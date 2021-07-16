14 знаменитых мужчин, которые с возрастом стали выглядеть горячее бабушкиных пирожков

Звездные мужчины очень ответственно подходят к заботе о собственном здоровье, ведут активный образ жизни и соблюдают спортивный режим. Ведь миллионы поклонников по всему миру смотрят на них и втайне мечтают в свои 30 лет выглядеть так же круто, как они в 50. Знаменитые актеры и музыканты в своих социальных сетях продолжают доказывать, что в любом возрасте можно выглядеть притягательно. Даже разменяв седьмой десяток.