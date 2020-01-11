13 звезд, которые круто поработали над своим телом в 2019 году

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В канун Нового года мы даем себе десятки обещаний. Самое популярное из них — начать новую жизнь или хотя бы похудеть. После праздников многие рьяно берутся за дело: покупают абонемент в спортзал или коврик для занятий фитнесом дома. Но не всем удается довести начатое до конца.

AdMe.ru пролистал фото знаменитостей, которые во время прошлогодних зимних празднеств, возможно, тоже обещали себе сбросить вес. Нам кажется, что лучше всего с задачей справились Джессика Симпсон, Ариэль Уинтер и Филипп Киркоров.

1. Меган Маркл

В мае 2019-го герцогиня Сассекская родила долгожданного первенца — принца Арчи. После знаменательного события супруга внука королевы позволила себе выглядеть так, как и положено молодой маме. Она не бросилась с первых же дней истязать себя диетами и спортом и не стеснялась нескольких лишних килограммов. Спустя несколько месяцев герцогиня вернулась к своему привычному весу, что и продемонстрировала во время первого появления на публике в новом году.

2. Джессика Симпсон

В марте 2019-го Джессика Симпсон, которую многие критикуют за лишние килограммы, родила дочку. Это 3-й ребенок актрисы. Примерно тогда же Джессика решила направить силы на борьбу с избыточным весом. В сентябре она выложила в сети снимок, где показала ошеломляющий результат: звезде удалось похудеть почти вдвое — на 45 кг. «Теперь я чувствую себя собой. Даже если что-то кажется невозможным, я просто начинаю работать над этим усерднее», — написала звезда у себя на страничке.

3. Алек Болдуин

В 2018 году Алек Болдуин узнал от врачей о своем преддиабетном состоянии и решил полностью поменять свой образ жизни. Он отказался от употребления сахара и стал заниматься фитнесом. Несколько месяцев назад поклонники заметили кардинальные результаты: Болдуин похудел и стал выглядеть моложаво.

4. Кейт Хадсон

В прошлом году 40-летняя актриса стала мамой в 3-й раз. Кейт честно демонстрировала своим подписчикам в инстаграме, как меняется тело женщины в пору материнства, и признавалась, что пока далека от своего идеального веса. А уже через несколько месяцев Хадсон показала результаты упорной работы: ей удалось сбросить 15 кг благодаря разумному сочетанию тренировок и программы питания.

5. Филипп Киркоров

Король российской поп-сцены смог скинуть аж 40 кг! Конечно, для такого прогресса потребовалось время: сначала Киркоров стал весить на 30 кг меньше, а в конце 2019 года порадовал своих поклонников новым достижением — минус 10 кг. Спорт, диета и желание удивлять — вот секрет стройности певца, по его словам.

6. Ариэль Уинтер

Звезда ситкома «Американская семейка» Ариэль Уинтер всегда отличалась пышными формами и никогда не стеснялась показывать свое тело, несмотря на критику хейтеров. Однако недавно Ариэль решила изменить свой внешний вид и резко похудела. Оказывается, проблемы с весом мучили девушку из-за приема антидепрессантов. «Вес не уходил, что бы я ни делала», — пожаловалась актриса подписчикам в соцсетях. В конце 2018 года ей удалось найти правильную комбинацию препаратов, и в 2019-м Ариэль предстала перед поклонниками в обновленном виде.

7. Роман Попов

В начале лета ушедшего года актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов похвастался в соцсетях серьезным достижением: актеру удалось сбросить аж 40 кг.

8. Мэрайя Кэри

Американская певица и продюсер много лет борется с лишним весом. В 2017 году она поправилась до 120 кг, и с тех пор лишние килограммы вокалистки стали предметом жарких обсуждений поклонников и хейтеров. Мэрайя прибегала к различным ухищрениям, чтобы добиться стройной фигуры, но ни одно из них не давало долгосрочных результатов. И вот, похоже, Кэри все же потихоньку выигрывает эту борьбу: во 2-й половине 2019 года в ее инстаграме регулярно стали появляться фотографии, которые радуют и саму звезду, и ее поклонников.

9. Адель

Весной 2019-го Адель рассталась с мужем. Бракоразводный процесс тянулся до осени, а уже зимой певица показалась перед поклонниками в обновленном образе: девушка заметно похудела, сменила прическу и стала выглядеть еще обворожительнее. Многие ее даже не узнали.

10. Кристиан Бейл

Кристиан Бейл снова похудел. И опять из-за роли: на этот раз для фильма «Ford против Ferrari». И хотя актер уверял, что больше не станет экспериментировать с весом ради кино, вышло иначе. По словам Бейла, в новой ленте он играет гонщика и попросту не смог влезть в узкую гоночную машину. Пришлось Кристиану вновь брать силу воли в кулак, чтобы достигнуть требуемой физической формы. В общей сложности нужно было сбрасывать около 30 кг, которые он набрал специально к съемкам в фильме «Власть». Что ж, остается только восхититься самоотверженностью актера.

11. Хилари Дафф

В октябре 2018-го в семье Хилари Дафф родился 2-й малыш. После родов актриса набрала вес, и с тех пор ей пришлось долго и упорно работать над своей фигурой. Целью девушки было вернуться в свой вес до того, как ребенку исполнится годик. Хилари справилась.

12. Саймон Коуэлл

Один из главнейших представителей британского шоу-бизнеса, продюсер и телеведущий Саймон Коуэлл преуспел в избавлении от лишнего веса благодаря отказу от нездоровой еды. Саймон стал вегетарианцем и проводит много времени в тренажерном зале.

13. Лолита

В середине прошлого года Лолита рассталась со своим мужем Дмитрием Ивановым. После этого певица резко преобразилась, сбросив несколько килограммов. Как оказалось, дело вовсе не в переживаниях, как предположили некоторые поклонники, а в специальной диете. И конечно, в силе воли.