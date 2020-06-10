14 пар звезд, у которых в роду будто были общие предки

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Количество жителей Земли уже приближается к 8 млрд. И нет ничего удивительного в том, что многие люди, не являющиеся родственниками, обладают определенным сходством друг с другом. А знаменитости всегда у нас на виду, и мы привыкли сравнивать их. Кто-то ограничивается лишь сравнением таланта, а другие видят общие черты и во внешности селебрити.