13 знаменитостей, к внешности которых придется привыкать заново
Иногда нам сложно решиться даже на каре, не то что на радикальный цвет волос. Но вот знаменитости в большинстве своем оказываются смелее: одни меняют русый цвет волос на светло-фиолетовый, другие бреются налысо, а некоторые вообще решаются на кардинальную смену сценического образа, к которому за годы привыкли миллионы фанатов.
Мы в AdMe.ru уверены, что для любых экспериментов над внешностью нужна недюжинная смелость, и восхищаемся такими оригинальными преображениями. Некоторых звезд мы даже не узнали. А в конце статьи вас ждет бонус — певица, которая не боится трансформаций и меняет экстравагантные образы как перчатки.
Кончита Вурст
Кара Делевинь
Билл Каулитц
Том Каулитц
Шарлиз Терон
Азис
Кристен Стюарт
Ченнинг Тейтум
Зак Эфрон
Эмма Робертс
Джон Траволта
Мэйси Уильямс
Бонус: Кэти Перри, которая не боится никаких экспериментов со своей внешностью
Какие из этих преображений вы считаете самыми удачными?
Фото на превью conchitawurst / Instagram, conchitawurst / Instagram