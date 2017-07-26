13 знаменитостей, которые не меняют имидж десятилетиями

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Большинство знаменитостей меняет стрижку и цвет волос чуть ли не каждый день. Но есть среди них и те, кто годами носит одну и ту же прическу, заставляя поклонников недоумевать. А вот AdMe.ru согласен со звездами: если ты нашел что-то, что тебе идеально подходит, зачем от этого отказываться и снова пускаться в эксперименты?

Зоуи Дешанель

Вот уж кто первый приходит на ум, когда речь заходит о постоянстве стиля, так это Зоуи. Ее каштановая густая челка до бровей и локоны ниже плеч, к которым мы все так привыкли, добавляют ей ретро-очарования. В 2002 году актриса рискнула стать блондинкой ради роли в фильме «Эльф», но быстро вернулась к привычному образу.

Дита фон Тиз

Дита — танцовщица бурлеска в духе 30-х и 40-х. Ей важно выглядеть, будто она сошла с плаката в стиле пин-ап: ретро-одежда и графичные локоны. Артистка говорит, что этот стиль — ее способ самовыражения, и она не хочет выходить из своего образа и в обычной жизни. Даже папарацци не удается заснять Диту с прямыми распущенными волосами. Когда она успевает делать укладку?

Дженнифер Лопес

Хотя на экране Дженнифер Лопес вовсю меняет стрижки, в жизни такое с ней редко происходит. Она уже много лет носит один и тот же золотисто-ореховый цвет волос с небольшими вариациями. Этот оттенок был создан колористом Ритой Хазан. Дженнифер просто влюбилась в него, с тех пор он стал ее визитной карточкой. И правда, с таким цветом она выглядит очень гармонично.

Анджелина Джоли

В 90-х у Анджелины Джоли было много экспериментов с волосами — она примерила и образ Мэрилин Монро, и суперкороткий ежик. Но после 2000-х она пришла к своей любимой прическе: длинным каштановым волосам, собранным на макушке и распущенным сзади.

Жизель Бюндхен

Русые, словно немного выгоревшие локоны в пляжном стиле давно стали фишкой бразильской топ-модели. Эта несложная укладка — одна из самых желанных причесок в мире, которую мечтают повторить миллионы женщин. Мы бы тоже ни на что не променяли такое сокровище.

Анна Винтур

Мало кто помнит главного редактора американского издания журнала Vogue с другой прической. Анна Винтур — само постоянство: она попрощалась с длинными волосами в 14 лет и уже более чем четверть века носит боб-каре с челкой. К слову, модель туфель Анны тоже не меняется из года в год.

Кейт Миддлтон

Статус обязывает герцогиню Кейт всегда выглядеть элегантно и сдержанно, и ее любимая прическа ей в этом помогает. Поэтому Кейт много лет носит каштановые волосы с подкрученными концами, длиной до лопаток. Герцогиня иногда варьирует оттенок волос и их длину, но никогда не отходит слишком далеко от своего «золотого стандарта».

Дженнифер Энистон

Коронная стрижка Дженнифер Энистон — это каскад с эффектом выгоревших прядей, которую ей сделали специально для роли в сериале «Друзья». В 90-х такая прическа покорила сердца девушек по всему миру и стала невероятно востребованной. После этого даже если актриса и экспериментировала, то довольно осторожно.

Люси Лью

В жизни Люси Лью были и такие стрижки, как боб c подкрученными концами родом из 2000-х, но актриса быстро поняла, что это не ее история. Гладкие либо слегка завитые длинные волосы одной длины, которые почти всегда носит Люси, идут ей больше всего.

Гвинет Пэлтроу

Узнаваемый стиль Гвинет Пэлтроу — прямые волосы без намека на торчащие пряди, в сочетании с самым что ни на есть классическим оттенком блонд. Не смотря на то что многим приходит на ум стрижка Гвинет из фильма «Осторожно, двери закрываются», с ней она проходила совсем не долго, вернувшись к своему привычному образу.

Мирей Матьё

Укладка под названием «сэссун» или «паж» давно полюбилась диве французского шансона Мирей Матьё. Она носит ее уже около тридцати лет, а то и больше. Сейчас прическа певицы стала эталоном стрижки «паж» для многих модниц.

Джулианна Мур

Актрису природа наградила красивым цветом волос, который она не меняет. Мы с ней согласимся — такой шикарный рыжий жалко закрашивать. Да и замысловатые стрижки Джулианна не любит — предпочитает носить волосы ниже плеч.

Тейлор Свифт

Образ, с которым у всех ассоциируется известная кантри-поп-певица, — это пшеничные волосы и прямая челка, закрывающая брови. А в последнее время еще и стрижка-каре. Кстати, в начале карьеры Тейлор довольно долго ходила с длинными струящимися локонами и не носила челку. Но почему-то такой певицу мало кто помнит. Может быть, это именно тот случай, когда правильная прическа помогла создать образ и сделать певицу узнаваемой.