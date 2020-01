13 звезд, за успехом которых, оказывается, стоят лишения и преграды

Илону Маску однажды пришлось рыться на свалке из-за безденежья

Дэниел Крейг спал на скамейках в парке

Шанайя Твейн росла в неблагополучной семье

Келли Кларксон пришлось вернуться в родной городок, когда ее квартира сгорела дотла

После окончания школы Келли Кларксон решила переехать в Голливуд, чтобы искать возможности пробиться на сцену. Там девушка получила несколько ролей в сериалах. Но спустя полгода ее жизни в Голливуде произошло несчастье: сгорела квартира, в которой жила Келли. На какое-то время Келли обосновалась в своем автомобиле, но потом все же была вынуждена вернуться в родной город с разбитыми надеждами. В Форт-Уэрт Кларксон играла в театре, выступала в луна-парке, работала барменом.

Но, как поет она в своей песне, «то, что не убивает нас, делает нас сильнее» (what doesn’t kill you makes you stronger). Кажется, это девиз целеустремленной Келли Кларксон.