14 знаменитых женщин, которые доказывают, что быть роскошной можно не только в размере XS

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Актрисы, певицы и модели размера плюс давно покорили мир шоу-бизнеса. Эти девушки не попадают под стандарт «90—60—90», а выглядят как совершенно обычные женщины. За это мы их и любим.

Мы в AdMe.ru восхищаемся этими роскошными женщинами и в очередной раз убеждаемся, что обворожительной можно быть вне зависимости от размера одежды.

Ким Кардашьян

Известность этой персоны бьет все рекорды. Кто-то ее люто ненавидит, а кто-то превозносит до невероятных высот, но факт остается фактом: о Ким говорит весь мир. Чего стоит одна аудитория ее страницы в Instagram, насчитывающая 31,2 млн подписчиков. Нельзя не отметить вклад именно этой эпатажной фигуры в радикальные изменения устоявшихся канонов красоты. Она — героиня реалити-шоу, красавица с обложек модных журналов. Перед вами девушка, которая четко знает о своей безупречности.

Опра Уинфри

Опра Уинфри — знаменитая телеведущая и кумир миллионов американок. Она сильная, уверенная в себе и привлекательная женщина. Но у Опры был период, когда лишний вес стал негативно сказываться на здоровье: она весила 108 кг при росте 169 см. Тогда телеведущая решила заняться собой. Опра заметно похудела, но худышкой, конечно, не стала. По словам Уинфри, над фигурой она работала для здоровья, а не ради красоты.

Габури Сидибе

Габури Сидибе, актриса и звезда «Американской истории ужасов», весит 122 кг. Габури совсем не комплексует на этот счет. В соцсетях ее часто осуждают за лишний вес, но актриса отвечает: «Жаль, что мы не можем пообщаться с вами лично. Я сейчас лечу на частном самолете на очередные съемки. А где вы?»

Мелисса Маккарти

Более жизнерадостной актрисы размера плюс найти трудно. Совершенно не стесняясь, Мелисса снялась в картине «Поймай толстуху, если сможешь». Один кинокритик обозвал ее бегемотом, за что был заклеймен зрителями. Сама же Маккарти два раза попадала в списки Forbes: в «100 самых влиятельных знаменитостей» (2013) и «Самые высокооплачиваемые актрисы мира» (2015).

Эшли Грэм

Одна из самых популярных моделей plus-size. В 2016 году Эшли стала первой моделью размера плюс, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Она идеал для многих девушек и мечта многих мужчин. Знаменитость не лукавит, когда говорит, что не стесняется своей фигуры. Недавно на Мельбурнский фестиваль моды Эшли приехала в кружевном платье, под которым было черное боди, и выглядела она очень эффектно.

Фелисити Хейворд

Британская модель Фелисити Хейворд всегда гордо заявляет, что очень любит себя и свое тело, и старается донести мысль о красоте каждого человека до всех тех, кто так или иначе страдает от неуверенности в себе из-за внешности. Она основала интернет-движение Self Love Brings Beauty («Любовь к себе приносит красоту»), которое призвано вдохновить всех людей на поиск гармонии со своим телом.

Тесс Холлидей

Тесс Холлидей — самая крупная модель в мире. Вес девушки составляет около 155 кг. При этом она активистка бодипозитива. Тесс надеется, что своей работой поможет другим научиться жить в ладу с собой, даже если судьбой им выпало жить в пышном теле. Всем своим недоброжелателям Холлидей отвечает хештегом #effyourbeautystandards, что в переводе означает «к черту ваши стандарты красоты!». Тесс — счастливая жена и мать двоих детей.

Искра Лоуренс

Искра Лоуренс — английская манекенщица и фотомодель. Искра — адепт бодипозитива и точно знает, как найти гармонию с собой и своим телом. Она главный редактор сайта Runway Riot о гламуре для женщин всех форм и размеров, которые хотят выглядеть роскошно. Кроме того, она принципиально не использует ретушь для снимков в Instagram и не позволяет фотографам ретушировать свои кадры.

Бет Дитто

Певица, актриса, модель, автор песен, Бет Дитто — одна из самых эпатажных plus-size звезд Америки. Играет инди-рок в группе Gossip. В 2006 году Бет получила награду британского журнала New Musical Express в номинации «Крутейшая персона рока», в 2007-м — на NME Awards была номинирована как «Cамая сексуальная женщина года», а в 2008-м — стала обладательницей премию Glamour Awards в номинации «Международный артист года».

Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова худышкой не была никогда, но это не помешало ей стать объектом желания тысяч и тысяч мужчин. Анфиса стала мамой и после родов заметно похудела, но аппетитные формы не исчезли: она выглядит очень женственно и привлекательно.

Адель

Британская певица Адель — обладательница пышных форм, но зато несколько раз была занесена в Книгу рекордов Гиннесса за музыкальные достижения. Получила «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» за саундтрек «Skyfall» к фильму «007: Координаты „Скайфолл“». А еще Адель — открытая, активная и женственная девушка. Платья певицы для выступлений завораживают не меньше, чем ее голос.

Лолита Милявская

Лолита Милявская — самая честная женщина российского шоу-бизнеса. Она не скрывает, что делала и пластику, и липосакцию, и инъекции красоты. Лолита постоянно борется с лишним весом. Она то худеет, то вновь набирает вес, то снова худеет... Неизменным остается лишь одно: Лолита любит себя любую. И мы, кстати, тоже!

Ребел Уилсон

Ребел Уилсон — американская актриса, которая обожает себя и свои формы. Эта девушка грамотно подходит к выбору одежды: никакого оверсайза, который добавляет объем, — только платья по фигуре.

Екатерина Скулкина

Екатерина Скулкина — участница женского юмористического шоу Comedy Woman и телеведущая. Несмотря на плотный график, женщина каждый день занимается спортом, ходит на йогу, правильно питается и ведет активный образ жизни.

А какая знаменитость вдохновила вас больше всего?