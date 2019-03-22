15 неожиданных фактов о знаменитостях прошлого, о которых история пыталась умолчать
У знаменитостей прошлого века, как и у всех, были свои секреты, которые могли быть известны только самым близким людям. Но сегодня благодаря преданным поклонникам и любопытным журналистам у нас есть возможность узнать то, что ранее не афишировалось.
Подборка удивительных фактов от AdMe.ru поможет не только вспомнить выдающихся личностей прошлого, но и увидеть их историю в новом свете.
- Стив Джобс (Steve Jobs) всегда отказывался следовать чьим-то правилам — он предпочитал придумывать свои. Например, на его машине не было номерных знаков, а парковать ее он предпочитал на месте, выделенном для людей с ограниченными возможностями.
- Элвис Пресли (Elvis Presley) был настолько патриотичным, что за всю свою блестящую карьеру ни разу не выступил вне Северной Америки. Однако это вовсе не помешало ему покорить весь мир.
- Король регги Боб Марли (Bob Marley) до 7 лет был талантливым хиромантом, чем немало пугал соседей. Однако это не помешало жителям его родной деревни активно пользоваться этой услугой: Боб предсказывал будущее до тех пор, пока полностью не посвятил себя музыке.
- Знаменитый рэп-исполнитель Тупак Шакур (Tupac Shakur) проходил кастинг на роль Баббы в культовом фильме «Форрест Гамп» (Forrest Gump). Очевидно, что роль он не получил. Однако эта неудача не остановила Тупака: за его карьеру вышло приличное число фильмов с участием знаменитого рэпера.
- Известно много веселых историй о простых парнях из группы The Beatles. К примеру, первый вариант одной из красивейших песен The Beatles «Yesterday» звучал так: «Scrambled eggs, oh, my baby, how I love your legs...». Кто бы знал, что эта романтичная песня на самом деле посвящена омлету и чьим-то ногам.
- Появление Фрэнка Синатры (Frank Sinatra) всегда вызывало бурную реакцию со стороны поклонниц актера. Однако в 2010 году менеджер актера признался в том, что нередко специально нанимал самых громких девушек и платил им за то, чтобы они изображали дикий восторг при появлении Синатры.
- По задумке автора, главную роль в фильме «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany’s) должна была исполнить Мэрилин Монро (Marilyn Monroe). Это удивительно, ведь Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Мэрилин были полными противоположностями.
- Мэрилин Монро, в свою очередь, отчаянно мечтала сыграть главную роль в экранизации книги Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», в этом она призналась самому Никите Хрущеву при встрече. Однако мечта так и не стала явью.
- Последние слова Уолта Диснея (Walt Disney) перед смертью были просты: «Курт Рассел». Сегодня Курт Рассел — звезда мирового масштаба, однако в год смерти Уолта Курт только начинал свою карьеру и был лишь поверхностно знаком с Диснеем. Предсмертные слова были написаны на клочке бумаги, и никто не знает, что они означали.
- Коко Шанель (Coco Chanel) не просто так назвала свои знаменитые духи Chanel № 5. Дело в том, что однажды гадалка сказала ей, что именно цифра 5 станет ее счастливым числом. Как же она оказалась права!
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Культовый режиссер фильмов ужасов Альфред Хичкок (Alfred Hitchcock) страдал от большого количества нетипичных фобий. Всю свою жизнь он больше всего боялся 3 вещей: куриных яиц, полицейских и своих фильмов. Именно поэтому он никогда не ел яйца, не смотрел свои фильмы и как мог избегал полицейских.
- Джон Кеннеди (John F. Kennedy) был не только известным политиком, но и успешным писателем-биографом. В возрасте 22 лет он получил престижную Пулитцеровскую премию за одну из своих работ.
- Уинстон Черчилль (Winston Churchill) был изобретателем одной из популярнейших современных аббревиатур — OMG (Oh my God!), выражающей восторг и удивление. Письма, которые получал Уинстон, свидетельствуют, что коллеги были в восторге от нового речевого оборота, так же как и нынешняя молодежь.
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Принцесса Диана (Diana, Princess of Wales) очень любила музыку и была знакома почти со всеми великими музыкантами своего времени. Однако любимой группой принцессы был шведский квартет ABBA. Ее сын, принц Уильям (Prince William, Duke of Cambridge), даже включил песни ABBA на собственной свадебной вечеринке в память о маме.
- Но, несмотря на всемирное признание, легендарная группа ABBA отказалась воссоединиться по окончании своей деятельности даже после того, как участникам была предложена сумма в $ 1 млрд. Они объяснили это просто: если они когда-нибудь и захотят вернуться на сцену, то уж точно не ради денег. Тем более что группа официально никогда не распадалась, а это значит, что ABBA может вернуться в любой момент. И мы их будем ждать.
Какие еще удивительные факты о знаменитостях прошлого вы знаете? Делитесь в комментариях.
Фото на превью thebeatles.com