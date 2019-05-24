13 знаменитостей, к внешности которых придется привыкать заново

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Иногда нам сложно решиться даже на каре, не то что на радикальный цвет волос. Но вот знаменитости в большинстве своем оказываются смелее: одни меняют русый цвет волос на светло-фиолетовый, другие бреются налысо, а некоторые вообще решаются на кардинальную смену сценического образа, к которому за годы привыкли миллионы фанатов.

Мы в AdMe.ru уверены, что для любых экспериментов над внешностью нужна недюжинная смелость, и восхищаемся такими оригинальными преображениями. Некоторых звезд мы даже не узнали. А в конце статьи вас ждет бонус — певица, которая не боится трансформаций и меняет экстравагантные образы как перчатки.

Кончита Вурст

Кара Делевинь

Билл Каулитц

Том Каулитц

Шарлиз Терон

Азис

Кристен Стюарт

Ченнинг Тейтум

Зак Эфрон

Эмма Робертс

Джон Траволта

Мэйси Уильямс

Бонус: Кэти Перри, которая не боится никаких экспериментов со своей внешностью

Какие из этих преображений вы считаете самыми удачными?

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  • 37
  • 4.9k

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