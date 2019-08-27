15+ фактов о Сезарии Эворе — босоногой певице, которая стала знаменитой только в 47 лет

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сезарии Эворе, которая была признана одной из самых влиятельных певиц в мире, 27 августа 2019 года исполнилось бы 78 лет. Свою карьеру она начала довольно поздно, поэтому публика никогда не видела ее молодой. Однако ее бархатный голос завораживал с первых секунд, а проникновенные песни в одно мгновение уносили слушателей в неведомые и далекие теплые страны.