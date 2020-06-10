14 пар звезд, у которых в роду будто были общие предки
Количество жителей Земли уже приближается к 8 млрд. И нет ничего удивительного в том, что многие люди, не являющиеся родственниками, обладают определенным сходством друг с другом. А знаменитости всегда у нас на виду, и мы привыкли сравнивать их. Кто-то ограничивается лишь сравнением таланта, а другие видят общие черты и во внешности селебрити.
Мы в AdMe.ru откопали несколько пар звезд, которые, на наш взгляд, довольно схожи друг с другом во внешних чертах.
Катя Лель и Анжелика Агурбаш
Ким Бейсингер и Си Си Кетч
Антон Шагин и Винсент Вентреска
Анна Горшкова и Алена Ныркова
Аль Пачино и Дэвид Провэл
Екатерина Маликова и Валерия Шкирандо
Юлия Савичева и Юта
Вирджиния Уильямс и Анна Невская
Ольга Сухарева и Ирина Таранник
Евгений Дятлов и Алексей Кирилин
Томас Андерс и Алексей Зардинов
Аманда Аббингтон и Юлия Ольгаард
Виктор Логинов и Сергей Пенкин
Сирша Ронан и Сара Гадон
А как вам кажется, кто в этих парах звезд обладает наибольшим сходством?
Фото на превью East News, angelicaagurbash / instagram