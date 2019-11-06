14 знаменитостей, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса за своеобразные рекорды

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Как правило, актеры и музыканты попадают в Книгу рекордов Гиннесса в результате стечения независящих от них обстоятельств (получая наибольший гонорар, продавая наибольшее количество альбомов и т. п.). Но некоторые звезды становятся рекордсменами совсем не типичными способами. Например, готовят самый большой коктейль, делают селфи самой длинной палкой и громче всех кричат.

AdMe.ru узнал, кто из знаменитостей попал в Книгу рекордов Гиннесса и за какие достижения им была оказана такая честь.

Дуэйн Джонсон

Популярный актер со звучным псевдонимом Скала попадал в знаменитую книгу рекордов 3 раза. Так, впервые его имя было занесено в сборник в 2007 году за самый высокий гонорар, который когда-либо выплачивался за первую главную роль. Напомним, за роль Метаяса, Царя скорпионов, Джонсон получил $ 5,5 млн. В 2015 году Дуэйн Джонсон снова стал рекордсменом: на премьере фильма «Разлом Сан-Андреас» в Лондоне актер, используя свой смартфон, за 3 минуты сделал 105 селфи с фанатами. При этом для достижения рекорда важно было, чтобы все полученные снимки не были размытыми. Скала превосходно справился с задачей.

А еще через 2 года актер установил очередной рекорд: приготовил наибольшее количество соуса дип (почти 245 кг). Его потом пожертвовали некоммерческой организации из Лос-Анджелеса, которая раздает еду бездомным.

Бен Стиллер

#BenStiller has a massive stick...because he's trying to break the record for longest selfie stick #ZoolanderLondon pic.twitter.com/vrDaXH3PXZ — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) February 4, 2016

В 2016 году на лондонской премьере фильма «Образцовый самец — 2» актер Бен Стиллер сделал фото с помощью самой длинной в мире палки для селфи. Ее длина составляла 8,56 м, а сделана она была из шеста для мытья окон. На мероприятии находился представитель Книги рекордов Гиннесса, который передал Бену Стиллеру сертификат, подтверждающий достижение. Кстати, ниже вы можете увидеть ту самую фотографию.

Фаррелл Уильямс

Осенью 2013 года американский певец Фаррелл Уильямс снял самый длинный видеоклип в истории музыки. Продолжительность видео на песню «Happy» — 24 часа. За это время 4-минутный трек «Happy» воспроизводится по кругу 360 раз. Под него танцуют самые разные люди, в том числе и знаменитости. Полную версию клипа можно было посмотреть на специально созданном сайте 24hoursofhappy.com. Сейчас сайт неактивен, но на YouTube есть ролик, содержащий первые 4 часа из рекордного видеоклипа.

Эминем

Маршалл Брюс Мэтерс, более известный под псевдонимом Эминем, попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году благодаря своей песне «Rap God». Трек длится 6 минут, и за это время рэпер зачитал 1 560 слов. А в одном из куплетов Эминем вообще произнес 97 слов за 15 секунд.

Снуп Дог

В 2018 году американский рэпер Снуп Дог приготовил самую большую порцию коктейля в мире. Тем самым музыкант увековечил свое имя на страницах знаменитой книги рекордов. Для приготовления коктейля Paradise понадобилось 315 л джина, 156 л абрикосового бренди и почти 106 л апельсинового сока. Емкость с полученным напитком украсила гигантская трубочка, розовый зонтик и арбуз, нанизанный на меч.

Джастин Бибер

Имя этого известного канадского поп-R&B-певца 14 раз попадало в Книгу рекордов Гиннесса. Примечательно, что, помимо таких наград, как «Самый популярный трек недели на Spotify», «Самый просматриваемый канал на YouTube», Джастину Биберу до недавнего времени принадлежал своеобразный антирекорд: видео певца набрало самое большое количество дизлайков. Его песня «Baby» не понравилась почти 11 млн пользователям популярного видеохостинга. Правда, недавно рекорд был побит роликом, опубликованным официальным каналом YouTube в конце 2018 года (16 млн дизлайков).

Вин Дизель

В ноябре 2013 года звезда фильмов «Форсаж» Вин Дизель опубликовал в Facebook пост, который посвятил погибшему партнеру по съемочной площадке и близкому другу по жизни Полу Уокеру. Трогательный текст получил более 8 млн лайков, став в результате самым популярным постом в Facebook.

Джеки Чан

С 2012 года знаменитый герой комедийных боевиков Джеки Чан официально считается актером с наибольшим числом исполненных трюков.

Роберт Дауни — младший

Популярный актер попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году благодаря своим китайским фанатам. На 48-летие актер впервые побывал в Поднебесной. Тогда-то «Железному Человеку» и вручили открытку, подписанную 5 339 поклонниками, среди которых, между прочим, оказались звезды Китая Хуан Сяомин и Ван Сюэци.

Мадонна

Мадонна оказывалась на страницах популярного сборника несколько десятков раз. Среди прочих рекордов примечательны следующие: В мюзикле «Эвита» (1996 год) главная героиня в исполнении певицы сменила в кадре 85 разных нарядов и тем самым установила рекорд по количеству использованных костюмов. Помимо нарядов, 42 раза менялась прическа актрисы, 56 раз — сережки, 39 раз — шляпы.

В 2014 году на вечеринке Fool’s Paradise Drag 440 фанатов певицы оделись как Мадонна.

Оззи Осборн

12 июня 2010 года в Калифорнии во время одного бейсбольного матча британский рок-певец Оззи Осборн призвал болельщиков прокричать слово «Scream» как можно громче и дольше. Фанаты успешно выполнили просьбу и установили в результате мировой рекорд.

Шакира

Известная колумбийская певица Шакира попала на страницы Книги рекордов Гиннесса благодаря тому, что стала первым в мире человеком, чей аккаунт в Facebook получил 100 млн лайков. Хотя до этого Шакира уже 2 раза становилась рекордсменкой — за самый продаваемый испаноязычный альбом в США и за самый продаваемый испаноязычный сингл всех времен.

Хью Лори

Звезда сериала «Доктор Хаус» стал рекордсменом Книги Гиннесса как самый высокооплачиваемый телевизионный актер. За съемки одной серии он получал примерно $ 700 тыс.

Абхишек Баччан

В 2009 году индийский актер и продюсер Абхишек Баччан в рамках кампании по продвижению своего фильма «Дели-6» за 12 часов посетил 7 городов. При этом он в каждом из них успел пройтись по красной дорожке, выступить перед публикой, пообщаться с фанатами и раздать автографы. Отметим, что за эти 12 часов Баччан преодолел 1,8 тыс. км (на машине и на частном самолете).

Как вам кажется, кто из этих звезд заслуженно попал в Книгу Гиннесса? А вы бы хотели установить какой-нибудь рекорд?