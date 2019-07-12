13 звезд, которые вернули натуральную красоту и только выиграли от этого

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Пластические операции, пирсинг и татуировки, косметологические процедуры и другие вмешательства иногда приводят к тому, что заменитости перестают быть похожими на себя, а их поклонники недоумевают: зачем? К счастью, большинству звездных красавиц удается вовремя остановиться, а некоторые и вовсе возвращаются к своим натуральным параметрам и естественному образу. AdMe.ru нашел несколько примеров знаменитых женщин, которые поняли, что нет ничего лучше натуральности и нажали Сtrl + Z. Предлагаем вам посмотреть их фотографии разных лет и оценить изменения.

Николь Кидман

Впервые с увеличенным бюстом Николь Кидман была замечена в 2014 году. Но со временем актриса поняла, что не хочет, чтобы на ее тело воздействовали вещества, из которых сделаны импланты. В 2016 году она удивила поклонников, появившись с менее эффектным, но зато натуральным размером груди.

Ферги

Статус участницы рэп-коллектива подразумевает определенный образ: и до конца нулевых Ферги старалась соответствовать ему — носила пирсинг на лице и ушах. Неизвестно, связано ли это с прекращением сотрудничества с The Black Eyed Peas, но в последние годы певица появляется на публике без пирсинга, что добавляет +100 к натуральности ее образа.

Екатерина Варнава

В середине 2010-х телеведущая и резидентка Comedy Woman находилась на грани попадания в антирейтинг обладательниц пухлых губ, но в 2017 году решила отказаться от сомнительного дополнения к своей внешности. Это точно пошло на пользу Екатерине: больше ничто не нарушает гармонию ее ярких от природы черт лица.

Пинк

Пинк начала 2000-х — это розовые волосы, невероятные прически, пирсинг, эпатажные наряды и, конечно, обилие аксессуаров. Но всему свое время, и Пинк это понимает. С годами певица стала выглядеть более сдержанно и натурально: теперь главная изюминка ее образа — неизменный элегантный начес. Зато темперамент и артистичность — на месте: на своих шоу артистка всегда готова показать настоящий экшен.

Виктория Бекхэм

На увеличение груди Виктория решилась еще в конце 90-х, в годы своей музыкальной карьеры. Это нововведение гармонировало с замысловатыми прическами, чрезмерным загаром и образом «перчинки» в целом. К концу 2000-х певица начинает активно заниматься модой. Виктория понимает: лицо модного дома должно быть иконой стиля, а выдающиеся в буквальном смысле слова грудные импланты соотнести с этим понятием почти невозможно.

Рене Зеллвегер

В 2014 году на награждении журнала Elle Women in Hollywood Awards Рене появилась совершенно неузнаваемой: привычный разрез глаз, свежий цвет лица, мимика — все это исчезло. Поскольку актриса так и не призналась в хирургическом вмешательстве, журналисты до сих пор гадают, что это было: круговая подтяжка лица, уколы красоты или термолифтинг. А мы радуемся, что это оказалось обратимым и Рене вновь радует поклонников своей нестандартной, но такой милой внешностью.

Алекса

Финалистка «Фабрики звезд — 4» заслужила репутацию жертвы пластической хирургии после неудачного увеличения губ в конце нулевых. Этого опыта ей показалось недостаточно, и в 2017 году Алекса вновь решилась на манипуляции с внешностью. Но шквал критики в соцсетях привел к тому, что сейчас губы певицы вновь выглядят относительно гармонично.

Кристина Рэй

Эпатажная художница Кристина Рэй стала известной именно благодаря своим экспериментам с внешностью. Бодимодификации стали для нее попыткой справиться с комплексами, а более чем 100 инъекций привели к обладанию самыми большими губами в мире. В 2018 году девушка решилась поучаствовать в шоу «Перезагрузка» на ТНТ, где ей помогли почти полностью вернуть натуральную красоту.

Памела Андерсон

Впечатляющие формы — первое, что приходит на ум, когда слышишь имя этой яркой актрисы, фотомодели и зоозащитницы. Памела сделала множество операций по увеличению груди еще в 90-х, но в конце концов остепенилась и выбрала менее вызывающий размер. И правильно сделала, ведь ее притягательность от этого ничуть не пострадала, а уважения поклонников прибавилось.

Бонус: заменитости, которые ради комфорта решились уменьшить данный им природой размер груди

Помимо увеличения груди распространена и обратная процедура — редукционная маммопластика. Большой бюст — источник множества проблем: боли в спине, раздражение на коже из-за бюстгальтера, повышенное внимание противоположного пола, проблемы с выбором белья. Поэтому неудивительно, что даже знаменитости решаются на своего рода пластическую операцию «наоборот». Вот несколько примеров подобного преображения.

Алена Водонаева

В 2016 году бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» уменьшила размер груди с 5-го до 3-го. Позже в своей книге «Голая» Алена посетовала, что зря не сделала этого раньше.

Куин Латифа

Рэп-исполнительница и актриса решилась на уменьшение своих внушительных объемов, потому что чувствала боли в спине, а также потому, что грудь мешала ей при занятиях спортом.

Ариэль Уинтер

Американская актриса сделала операцию по уменьшению груди в 2015 году. В 15 лет у нее был 6-й (!) размер. Это не только причиняло физический дискомфорт, но и мешало развитию карьеры девушки, ведь с таким внушительным бюстом трудно получать роли, подходящие по возрасту. Уже в 17 лет Ариэль стала обладательницей 4-го размера, более комфортного и подходящего к ее внешности.

Дженнифер Коннелли

Звезда фильмов «Реквием по мечте» и «Игры разума» не любит комментировать свою личную жизнь, но то, что ее 4-й размер сменился 1-м — очевидный факт. О причинах, побудивших Дженнифер уменьшить и без того не самый большой размер бюста, остается только гадать.