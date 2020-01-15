13 звезд, за успехом которых, оказывается, стоят лишения и преграды

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Знаменитые люди ворочают миллионами, покупают особняки и ни в чем себе не отказывают. Глядя на них, сложно удержаться от скептицизма и поверить, что когда-то было иначе. Конечно, среди звезд есть те, кто родился с золотой ложкой во рту. Но также есть немало людей, которым довелось пройти через многие испытания и набить не одну шишку на пути к звездной жизни. Так, например, Джеймс Кэмерон какое-то время жил в своем автомобиле, Том Круз терпел насилие отца, а Майкла Джордана не брали в школьную баскетбольную команду.

AdMe.ru вдохновился историями 13 знаменитых людей, которые поднимались в жизни на один раз чаще, чем падали.

Илону Маску однажды пришлось рыться на свалке из-за безденежья

Мама изобретателя Мэй Маск выложила в твиттере фото 24-летнего сына. На снимке он чинит окно автомобиля. Оказалось, что в 1995 году воры разбили окно машины парня, чтобы украсть магнитолу. У Маска в то время не было денег ни на автомастерскую, ни элементарно на покупку нового стекла. Пришлось будущему изобретателю отправляться на автомобильную свалку и там искать недостающие части машины.

Дэниел Крейг спал на скамейках в парке

В 16-летнем возрасте будущий Джеймс Бонд переехал в столицу Великобритании из Честера. Там он поступил в Национальный молодежный театр, а позже — в Школу музыки и театра. Чтобы платить за учебу и как-то жить, парень без устали работал официантом в лондонских ресторанах. Когда наступили времена похуже, Крейгу даже приходилось ночевать на скамейках в парке.

Шанайя Твейн росла в неблагополучной семье

Семья, в которой росла одна из самых известных кантри-исполнительниц, была не самой благополучной. У ее матери и отчима в общей сложности было 5 детей, и жили они ниже черты бедности. Поэтому девочка с 8-летнего возраста была вынуждена выступать в клубах и барах. Кроме того, обстановка в доме была настолько напряженной, что Айлин (настоящее имя певицы) с мамой, сестрами и братьями была вынуждена какое-то время жить в ночлежке для бездомных.

Келли Кларксон пришлось вернуться в родной городок, когда ее квартира сгорела дотла

После окончания школы Келли Кларксон решила переехать в Голливуд, чтобы искать возможности пробиться на сцену. Там девушка получила несколько ролей в сериалах. Но спустя полгода ее жизни в Голливуде произошло несчастье: сгорела квартира, в которой жила Келли. На какое-то время Келли обосновалась в своем автомобиле, но потом все же была вынуждена вернуться в родной город с разбитыми надеждами. В Форт-Уэрт Кларксон играла в театре, выступала в луна-парке, работала барменом. Но, как поет она в своей песне, «то, что не убивает нас, делает нас сильнее» (what doesn’t kill you makes you stronger). Кажется, это девиз целеустремленной Келли Кларксон.

Майкла Джордана не взяли в баскетбольную команду старшей школы

В 9-м классе Майкл Джордан уже был крепким баскетболистом. Недостаток роста он с лихвой компенсировал скоростью и самоотдачей. Поэтому парень справедливо надеялся попасть в баскетбольную команду старшей школы имени Эмсли Лэйни. Однако тренер предпочел ему других ребят. Это очень огорчило Джордана, но послужило для него стимулом. Чтобы указать коучу на его ошибку, Майкл стал тренироваться и играть с еще большим рвением вместе с младшей командой.

Ричард Брэнсон страдал дислексией

В 16 лет будущий миллиардер был вынужден бросить школу. Учеба давалась ему с превеликим трудом, а плохие оценки стали нормой. На самом деле парень страдал дислексией — нарушением способности к чтению и письму. Ричард не сдался, переехал в Лондон и обратил силу своей личности в другое русло: он начал свой первый успешный бизнес. Парень с дислексией организовал журнал Student.

