14 парфюмов знаменитых женщин, которые они выбирают в повседневной жизни

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Рекламным лицом парфюмерных брендов, наряду с моделями, все чаще становятся знаменитые актрисы и певицы. И тут напрашивается логичный вопрос: а какие ароматы эти звезды предпочитают в повседневной жизни?

AdMe.ru заглянул в косметички известных женщин, чтобы узнать, какой парфюм нужно приобрести, чтобы пахнуть, как Виктория Бекхэм, Синди Кроуфорд и не только.

Бейонсе

Бейонсе в своих интервью признается, что обожает все, что создается под брендом Giorgio Armani, в том числе и парфюм. Любимый аромат певицы — Emporio Armani Diamonds Intense, который, как она считает, идеально подчеркивает ее женственность.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон не стала выбирать из великого множества существующих ароматов и создала целую коллекцию под собственным брендом, самый любимый из которых — Chapter One. Его флакон оформлен в виде слезинки, а композиция сочетает в себе цветочные, цитрусовые и древесные ноты.

Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу решила совместить приятное с полезным — создать аромат по своему вкусу и заработать. И уже несколько лет выпускает собственные линейки парфюма для женщин. Среди всех Кардашьян выделяет 3 любимчика: последние продукты во флаконе в виде разноцветных сердец Wifey, Baddi, Baby Girl.

Наоми Уоттс

Британская актриса в интервью рассказывает, что не выносит резкий парфюм ни на себе, ни на окружающих. Идеальным и отвечающим требованиям в легкости для нее стал свежий аромат Musk американского бренда Kiehl’s, который Уоттс сравнивает с запахом после душа.

Кейт Босуорт

Американская актриса и модель признается, что уже не один год является поклонницей шведского бренда Byredo и предана парфюму Gypsy Water. Производитель аромата романтично описывает его как запах почвы, дремучих лесов и костров.

Сара Джессика Паркер

За плечами Сары Джессики Паркер — создание не одной линейки ароматов для женщин и мужчин. В одном из интервью актриса признавалась, что, вдохновившись своим любимым парфюмом Incense Avignon от японского бренда Comme des Garcons, создала одну из своих последних коллекций унисекс-ароматов под названием Stash.

Синди Кроуфорд

Бывшая супермодель не скупится при выборе аромата и заказывает его у парфюмера знаменитостей Azzi Glasser. Приблизительная стоимость оригинальной композиции — 15 тыс. фунтов стерлингов. Сама Аззи Глассер говорит, что создает неповторимые ароматы, которые раскрывают душу и характер людей. Среди ее постоянных клиентов — Орландо Блум, Джонни Депп, Джуд Лоу, Хелена Бонем Картер и Кейт Мосс.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер признается, что не любит пользоваться духами, которые из-за своей интенсивности вызывают головную боль. Модель отдает предпочтение легким парфюмированным спреям для тела. Любимый аромат Кайли — спрей Coconut Passion от Victoria’s Secret.

Джиджи Хадид

Американская супермодель снималась в рекламе аромата Velvet Orchid от Tom Ford. По признанию Хадид, она активно пользуется этим ароматом. И если дело касается какого-либо торжественного вечернего мероприятия, то она всегда выбирает Velvet Orchid.

Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер в повседневной жизни выбирает аромат Modern Muse Le Rouge от Estee Lauder. Производители парфюма заявляют, что он посвящен современной женщине — музе, смелой и соблазнительной, которая хочет произвести впечатление на окружающих.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм обожает аромат Room Service от нишевого парфюмерного бренда Vilhelm Parfumerie. Довольно странное название для парфюма, которое переводится как «Обслуживание номеров», оправдывается легендой его создания. Это посвящение голливудской звезде Грете Гарбо, которая всегда тщательно скрывала свою личную жизнь от публики и отстранялась от окружающего мира в своем номере отеля.

Кэти Перри

Знаменитая своим провокационным стилем певица признается, что обожает аромат Angel от Thierry Mugler. По ее мнению, этот парфюм тоже выделяется креативностью, яркостью и необычным звучанием.

Кира Найтли

Кира Найтли вот уже несколько лет снимается в роли дерзкой обольстительницы в рекламных роликах легендарного аромата Coco Mademoiselle от Chanel. И все эти годы, по признанию актрисы, она ассоциирует этот парфюм с собой и не изменяет ему в повседневной жизни.

Риз Уизерспун

Актриса признается, что не выходит из дома без своего любимого аромата Amber Musk от Aerin Lauder. Создатель парфюма описывает его как «теплый, привлекательный аромат, в который вы захотите укутаться, как в мягкое уютное одеяло в холодную снежную ночь».

Совпали ли ваши предпочтения со вкусами кого-нибудь из знаменитостей? Расскажите в комментариях, какой аромат ваш любимый?