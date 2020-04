14 песен, которые с замиранием сердца слушает весь мир, а сами артисты их не любят

Трудно найти человека, которому бы не нравился легендарный хит «Let It Be» от «Битлз», и почти невозможно отыскать женщину, чье сердце не откликалось бы на песню «My Heart Will Go on» в исполнении талантливой Селин Дион. Однако то, что некоторые композиции пришлись по душе слушателям, вовсе не означает, что они так же нравились их исполнителям.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 14 зарубежных знаменитостей, которые на самом деле ненавидели песни, которые так обожала публика.

1. Фрэнк Синатра, Strangers in the Night

«Это самая плохая песня, которую я когда-либо слышал. И, как ни странно, я продолжаю говорить себе: „Почему ты все еще ее поешь?“», — отвечал Фрэнк Синатра, когда его спрашивали, что он думает о своей композиции «Strangers in the Night».

2. Джеймс Блант, You’re Beautiful

«Фанаты придают этой песне слишком много значения, к тому же ее так часто крутили по радио, что это стало раздражать», — говорил Джеймс Блант, автор, пожалуй, одного из самых лиричных хитов XXI века. Кроме того, певец считает, что его хит «You’re Beautiful» далеко не романтическая композиция и ее не стоит включать на свадьбах.

3. Кэти Перри, I Kissed a Girl

Кэти Перри не особо любит хит «I Kissed a Girl», подаривший ей мировой успех и сделавший ее звездой. В одном интервью певица призналась, что переделала бы песню сейчас, если бы ей выпала такая возможность. «Мы прошли долгий путь, бисексуальность в те времена не обсуждалась так активно, как сейчас. Если бы мне нужно было сочинить „I Kissed a Girl“ снова, я бы переписала ее. В тексте присутствуют несколько стереотипов, люди меняются за 10 лет», — сказала артистка.

4. Джон Леннон, Let It Be

Джон Леннон открыто ненавидел песню «Let It Be». Он даже позаботился о том, чтобы композиция «Maggie May», посвященная ливерпульской девушке легкого поведения, последовала за ней в альбоме.

5. Мадонна, Like a Virgin и Holiday

«Я не уверена, что смогу когда-нибудь снова петь „Holiday“ или „Like a Virgin“», — сказала Мадонна в интервью нью-йоркскому радио. «Я просто не могу. Только если кто-то не заплатит мне около 30 миллионов долларов или что-то в этом роде», — отметила певица.

6. Ванилла Айс, Ice Ice Baby

Американский рэпер Ванилла Айс настолько ненавидит свою песню «Ice Ice Baby», что в отчаянной попытке начать жизнь с чистого листа даже пришел на MTV с бейсбольной битой, чтобы разбить оригинал видеозаписи клипа на свой злополучный хит.

7. Селин Дион, My Heart Will Go on

Селин Дион рассказала, что в апреле 1997-го в Лас-Вегасе к ним обратился композитор Джеймс Хорнер и предложил Рене Анжелилу (муж и продюсер Дион) один проект. «Когда Хорнер начал играть и петь „My Heart Will Go on“, я всячески давала понять Рене, что мне эта песня очень не нравится, — вспоминала Селин. — Я смотрела в упор на мужа и делала знаки, что хочу уйти и что мне не нравится эта песня. Рене же всячески не хотел замечать моего недовольства».

8. Аврил Лавин, Complicated

Аврил Лавин исполняет хиты, которые она ненавидит, и делает это для поклонников. «Я не понимаю группы, которые говорят „Мы не играем эту песню“, — сказала Аврил Лавин. — Я терпеть не могу „Complicated“, но все равно играю ее, потому что фанатам она нравится».

9. Radiohead, Creep

Солист Radiohead Том Йорк прямо назвал самую известную песню группы «отстоем», а когда толпа на концерте в Монреале требовала ее исполнить, ответил следующим образом: «Отстаньте, мы устали от нее». А гитаристу Джонни Гринвуду она не понравилась еще во время работы над ней — он назвал композицию «бесхарактерной» и даже пытался протестовать во время студийной записи, сильно ударяя по собственной гитаре. Однако с 2016 года Radiohead снова начали исполнять «Creep» на своих концертах. «Иногда это прикольно, но периодически, дойдя до середины, хочется остановиться», — признался Йорк в интервью Rolling Stone.

10. Мэнди Мур, Candy

До того как Мэнди Мур начала строить актерскую карьеру, она была популярной поп-звездой. Ее первый сингл «Candy» мгновенно стал хитом, однако позже певица сказала: «Если бы у меня были деньги, я бы возместила их тем, кто купил мои первые два альбома».

11. Лорд, Royals

Песня «Royals» принесла Лорд признание критиков и помогла блестяще начать карьеру. Однако певица однажды заявила, что она не самая большая поклонница этой композиции. В одном из интервью она сказала: «Я понимаю, что на самом деле это звучит ужасно! Рингтон от Nokia 2006 года! Это ужасно. Ужасно... Но по какой-то причине это сработало».

12. Nirvana, Smells Like Teen Spirit

В 1994 году в интервью Курт Кобейн признался, что даже не мог вспомнить, как играть соло на гитаре в «Smells Like Teen Spirit», а исполнение этой песни было «смущением». «Все так помешаны на этой песне, — сказал Кобейн. — А причина в том, что люди видели клип по MTV миллион раз, песня засела в их мозгах. Мне тяжело пережить исполнение „Teen Spirit“, особенно в плохой день. Хочется просто бросить свою гитару и уйти».

13. Бритни Спирс, Sometimes

Бритни Спирс в конце одного из ее концертов сказала: «Мне пора идти? Я даже не пела „Sometimes“... О боже, мне эта песня все равно не нравилась!»

14. Джастин Бибер, Beauty and a Beat

«Мне никогда не нравилась песня „Beauty and a Beat“. Но я понимаю, что она соответствовала времени. Однако я никогда не был большим поклонником этой песни», — признался Джастин Бибер в интервью.

А у вас есть такая песня, которая нравится большинству, но вы не разделяете всеобщий восторг?