У Кэри Гранта были трудности с установлением социальных контактов из-за детской травмы

Детство иконы поп-культуры Кэри Гранта было трудным: отец страдал от алкоголизма, а мать — от клинической депрессии. Из-за своего недуга женщина не могла проявлять любовь и не принимала ее. Впоследствии Грант признавался, что сложные взаимоотношения с ней наложили отпечаток на его последующие контакты с противоположным полом. Когда мальчику исполнилось 9 лет, отец поместил мать в психиатрическую клинику. Сыну сказал, что она уехала в долгий отпуск, а затем — что умерла. Только когда Кэри исполнился 31 год, отец признался, что его мать жива. Шокированный актер принял меры, чтобы вытащить родительницу из клиники. Из-за сложной ситуации в семье красавец-артист долгое время испытывал трудности с установлением социальных контактов и сильно переживал по этому поводу.

Шакире учитель музыки сказал, что она «воет, как козел»

Во 2-м классе будущей певице с мировым именем пришлось уйти из школьного хора из-за слишком сильного вибрато. Тогда учитель музыки сравнил пение девочки с воем козла. Должно быть, сейчас этот почтенный человек сильно раскаивается в своих словах.

Элла Фицджеральд жила в сиротском приюте

Детство и юность величайшей джазовой певицы были полны испытаний и трудностей. Когда девочке было 14 лет, ее мать умерла от сердечного приступа. Из-за разногласий с отчимом Элла переехала к тетке и стала подрабатывать смотрительницей в борделе, где столкнулась с грязью этого мира, азартными играми и мафиози. Несовершеннолетняя девушка вскоре заинтересовала полицию, и ее поместили в сиротский приют. Оттуда Фицджеральд сбежала и некоторое время была бездомной.

Стивена Спилберга не приняли в киношколу. Дважды

Когда семья Стивена Спилберга переехала в Калифорнию, парень дважды пытался поступить в киношколу при Университете Южной Калифорнии. И оба раза ему отказывали по причине... бездарности. Тогда Стивен поступил в технический колледж, а любимым делом стал заниматься на выходных, работая над 26-минутным фильмом «Эмблин». Эта короткометражка стала его трамплином в большое кино.

Том Круз постоянно сталкивался с насилием

Семья Тома Круза жила бедно. К тому же его отец, по признанию самого актера, был «хулиганом и трусом». Родитель был готов в любой момент ударить мальчика, если тот что-то сделал не так. Самым большим уроком того времени для будущего актера стало умение не терять бдительности. Как только Том начинал вновь доверять отцу и чувствовать себя в безопасности, тот вновь срывался на агрессию и жестокость. В такой постоянной тревоге проходило детство будущего актера. Не добавляли оптимизма и дела в школе: мальчик постоянно подвергался нападкам одноклассников, потому что выглядел и говорил не так, как это было принято среди подростков.

Лионель Месси страдал от дефицита гормона роста

Легендарный аргентинский спортсмен начал заниматься футболом в 5 лет. На тренировки его водила бабушка: только она верила в успех мальчика. В 11-летнем возрасте выяснилось, что у Лионеля дефицит соматотропина (гормона роста). На лечение требовалось $ 900 ежемесячно. Таких затрат не могли себе позволить ни родные мальчика, ни клуб, который в то время интересовался юным футболистом. Но спустя 2 года один из акционеров «Барселоны» узнал о Месси и пригласил его на просмотр. Парень своим шансом воспользовался, и лечение было оплачено каталонским клубом.

Джеймс Кэмерон ночевал в машине

До того как стать культовым режиссером и снять «Титаник», Джеймс Кэмерон знавал не лучшие времена и даже был вынужден ночевать в своей машине, не имея крыши над головой. Это было как раз перед тем, как Кэмерон создал мир «Терминатора» и продал сценарий фильма за символический $ 1 начинающему кинопродюсеру Гейл Энн Хёрд.