13 знаменитостей, к внешности которых придется привыкать заново

47 9

38

4.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда нам сложно решиться даже на каре, не то что на радикальный цвет волос. Но вот знаменитости в большинстве своем оказываются смелее: одни меняют русый цвет волос на светло-фиолетовый, другие бреются налысо, а некоторые вообще решаются на кардинальную смену сценического образа, к которому за годы привыкли миллионы фанатов.

Мы в AdMe.ru уверены, что для любых экспериментов над внешностью нужна недюжинная смелость, и восхищаемся такими оригинальными преображениями. Некоторых звезд мы даже не узнали. А в конце статьи вас ждет бонус — певица, которая не боится трансформаций и меняет экстравагантные образы как перчатки.

Кончита Вурст

Кара Делевинь

Билл Каулитц

Том Каулитц

Шарлиз Терон

Азис

Кристен Стюарт

Ченнинг Тейтум

Зак Эфрон

Эмма Робертс

Джон Траволта

Мэйси Уильямс

Бонус: Кэти Перри, которая не боится никаких экспериментов со своей внешностью