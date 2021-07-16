14 знаменитых мужчин, которые с возрастом стали выглядеть горячее бабушкиных пирожков
Звездные мужчины очень ответственно подходят к заботе о собственном здоровье, ведут активный образ жизни и соблюдают спортивный режим. Ведь миллионы поклонников по всему миру смотрят на них и втайне мечтают в свои 30 лет выглядеть так же круто, как они в 50. Знаменитые актеры и музыканты в своих социальных сетях продолжают доказывать, что в любом возрасте можно выглядеть притягательно. Даже разменяв седьмой десяток.
Мы в AdMe.ru продолжаем завидовать спортивному телосложению любимых во всем мире мужчин. Особенно тем героям, которые в свои 50 с лишним смотрятся практически как подростки.
1. Колин Фаррелл в 45 лет
2. Дэвид Бекхэм в 46 лет
3. Рики Мартин в 48 лет
4. Дуэйн Джонсон в 49 лет
5. Марк Уолберг в 49 лет
6. Хью Джекман в 51 год
7. Терри Крюс в 52 года
8. Дэвид Гетта в 52 года
9. Гэвин Россдэйл в 53 года
10. Роб Лоу в 56 лет
11. Ленни Кравиц в 56 лет
12. Дилан Макдермотт в 57 лет
13. Саймон Коуэлл в 60 лет
14. Пирс Броснан в 66 лет
А вам тоже кажется, что с возрастом звездные мужчины только хорошеют?
Фото на превью lennykravitz / Instagram, ricky_martin / Instagram
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