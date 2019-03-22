15 неожиданных фактов о знаменитостях прошлого, о которых история пыталась умолчать

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У знаменитостей прошлого века, как и у всех, были свои секреты, которые могли быть известны только самым близким людям. Но сегодня благодаря преданным поклонникам и любопытным журналистам у нас есть возможность узнать то, что ранее не афишировалось.