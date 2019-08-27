15+ фактов о Сезарии Эворе — босоногой певице, которая стала знаменитой только в 47 лет
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Сезарии Эворе, которая была признана одной из самых влиятельных певиц в мире, 27 августа 2019 года исполнилось бы 78 лет. Свою карьеру она начала довольно поздно, поэтому публика никогда не видела ее молодой. Однако ее бархатный голос завораживал с первых секунд, а проникновенные песни в одно мгновение уносили слушателей в неведомые и далекие теплые страны.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить самые яркие факты из биографии Босоногой Дивы — так певицу прозвали за привычку выходить на сцену без обуви.
«Я обычная женщина. Не слишком счастливая. Не богачка, не красавица — просто женщина, каких миллионы».
- Сезария Эвора родилась в 1941 году в городе Минделу на Островах Зеленого Мыса, расположенных в Атлантическом океане недалеко от Африки. Ее семья была бедной, но дружной — Сезария росла вместе с 4 братьями. Когда девочке было 7 лет, умер ее отец. Эта потеря далась семье очень нелегко, и особенно горевала маленькая Сезария, ведь она была отцовской любимицей. Мать была не в состоянии одна прокормить детей, поэтому отдала дочь в приют к католическим монахиням. 3 года, которые Сезария провела там, были для нее невыносимыми, потому что она была лишена того, что ценила больше всего, — свободы. В 13 лет она вернулась домой и стала помогать матери по хозяйству.
- В свободное от работы время девушка выступала в барах родного города. Причем пела она исключительно в жанре морна. Это традиционные песни для Островов Зеленого Мыса, в которых чувствуется влияние африканских мотивов, а также бразильских и португальских ритмов. Название произошло либо от английского глагола to mourn («печалиться»), либо от португальского слова morno («теплый»). Сама Сезария говорила про свою музыку так: «Стиль морна соткался из всего того, что окружало нас на острове: море, любовь и тоска по чему-то необъяснимому».
- В 16 лет Сезария встретила свою первую любовь — музыканта и моряка Эдуардо Жуау Шалину. Они познакомились в баре, где девушка рассчитывала спеть — бесплатно или хотя бы за несколько сигарет. Эдуардо услышал ее голос и был очарован. Правда, он отметил, что она поет слишком тихо, и посоветовал быть смелее. Позднее мужчина сделал из Эворы местную знаменитость: он договаривался с владельцами кафе и баров, организовывал выступления и даже собрал для нее ансамбль. Казалось, что счастье было уже так близко, но вскоре Эдуардо сел на корабль и навсегда уплыл из маленького Минделу, так как у него были серьезные планы на материке. Больше Сезария его не видела.
- Почти 20 лет певица выступала по кафе и ресторанам, изредка появляясь в эфире местного радио. Но Эвора мечтала о настоящей славе, она хотела, чтобы ее творчество стало популярным в других странах. Увы, этим мечтам было суждено сбыться еще не скоро. В 1975 году на Островах Зеленого Мыса случился политический переворот, они наконец обрели независимость от Португалии и получили название Республика Кабо-Верде. Правда, эти перемены повлекли за собой тяжелый финансовый кризис. Сезария была вынуждена уйти со сцены на 10 лет, так как песни перестали приносить ей деньги.
- Постепенно жизнь в Кабо-Верде стала налаживаться, и друзья-музыканты попросили Эвору вновь вернуться к творчеству. Более того, они уговорили ее поехать в Лиссабон, чтобы выступать перед кабо-вердианской диаспорой. Именно в португальской столице Сезария записала свой первый альбом. На тот момент ей было уже 43 года.
- В одном из ресторанов, где выступала певица, ее заметил француз с кабо-вердианскими корнями по имени Хосе да Силва. Он был поражен ее голосом и колоритными песнями, поэтому убедил Эвору поехать вместе с ним во Францию. В 47 лет Сезария исполнила свою давнюю мечту — она увидела Эйфелеву башню.
- Хосе да Силва не ошибся. В Париже Сезарию ждал успех, она записала еще 3 альбома, которые наконец-то пробили этнический барьер и принесли певице славу «аристократки ресторанной музыки» — так ее называли местные журналисты. Французы были покорены немолодой женщиной с чарующим голосом, песни которой переносили их в совершенно другой мир.
- На сцену певица всегда выходила босиком — кто-то говорил, что это была своего рода дань бедности, в которой жили земляки Сезарии на Островах Зеленого Мыса. Однако сама Эвора уверяла, что в этой ее привычке не было никакой подоплеки — просто она не любила носить обувь. «Столько лет я ходила босая, как большинство у нас на острове, и мне легче петь босиком», — так говорила она в своих интервью. Первую пару туфель она купила специально для гастролей, когда ей было уже за 40.
