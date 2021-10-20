13 звездных пар, которых когда-то связывала любовь. Но об этом мало кто знал

Многим звездам, как и простым людям, не всегда сразу удается найти свою настоящую любовь. На пути к ней они встречаются с такими же успешными знаменитостями, однако их отношения по разным причинам могут прерываться. Кому-то из них, как Бену Аффлеку и Гвинет Пэлтроу, посчастливилось пробыть вместе 3 года. А Марии Шараповой и Адаму Левину стало понятно, что они не подходят друг другу, уже после нескольких свиданий.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить пары, о которых многие могли забыть. И нам жаль, что их любовь не прожила дольше.

1. Бен Аффлек и Гвинет Пэлтроу

На фото парочка запечатлена на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в начале 1999 года. Бен Аффлек и Гвинет Пэлтроу познакомились на съемочной площадке фильма «Влюбленный Шекспир». До этого актриса была помолвлена с Брэдом Питтом. Аффлек и Пэлтроу встречались 3 года — с 1997-го по 2000-й. После разрыва Бен начал отношения с Дженнифер Лопес, а Гвинет в 2003 году вышла замуж за Криса Мартина.

2. Дайан Китон и Киану Ривз

Дайан Китон и Киану Ривз встретились в 2003 году на съемках картины «Любовь по правилам и без», в которой играли влюбленную пару. Романтические отношения актеры перенесли и в реальную жизнь, однако официально не подтверждали своей связи. На тот момент ей было 57 лет, а ему 39. В одном из интервью Дайан не скрывала теплых чувств к своему партнеру. В 2020-м парочка объединилась на церемонии вручения «Оскара», напомнив поклонникам о былых временах.

3. Келли Престон и Джордж Клуни

До того, как выйти замуж за Джона Траволту, Келли Престон состояла в отношениях с Джорджем Клуни. Они начали встречаться в 1988 году. Он даже подарил своей возлюбленной живого поросенка Макса, которого позднее забрал себе. Однажды Клуни заявил, что одна из самых значимых страниц его жизни была связана именно с Келли.

4. Ник Кэннон и Ким Кардашьян

В середине нулевых Ким Кардашьян встречалась с актером и рэпером Ником Кэнноном. Их отношения продлились около года, в 2006-м парочка распалась. В одном из своих недавних интервью Ник признался: «Ким мне очень нравилась, я был покорен ею. Она удивительный человек».

5. Тейлор Свифт и Тейлор Лотнер

Впервые Тейлор Лотнер привлек внимание Тейлор Свифт на съемочной площадке фильма «День святого Валентина». Они встречались с августа по декабрь 2009 года. Один из очевидцев их отношений рассказывал, что она ему нравилась больше, чем он ей. Лотнер был готов сорваться на свидание в любой уголок мира, а Свифт не так уж и стремилась его увидеть.

6. Сиенна Миллер и Дэниел Крейг

В 2004 году на экраны вышел фильм «Слоеный торт», в котором Сиенна Миллер и Дэниел Крейг сыграли влюбленную пару. В 2005 году они перенесли любовь с экрана в реальность. Сами актеры не подтверждали свой роман, так как в это время Сиенна находилась в отношениях с Джудом Лоу. Один из приближенных Джуда сообщал о том, что в тот период Лоу был подавлен, а дружба Сиенны с Дэниелом заставляла его нервничать.

7. Мэттью Перри и Джулия Робертс

Мэттью Перри стал инициатором того, чтобы в одном из эпизодов «Друзей» (1996) снялась Джулия Робертс. Исполнительный продюсер сериала рассказывал, что актриса не сразу согласилась на предложение, сказав, что сыграет, если Мэттью напишет ей эссе по квантовой физике. Тот выполнил ее просьбу на следующий же день. После съемок у актеров завязались недолгие романтические отношения.

8. Пэрис Хилтон и Ник Картер

Актрису и участника группы Backstreet Boys познакомил телохранитель Пэрис, который был другом Ника. Они встречались с января по июль 2004 года и даже успели набить тату в честь друг друга. На вопрос, не жалеет ли об этом, Ник ответил: «Нет, потому что люблю ее. В моем сердце всегда будет место для Пэрис».

9. Леонардо Ди Каприо и Жизель Бюндхен

Леонардо Ди Каприо и Жизель Бюндхен встречались на протяжении 6 лет — с 1999 по 2005 год. В своей автобиографии супермодель написала, что Лео просто не подходил ей, поэтому они расстались. Хотя неоднократно признавалась, что Ди Каприо для нее — самый лучший мужчина, а после разрыва говорила о том, что поддерживает связь с бывшим возлюбленным и даже общается с его мамой.

10. Лиза Мари Пресли и Николас Кейдж

Брак с дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли для Николаса Кейджа стал вторым. Свои отношения они оформили в августе 2002 года. Но спустя 107 дней подали заявление на развод. Бракоразводный процесс был завершен в мае 2004 года. В одном из своих интервью после расставания актер говорил, что скучает по бывшей супруге.

11. Джейк Джилленхол и Натали Портман

Впервые Джейк Джилленхол и Натали Портман встретились в 2002 году, а их романтические отношения завязались несколько позднее — в 2006-м. Однако актеры быстро разбежались. Но они остались друзьями и поддерживают связь по сей день.

12. Мария Шарапова и Адам Левин

В списке бывших бойфрендов прославленной теннисистки Марии Шараповой можно найти имя солиста группы Maroon 5 Адама Левина. Впервые они встретились на праздновании 18-летия Марии, после чего последовало несколько свиданий.

13. Крис Кляйн и Кэти Холмс

Детали первой встречи сердцееда из «Американского пирога» Криса Кляйна и хорошей девочки из «Бухты Доусона» Кэти Холмс неизвестны. Они были вместе на протяжении 5 лет, а в 2003-м даже объявили о помолвке. Однако в 2005 году разорвали отношения. После чего Кэти Холмс вышла замуж за Тома Круза, а Крис Кляйн женился на турагенте Лейне Роуз Тайфолт.