14 российских знаменитостей, которые исчезли с экранов телевизоров

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Некоторые поп-исполнители 1990–2000-х выступают до сих пор, а кого-то съел коварный мир шоу-бизнеса. Как сегодня живут люди, которые 20 лет назад собирали полные стадионы? Оказывается, после славы тоже есть жизнь и наши вчерашние кумиры смогли приспособиться к новым условиям.

AdMe.ru вспоминает забытых звезд, которые смогли круто поменять свою жизнь.

1. Влад Сташевский

В начале 90-х хиты Сташевского играли из каждого утюга. Но к 2000-м слава померкла — Влад расстался со своим продюсером, да и мода на музыку поменялась. С 2010 года Сташевский был руководителем фирмы «ООО Волна-М», которая занималась обработкой отходов металлолома и сточных вод. Правда, шоу-бизнес так и не отпустил певца, и сегодня 45-летний Влад изредка дает концерты в клубах.

2. Лена Третьякова

Та самая пацанка из «Ранеток» тоже круто поменяла свою жизнь. В составе этой мегапопулярной группы Лена объездила весь мир, снялась в сериале и даже выступила на разогреве у Бритни Спирс. Но болезнь заставила девушку переоценить свою жизнь и выбрать другой путь. После серьезного гипертонического приступа Лена занялась йогой. Да так серьезно, что получила сертификат преподавателя кундалини-йоги. Девушка сбросила вес, забыла о проблемах со здоровьем и завела страницу в Instagram, где показывает свою жизнь «до и после». Сегодня Лена — тренер и коуч с 200-тысячной армией последовательниц.

3. Лариса Черникова

Исполнительница хита «Я люблю тебя, Дима» — поистине неугомонная личность. В 90-х песни Ларисы распевала вся страна, но после гибели мужа популярность певицы сошла на нет. Тогда Черникова познакомилась с американским фермером и уехала в США. Лариса без страха бросила прежнюю жизнь и занималась сельским хозяйством. Сегодня Лариса Черникова живет на две страны (США и Россия), воспитывает сына и записывает диски с мантрами на санскрите.

4. Андрей Губин

Андрей Губин сам писал хиты, слова которых мы помним до сих пор. Молодой певец почти сразу завоевал любовь публики, но в начале 2000-х пропал со сцены. Губин утверждает, что серьезная болезнь мешает ему петь. Врачи поставили Андрею диагноз «левосторонняя прозопалгия лица» — певец испытывает постоянные боли. После завершения сольной карьеры певец продюсировал женскую группу «Карамель», писал песни для популярных российских исполнителей. Сегодня Губин живет на «авторские» — проценты от продажи старых записей — и изредка принимает участие в ток-шоу.

5. Саша Зверева

Солистка суперпопулярной группы «Демо» Саша Зверева смогла не затеряться в мире большого бизнеса. После окончания певческой карьеры девушка вела популярные телепрограммы и открыла бутик модной одежды. А потом и вовсе уехала в США. Сегодня певица проводит семинары, посвященные материнству, и владеет брендом одежды для беременных и кормящих мам SZ style. Саша — многодетная мама. Вместе с 3 детьми певица живет и работает в Лос-Анджелесе, а еще ведет за собой миллионную армию Instagram-подписчиц.

6. Лика Стар

Скандально известная певица и диджей рассказала людям 90-х, что такое хип-хоп. Провокационные клипы и съемки для Playboy принесли Лике огромную популярность. Но из-за конфликта с продюсером и денежных неурядиц популярность певицы в России упала. Лика Стар занималась продюсированием молодых исполнителей, принимала участие в реалити-шоу «Последний герой» и выступала на сборных концертах. А в начале 2000-х певица вышла замуж за итальянского бизнесмена и перебралась на Сардинию. Сегодня Лика организует гастрономические туры по Италии, воспитывает 3 детей и изредка навещает Россию.

7. Светлана Владимирская

Песня «Мальчик мой» принесла Светлане звание певицы года (1994). В ее жизни начался бурный период: гастроли, съемки на ТВ и участие в конкурсах. Однако Светлана приняла неожиданное решение — на пике славы она покинула сцену и уехала в крохотную деревню. Светлана с мужем присоединились к религиозной общине в Красноярском крае. Сегодня бывшая знаменитость ведет размеренную сельскую жизнь, воспитывает детей и занимается самодеятельностью. Светлана подчеркивает, что вдали от мирской суеты она смогла избавиться от страхов и депрессии.

8. Мистер Малой

Мистер Малой (Андрей Цыганов) — первый российский рэпер. Песня «Буду погибать молодым» (1992) стала гимном молодежи начала 90-х. Сегодня Андрей — владелец студии йоги.

9. Тимофей Пронькин

Тимофей Пронькин так и не смог оставить шоу-бизнес. Он изредка дает концерты вместе с группой Hi-Fi. Но в конце 2000-х, когда популярность группы пошла на убыль, Тимофей окончил Международную школу дизайна и начал изготавливать авторскую мебель.

10. Ника

Певица Ника прославилась благодаря хиту «Карие глаза» и получила звание заслуженной артистки России. Правда, к концу 90-х пришли новые кумиры, и на экране Ника больше не появляется. В одном из ток-шоу певица заявила, что владеет массажным салоном. Песни в исполнении Ники можно услышать и сегодня — певица гастролирует по небольшим городам и поет для преданной публики.

11. Игорек

Игорек (Игорь Сорокин) — автор и исполнитель главного хита 2000 года «Подождем твою маму». Певец основал свой звукозаписывающий лейбл «CNN-рекордс» и сотрудничает с молодыми исполнителями.

12. «Полиция нравов»

Эпатажный дуэт «Полиция нравов» был популярен в 90-е. Певицы с псевдонимами Фрида и Ангел всерьез шокировали неискушенную публику того времени своими лысыми головами. Бессменная солистка дуэта Фрида (на фото выше) к 2000-м осталась одна, и популярность группы сошла на нет. После этого Фрида снималась в кино, раскручивала молодых исполнителей и работала саунд-продюсером группы «Мираж-junior». Сейчас певица посвятила свою жизнь воспитанию дочери и изредка выступает с репертуаром «Полиции».

13. Барби

В начале 90-х симпатичные девушки с нежным голосом были редкостью — эстрада была серьезным делом. Поэтому проект Барби (певица Марина Волкова) завоевал сердца миллионов поклонников. Немудреные песни про любовь в исполнении яркой красотки пела вся страна. Правда, популярность продлилась всего несколько месяцев, и Марина исчезла с экранов. Девушка вышла замуж и закончила карьеру певицы. В 2013-м Марина напомнила о себе в эфире реалити-шоу — сегодня она работает секретарем директора в коммерческой фирме.

14. Владимир Маркин

Владимир Николаевич — настоящий человек-оркестр. Певец основал продюсерскую компанию «Трудное детство», работал ведущим на ТВ, заведовал Домом культуры МЭИ и был членом жюри в КВН. Владимир Маркин занимается производством чая и кофе под собственным именем. В 2012 году певец попробовал себя на политическом поприще, а сегодня занимает пост советника по культуре в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

Бонус: Жанна Агузарова

Жанна Хасановна не уходила из профессии (она изредка дает концерты), зато кардинально поменяла стиль. Вместо «космических» нарядов певица теперь выбирает женственные образы.

Кумиры нашего детства и юности «выросли» и стали совсем другими людьми. Как вам такие перемены? Вы смогли бы променять любовь миллионов людей на обычную профессию?