- В 80-х годах Сезария Эвора совершила гастрольный тур по Европе, а через несколько лет стала знаменита на весь мир. Ее прозвали «чернокожей Эдит Пиаф» и «африканской Билли Холидей». Свой первый серьезный гонорар Сезария попросила разделить на 2 части: половину она положила в банк, а вторую забрала наличными, чтобы в случае чего деньги точно остались при ней. Правда, когда журналист спросил, что она купила после своих триумфальных гастролей, она ответила: «Юбку и 2 блузки».
- Слава и богатство совсем не изменили Эвору — она всегда сама гладила свои платья перед концертами и говорила: «Номер люкс, хороший повар и крепкий эспрессо — вот все, что мне надо». А еще певица так и не смогла бросить вредную привычку, которую приобрела еще в юности, — курение. Во время своих выступлений Сезария всегда устраивала небольшие «перекуры». «Я люблю курить и ничего не могу с этим поделать. Один богатый человек предложил мне новый „мерседес“, если я перестану курить. Как видите, я все еще курю», — смеялась Босоногая Дива.
- Помимо табака у Сезарии была еще одна маленькая слабость — золотые украшения. Она не очень любила огромные торговые центры, но во время своих гастролей непременно заходила в небольшие ювелирные лавочки. По ее словам, все женщины Кабо-Верде любят золото, потому что это деньги, которые всегда с тобой.
- За всю свою карьеру Сезария заработала более $ 50 млн, но деньги ее никогда особо не интересовали. Она жила в родительском доме вместе с многочисленными родственниками, а новый дом купила только после того, как все перестали помещаться в старом. Звезда никогда не запирала двери, поэтому каждый житель городка в любой момент мог зайти в ее дом и даже угоститься кашупой — традиционным кабо-вердианским супом из кукурузы.
- Удивительно, но коренная жительница Островов Зеленого Мыса не умела плавать и очень боялась волн. Дело в том, что детстве она увидела, как шторм смыл человека со скалы, и это воспоминание преследовало ее всю жизнь. Тем не менее Эвора не могла жить вдалеке от океана и говорила, что он необходим ей, чтобы жить.
- Почти все свои огромные гонорары дива отдавала на нужды Кабо-Верде. Она финансировала систему начального и среднего образования в школах, а также бо́льшую часть здравоохранения в стране. При этом она сама уверяла, что ее помощь не имеет национальных масштабов, а она помогает лишь отдельным людям: «Я могу помочь конкретному ребенку, конкретной матери, у которой больное дитя. За помощью обращаются многие. Да, для своей страны я самая известная и состоятельная, но то, что я делаю, делаю исключительно как частное лицо».
- На самом деле, конечно, звезда скромничала. Она действительно помогла огромному количеству соотечественников. Более того, благодаря ей про крошечную республику, разбросанную по островам Атлантического океана, узнал весь мир. Кабо-Верде стало членом ООН, ВОЗ и многих других значимых международных организаций.
- Благодарные жители республики хотели поставить памятник Сезарии еще при жизни, но звезду это страшно возмутило. Она запретила это делать и сказала, что если в стране есть лишние деньги, то лучше их потратить с бо́льшим умом и пользой.
- Сезария никогда официально не была замужем, но у нее было 2 детей: сын Эдуардо, которого она назвала в честь своей первой любви, и дочь Фернанда. Сына она родила в 18 лет от солдата, который уехал с Кабо-Верде и даже не знал, что Сезария была беременна. С отцом своей дочери, футболистом из Португалии, она также не поддерживала отношений. Певица говорила, что мужчины приходят и уходят, как океанский прилив, а дети остаются навсегда.
- Босоногая Дива выступала до последних дней, но в 2010 года из-за проблем с сердцем ей пришлось отменить все свои концерты до конца года. Вскоре певица объявила о завершении своей карьеры и через несколько месяцев умерла в родном городе в возрасте 70 лет от сердечно-легочной недостаточности.
- Незадолго до этого в интервью она призналась: «Дожив почти до 70 лет, я понимаю, что у меня исполнились все мечты и новых уже нет. Я жду, когда Бог заберет меня и я скажу всем: „До свидания!“ Это нормальные мысли в моем возрасте, ведь вместе с тем я умею радоваться каждому дню».
- В 2012 года Сезарии Эворе все-таки поставили памятник и назвали в ее честь один из 3 наиболее используемых аэропортов Кабо-Верде.
- За свою карьеру певица была 5 раз номинирована на премию «Грэмми». Также она была удостоена ордена Почетного легиона Франции. В 2013 году известный бельгийский рэпер Stromae посвятил ей свою песню Ave Cesaria.
Вам нравятся песни Сезарии Эворы? Вы знали, что она так активно помогала своей стране?