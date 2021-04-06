13 знаменитостей, которые не стесняются своего нормального женского тела и вам не советуют

Бытует мнение, что звезды должны быть идеальными. Если вдруг у знаменитой актрисы на фото обнаружат небольшой животик — это повод для сплетен о беременности, а то и вовсе для того, чтобы обозвать толстой. К счастью, сейчас подобное постепенно сходит на нет. Попытки стыдить людей за их тело называются бодишеймингом и не приветствуются в приличном обществе.

Тем не менее до сих пор существуют сетевые тролли, готовые позлорадствовать над чьей-нибудь внешностью. Редакция AdMe.ru собрала для вас звезд, которые сталкивались с этим, но полюбили себя такими, какие есть.

Билли Айлиш

Билли Айлиш выпустила видео, в котором она подняла проблему бодишейминга. В коротком ролике певица обращается к зрителям: «Почему вы судите о других по их размерам?» Для Билли это актуальная тема, ведь девушка неоднократно сталкивалась с травлей из-за веса. Певица призналась, что с самого детства переживала из-за своей фигуры. Она быстро росла, и уже в 9 лет у нее было тело подростка: «Я очень хотела стать моделью, но была пухленькой и невысокой». Сейчас девушка совершенно не стесняется своей внешности.

Эмилия Кларк

Когда Эмилия Кларк только обрела популярность, она решила проверить, что о ней пишут в интернете. «Я сделала это один раз, но больше никогда так не поступлю. Достаточно одному человеку сказать: „Она толстуха“, и ты начинаешь думать: „Да, я толстуха“», — говорит кинозвезда. Сейчас актриса полностью принимает свою внешность и старается как можно реже делать макияж, потому что нравится себе и без него.

Лана Дель Рей

Многие пользователи сети буквально накинулись на певицу с обвинениями в том, что она якобы сильно располнела. Кое-кто позволял себе откровенно хамские высказывания в адрес Ланы. Поклонники видели девушку разной: и хрупкой тростинкой, и с пышными формами. При этом сама певица довольна собой и не стесняется своего тела. Она легко может позволить себе выйти в короткой юбке хоть в магазин, хоть на сцену.

Энн Хэтэуэй

За свою жизнь Энн Хэтэуэй побывала в разном весе, и ей не раз приходилось сталкиваться с грубыми комментариями в адрес своей фигуры. Актриса вспоминает: когда в 16 лет ей сообщили, что она получила роль, тут же добавили, что теперь ей нельзя поправляться. В 2018 году Энн нужно было набрать вес для роли, и она посвятила этому пост в инстаграме. «Все, что вы скажете, будет не обо мне, а о вас», — написала девушка.

Леди Гага

В подростковом возрасте девушка настолько комплексовала по поводу своего веса, что это вылилось в анорексию и булимию. «Я хотела быть худенькой маленькой балериной, но была пышной маленькой итальянской девочкой, у отца которой каждую ночь на столе лежали фрикадельки», — рассказывала Леди Гага в одном из интервью. Сейчас певица гордится своим телом и призывает всех быть собой.

Кейт Уинслет

Актрису критиковали за ее фигуру со времен «Титаника». Тогда Кейт это обижало, сейчас она просто не замечает подобных высказываний. Кинозвезда не сидит на диетах. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на подобные вещи, — говорит она. — Я хочу сохранить свое здоровье и рассудок, быть здоровой и чувствовать себя счастливой».

Дженнифер Энистон

Актриса известна своей точеной фигурой. Однако для того, чтобы начать получать роли, ей пришлось сбросить почти 14 кг. Только после этого она смогла сыграть Рэйчел Грин в сериале «Друзья». Похудеть, чтобы не было проблем на кастингах, девушке посоветовал ее агент. Сейчас Дженнифер возмущают жесткие рамки, в которые загоняют женщин. А также тот факт, что каждый раз, когда она съела бургер или просто была неудачно сфотографирована, ее подозревают в том, что она беременна.

Кирстен Данст

Актриса слишком ценит себя, чтобы загонять свое тело в рамки голливудских стандартов. Когда режиссер София Коппола попросила Кирстен похудеть для роли в фильме «Роковое искушение», та отказалась. «Гораздо тяжелее сбросить вес, когда тебе 35 и ты ненавидишь спортзалы. Я ем жареную курицу и еду из McDonald’s перед съемками. Так что я такая: „Без вариантов! Я не могу похудеть для это роли“», — честно призналась Данст. Но роль все же получила.

Дрю Бэрримор

В одном из постов в инстаграме с фотографиями до и после беременности Бэрримор написала, что, как и у большинства женщин, ее вес с годами колебался. «Я поднимаюсь и опускаюсь вниз. Американские горки моего тела — сложная, но красивая поездка», — написала она. При этом актриса призналась, что бывали времена, когда она рыдала в туалете из-за своей внешности. Сейчас Дрю наконец смогла найти баланс между изнурительными диетами и тренировками и принятием себя. По собственному признанию, для этого ей понадобилось 45 лет.

Хлоя Грейс Морец

Девушка столкнулась с бодишеймингом со стороны коллег по съемочной площадке. Актрисе было всего 15, когда партнер по фильму, в которого она была влюблена, заявил, что никогда бы не стал встречаться с ней в реальной жизни. «Ты слишком большая для меня», — пояснил парень. Его имени Хлоя не назвала. Сейчас девушка научилась принимать свое тело.

Моника Беллуччи

Кинодива обладает роскошными формами и гордится ими. Актриса никогда не была худышкой, а в одном из интервью призналась, что слишком ленива для того, чтобы ходить в спортзал, зато очень любит шоколад и макароны. «Я не переживаю из-за своей внешности. Я люблю смеяться. Мне нравится вести интересную жизнь», — говорит Моника. Однако наряды Беллуччи выбирает так, чтобы подчеркнуть достоинства и замаскировать недостатки.

Флоренс Пью

В одном из кинообзоров бедра актрисы, сыгравшей главную роль в фильме «Борьба с моей семьей», назвали массивными, а фигуру — коренастой. В ответ на это Флоренс написала в микроблоге, что параметры ее тела не должны влиять на восприятие картины. «Я очень надеюсь, что люди извлекут из фильма больше, чем окружность моих бедер», — заметила кинозвезда.

Эми Шумер

Звезда фильма «Красотка на всю голову» доказала, что нестандартная внешность не помеха на пути к славе. «Мне миллион раз говорили, что я жирная и уродливая, и это не имеет никакого значения», — говорит Эми.