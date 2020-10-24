15+ звездных сыновей, которые могли бы родиться у наших и зарубежных знаменитостей

Не только обычные фанаты мечтают о голливудских звездах, представляя, как выглядели бы их возможные дети. Наши знаменитости, скорее всего, тоже хотя бы раз в жизни, пусть даже и в шутку, задумывались о возможной семейной идиллии с зарубежными красавицами и красавцами.