтают о голливудских звездах, представляя, как выглядели бы их возможные дети. Наши знаменитости, скорее всего, тоже хотя бы раз в жизни, пусть даже и в шутку, задумывались о возможной семейной идиллии с зарубежными красавицами и красавцами.
Мы в AdMe.ru решили представить, какие пары наших и зарубежных звезд могли бы сорвать генетический джекпот, если бы стали родителями.
Крис Хемсворт и Настя Ивлеева
Данила Козловский и Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Светлана Ходченкова
Эштон Кутчер и Ольга Бузова
Сергей Лазарев и Эмилия Кларк
Сергей Безруков и Кейт Уинслет
Николай Басков и Анджелина Джоли
Леонардо Ди Каприо и Юлия Ковальчук
Джастин Бибер и Кристина Асмус
Иван Ургант и Энн Хэтэуэй
Александр Петров и Эмма Уотсон
Максим Галкин и Джулия Робертс
Роберт Паттинсон и Полина Гагарина
Алексей Воробьев и Дженнифер Лоуренс
Егор Крид и Скарлетт Йоханссон
Крис Эванс и Рената Литвинова
Дэвид Бекхэм и Елизавета Боярская
Владимир Машков и Джиллиан Андерсон
Сергей Зверев и Леди Гага
Как вы думаете, у какой еще пары наших и зарубежных знаменитостей могли бы получиться красивые дети?