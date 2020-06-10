14 пар звезд, у которых в роду будто были общие предки

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Количество жителей Земли уже приближается к 8 млрд. И нет ничего удивительного в том, что многие люди, не являющиеся родственниками, обладают определенным сходством друг с другом. А знаменитости всегда у нас на виду, и мы привыкли сравнивать их. Кто-то ограничивается лишь сравнением таланта, а другие видят общие черты и во внешности селебрити.

Мы в AdMe.ru откопали несколько пар звезд, которые, на наш взгляд, довольно схожи друг с другом во внешних чертах.

Катя Лель и Анжелика Агурбаш

Ким Бейсингер и Си Си Кетч

Антон Шагин и Винсент Вентреска

Анна Горшкова и Алена Ныркова

Аль Пачино и Дэвид Провэл

Екатерина Маликова и Валерия Шкирандо

Юлия Савичева и Юта

Вирджиния Уильямс и Анна Невская

Ольга Сухарева и Ирина Таранник

Евгений Дятлов и Алексей Кирилин

Томас Андерс и Алексей Зардинов

Аманда Аббингтон и Юлия Ольгаард

Виктор Логинов и Сергей Пенкин

Сирша Ронан и Сара Гадон

А как вам кажется, кто в этих парах звезд обладает наибольшим сходством?

Фото на превью East News, angelicaagurbash / instagram

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