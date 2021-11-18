15 фактов, которые изменят ваше представление о культовых клипах 90-х и 2000-х

90-е и нулевые были интересным периодом в музыкальной индустрии. Тогда на вершинах хит-парадов спокойно уживались на соседних строчках зажигательные композиции Backstreet Boys, мелодичные R’n’B-треки Келли Роуленд и драйвовые песни Evanescence. И независимо от того, сколько раз вы пересматривали мегапопулярные клипы этих исполнителей, всегда найдется парочка деталей, которые откроют вам что-то новое о них.

Мы в AdMe.ru не можем подолгу обходиться без ностальгии и поэтому предлагаем вам взглянуть на изнаночную сторону съемочного процесса известных музыкальных видео.

Парень, по которому Бритни Спирс вздыхает в клипе «Baby One More Time», в реале приходится ей двоюродным братом

Чэд Спирс, а именно так его зовут, на момент съемок музыкального видео был моделью Abercrombie & Fitch.

После успеха клипа «Bring Me to Life», солистка группы Evanescence Эми Ли получила несколько предложений сняться в кино, но отказалась от них

К тому же режиссер музыкального видео на эту песню Филипп Штёльцль рассказал, что не знал, стоит ли ему прибегать к услугам дублерши для съемок сцен, где девушка висит за окном, держась за руку. «Но потом оказалось, что Эми способна сделать все сама. Она часами висела так, не уставая. Именно благодаря ей видео получилось таким эффектным».

В танцевальных сценах в музыкальном видео «Pop» участника группы NSYNC Джои Фатона заменил хореограф Уэйд Робсон

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что певец незадолго до съемок ролика повредил ногу во время репетиции предстоящего тура группы.

Участники Blink-182 не были совершенно без одежды в легендарном клипе «What’s My Age Again?»

На протяжении большей части видео они носили плавки телесного цвета. Вокалист группы Марк Хоппус признался, что несмотря на то, что клип имел большой успех, он бы не хотел снова бегать по улицам Лос-Анджелеса в таком виде.

В клипе на песню «Cool» Гвен Стефани рассказывает о своем реальном бывшем — участнике группы No Doubt Тони Канэле

Причем новую возлюбленную героя музыкального видео играет Эрин Локиц — на тот момент реальная девушка Тони Канэла, на которой он позже женился.

Изначально предполагалось, что Алиша Киз сыграет заключенную в клипе «Fallin»

Однако музыкальный лейбл не захотел, чтобы в своем дебютном видео певица предстала перед зрителями за тюремными решетками. В итоге Киз сыграла девушку, которая едет на свидание с парнем, отбывающим срок.

Келли Роуленд использовала Excel, чтобы отправить Нелли СМС-сообщение в клипе на песню «Dilemma»

Но что действительно комично, так это то, что по сюжету она разозлилась, потому что он ей не ответил. Позже певица в одном из интервью рассказала, что на тот момент даже не знала, что такое Microsoft Excel.

Культовое видео Мадонны на песню «Vogue» снимал не кто иной, как Дэвид Финчер

На тот момент режиссеру только предстояло покорить мир своими фильмами «Семь», «Игра» и «Бойцовский клуб». Помимо работы над клипом «Vogue», Мадонна и Финчер также сотрудничали при создании видео на песни «Express Yourself», «Oh Father» и «Bad Girl».

На песню «My Favourite Game» группы The Cardigans снято 5 версий видео, но в эфир большинства телеканалов попал лишь урезанный и скучный вариант

В ней Нина Перссон просто едет за рулем Cadillac Eldorado по пустынному шоссе, тогда как в остальных 4 роликах (которые признаны слишком жестокими) она мчится по встречной полосе, провоцируя многочисленные аварии. Стоит отметить, что у всех вариантов видео различные концовки.

Локации в клипе Backstreet Boys на сингл «Everybody» могли показаться многим зрителям до ужаса знакомыми

А все потому, что музыкальное видео снималось в том же особняке, в котором проходили съемки фильма «Каспер».

Песня и клип Гвен Стефани «Hollaback Girl» являются ответом исполнительницы на критику со стороны Кортни Лав

В одном из интервью Лав сравнила Стефани с чирлидером. «Быть знаменитой — это то же самое, что учиться в школе и быть популярной, словно ты чирлидер. Но меня такое мало интересует. Я не хочу быть как Гвен Стефани, она чирлидер». Стефани не стала устраивать скандалов и просто написала песню, в которой использовала все атрибуты школьных чирлидеров, и приправила это тематическим клипом.

Джеймсу Бланту пришлось дважды прыгать со скалы при съемках клипа на композицию «You’re Beautiful», потому что первый дубль был неудачный

«К тому времени, как мы добрались до места съемок на Майорке, я понял, что совершил ужасную ошибку, согласившись спрыгнуть со скалы, — рассказал музыкант. — Однако отступать было уже поздно. В итоге я разбил губу во время погружения в воду. Было больно, но зато получилось отличное видео».

Шинейд О’Коннор решила побриться налысо перед стартом своей карьеры, потому что хотела, чтобы люди разглядели в первую очередь ее талант, а не красоту

В музыкальном видео на песню «Nothing Compares 2 U», ставшем культовым, почти все время показывается лицо О’Коннор крупным планом. Ролик получился крайне эмоциональным и вкупе с песней принес Шинейд огромную популярность.

В 2003 году кинокомпания Paramount Pictures купила права на экранизацию истории по мотивам клипа Аврил Лавин «Sk8er Boi»

Однако либо идею фильма забраковали на следующих стадиях, либо что-то пошло не так уже на стадии разработки, но эту картину мир так и не увидел.

Летоя Лакетт и Латавия Робертсон узнали, что больше не являются участницами Destiny’s Child, только после того, как увидели клип «Say My Name»

«Я никогда самолично не покидала группы. Да и вообще, кто в здравом уме уйдет из Destiny’s Child? Меня исключили из состава, — рассказала в одном из интервью Робертсон. — Но самое ужасное то, как я об этом узнала. Мы посмотрели клип „Say My Name“ по телевизору и только тогда выяснили это». Лакетт и Робертсон, которых нет в этом видео, заменили на новеньких участниц — Мишель Уильямс и Фарру Франклин (Франклин покинула коллектив спустя несколько месяцев).