15+ малоизвестных фактов о культовых клипах, которые вызовут острое желание их пересмотреть

Смотря трех- или четырехминутные видеоклипы мировых исполнителей, мы будто проживаем с ними маленькую жизнь. Однако мало кто знаком с изнанкой съемочного процесса. А некоторые даже не догадываются о том, что некоторые ролики вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

Мы в AdMe.ru пересмотрели все культовые видео и выяснили, почему Мадонна в легендарном клипе «Music» снималась в шубе, девушка солиста Maroon 5 была недовольна его сценами с Келли Престон в ролике «She Will Be Loved» и много чего еще.

1. В клипе «Music» Мадонна снималась в шубе, чтобы никто не заметил ее интересное положение

Таким образом она скрывала свой округлившийся животик. Тогда певица была беременна сыном Рокко, которого родила 11 августа 2000 года.

2. «Scream» Майкла и Джанет Джексон вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Он был признан самым дорогим клипом за всю историю. Бюджет ролика составил $ 7 млн. На 2-м месте числится «Die Another Day» Мадонны ($ 6 млн), а замыкает тройку лидеров «Estranged» Guns N’ Roses ($ 4 млн).

3. Съемки клипа Рианны «We Found Love» должны были полностью проходить на поле в Уэльсе, однако местный фермер воспротивился этому

Когда съемки начались, владелец участка велел прекратить их из-за того, что певица была в чересчур откровенном наряде.

4. Одежда Бритни Спирс, в которой она снялась в ролике «Baby One More Time», была приобретена в недорогом сетевом магазине

Костюмы самой певицы и других участников, задействованных в съемке, стоили не дороже $ 17.

5. Бен Аффлек чуть не загубил карьеру, снявшись в клипе Дженнифер Лопес «Jenny from the Block»

Одним из героев этого ролика Дженнифер Лопес стал ее бойфренд Бен Аффлек. Позже он признался, что это видео чуть не разрушило его карьеру. Кстати, не так давно артисты объявили о своем воссоединении.

6. В клипе «Sugar» группы Maroon 5 были показаны реальные свадьбы

Сначала создатели ролика хотели, чтобы никто из участников торжеств не знал о том, что к ним невзначай приедет группа. Но потом поняли, что хотя бы кому-то одному нужно сообщить. Они предупредили женихов, ну а невесты и гости даже не подозревали о визите звезд. Так что их реакция на Maroon 5, показанная в клипе «Sugar», была реальной.

7. Персонажи и костюмы в клипе Шакиры «Hips Don’t Lie» связаны с ее родной страной

Создатели клипа вдохновлялись Барранкильским карнавалом, который проводится в Колумбии. И это неспроста, так как певица родом из этой страны.

8. В клипе «Hung Up» Мадонна непринужденно танцует, но все движения давались ей с болью

Дело в том, что несколькими неделями ранее у нее диагностировали 8 переломов ребер, которые певица получила в результате падения с лошади.

9. Во время съемок «Oops!.. I Did It Again» Бритни Спирс серьезно пострадала

На голову певицы упала часть камеры. В результате ей наложили 4 шва, и только после 4-часового отдыха она смогла вернуться к съемочному процессу.

10. Девушка Адама Левина была недовольна его сценами с Келли Престон в клипе «She Will Be Loved»

Солист Maroon 5 снимался в ролике со своей любимой актрисой Келли Престон. Ну а его девушка, с которой он встречался в тот момент, приревновала возлюбленного к партнерше из-за их поцелуев.

11. Все девушки в клипе Джастина Бибера «Sorry» накрашены одинаковой помадой

Хореограф была убеждена, что помада MAC оттенка Ruby Woo подходит любому тону кожи. Кстати, именно ее помадой накрасились все 13 танцовщиц. Женщина не побоялась дать свою косметику, сказав при этом: «Мы снимаем клип для Джастина Бибера. Мы беспокоимся за танцы, а не думаем о микробах».

12. Многие помнят лихо отплясывающую Бейонсе в клипе «Single Ladies». На то, чтобы выучить все движения, певице потребовалось полтора месяца

Артисты повторили танец 50 раз и даже сломали несколько пар туфель на шпильках. Видео, длящееся 3 минуты и 18 секунд, по разным сведениям, снимали от 8 до 12 часов.

13. В клипе «We Belong Together» Мэрайя Кэри одета в свадебное платье Vera Wang, в котором выходила замуж за Томми Моттолу

Клип снимался в 2005 году, а брак с продюсером был заключен в 1993-м. Так что платью на тот момент было 12 лет. Но выглядело оно как новенькое.

14. Легендарный розовый велюровый костюм, в котором Дженнифер Лопес щеголяла в клипе «I’m Real», был выбран совершенно случайно

Стилисты принесли на съемку одежду от именитых дизайнеров, однако певица увлеклась спортивными костюмами малоизвестной тогда фирмы Juicy. Компания прислала их для того, чтобы Дженнифер расслабилась и потусовалась перед съемками. В итоге такой наряд она и выбрала.

15. Актер и музыкант Тристан Уайлдз, снявшийся в клипе Адель «Hello», номинировался на премию «Грэмми»

Съемки клипа проходили в 2015 году, а как претендента на столь высокую награду за дебютный альбом «New York: A Love Story» Тристана рассматривали в 2014 году.

16. Во время съемок клипа Тейлор Свифт «Shake It Off» звучал хеви-метал

По всему периметру площадки, где снимался ролик, были установлены бумбоксы, транслировавшие хеви-метал. Это сделали для того, чтобы посторонние не смогли услышать новую песню певицы, так как съемки велись в строжайшей секретности.