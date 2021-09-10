13 вещей, которые обрели бешеную популярность благодаря звездам

Пока одни знаменитости тщательно продумывают стратегию, как стать законодателями моды, другим стоит бездумно надеть какую-то вещь или постричься, и уже на следующий день повторить этот образ будут пытаться миллионы. Некоторые из подобных трендов не прошли проверку временем и сегодня могут показаться неактуальными или даже безвкусными, но есть среди них и такие, чья популярность возродилась в наши дни подобно фениксу.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие вещи стали культовыми и обрели бешеную популярность с подачи мировых знаменитостей. Оказывается, актуальные сейчас велосипедки прославили вовсе не модели.

Бритни Спирс — кроп-топы

Одним из главных модных хитов начала 2000-х кроп-топы стали во многом благодаря поп-звезде. Причем модели Бритни Спирс предпочитала самые разные: от спортивных повседневных до соблазнительных концертных, которые больше напоминали бра или корсеты. Учитывая, что в последние годы кроп-топы вновь оказались на пике славы, у певицы вполне можно позаимствовать пару идей.

Блейк Лайвли — брючные костюмы

За последние несколько лет актриса продемонстрировала на светских мероприятиях и красных дорожках десятки эффектных брючных костюмов — облегающих и свободного кроя, клетчатых, в цветочек и кричащих оттенков. Постепенно этот образ стал частью имиджа звезды. Блейк Лайвли успешно доказала, что брючные костюмы элегантно и стильно смотрятся не только на мужчинах, но и на женщинах, которые охотно стали черпать у знаменитости модные идеи.

Памела Андерсон — слитный красный купальник

Яркий образ звезды в сериале «Спасатели Малибу» моментально стал культовым и свел с ума миллионы мужчин. Обзавестись похожим красным монокини с высокими прорезями для ног стремились не только американки, но и женщины по всему миру. К слову, в одном из интервью Памела Андерсон рассказала, что до сих пор хранит дома тот самый купальник, более того, он все еще ей впору.

Гвинет Пэлтроу — белое платье с накидкой

В 2012 году на церемонии вручения премии «Оскар» актриса произвела настоящий фурор. Она появилась на красной дорожке в изысканном белом платье с накидкой от Tom Ford, которое впоследствии вдохновило немало ее коллег.

В нарядах c подобным кроем и силуэтом выходили в свет Леди Гага, Кэти Перри, Ким Кардашьян, Крисси Тайген, Николь Ричи, Сиенна Миллер и другие, однако Гвинет Пэлтроу сделала это первой, положив начало новому тренду.

Рианна — выбритые виски

За время своей карьеры звезда успела сменить немало образов: красные кудри, короткие волосы с рваной челкой, асимметричный боб. Но, вероятно, одной из визитных карточек Рианны останется стрижка с выбритым виском. После того как она примерила этот образ в 2009 году, многие знаменитости (например, Розарио Доусон и Натали Дормер) вдохновились примером своей коллеги и также рискнули сменить имидж.

Мадонна — кружевные перчатки без пальцев

В 80-е с подачи поп-дивы кружево стало одним из главных модных тенденций, причем особой популярностью пользовались кружевные перчатки без пальцев. Мадонне по сей день мастерски удается сочетать их как с женственными платьями, так и с дерзкими нарядами и аксессуарами.

Леди Гага — обувь на танкетке без каблука

Популярность японского дизайнера Норитаки Татэханы стремительно взлетела, когда эпатажная певица впервые вышла в свет в его экстравагантных туфлях на высоченной танкетке без каблуков. Благодаря Леди Гага Татэхана стал настоящей звездой мира моды, популярность его обуви заметно возросла, а с ней и цены.

Аврил Лавин — галстуки

В начале нулевых канадская певица стала одной из главных икон девочек-бунтарок. Аврил Лавин доказала, что не только парни могут носить хаки, брюки карго и галстуки, которые стали популярными не только среди ее фанатов, но и в целом у молодежи того времени.

Зоуи Дешанель — расклешенные платья в стиле ретро

Вероятно, не только преданные фанаты обратили внимание на то, что звезда сериала «Новенькая» неравнодушна к винтажным нарядам. Платья с расклешенной юбкой, мелкий и крупный горошек, цветочный принт, бантики и белые воротнички — образы Дешанель в кино и на красных дорожках сделали ее новой иконой стиля ретро.

Кристина Агилера — черное мелирование

До того, как за певицей закрепился образ платиновой блондинки, Агилера часто экспериментировала с имиджем. Дерзкий этап в становлении собственного стиля с черными прядями в волосах продлился хоть и недолго, но одним из самых ярких трендов нулевых стать успел.

Пэрис Хилтон — «карманные» собачки

Первой актрисой, которая выходила в свет со своей собакой, йоркширским терьером, была Одри Хепберн. Тогда многие модницы решили обзавестись маленькими четырехлапыми питомцами. В нулевые вернуть «карманным» собачкам былую популярность помогла Пэрис Хилтон, которая регулярно брала на светские мероприятия свою чихуахуа по кличке Тинкербелл.

Гвэн Стефани — белые спортивные майки

Как и Бритни Спирс, звезда неравнодушна к кроп-топам, но преимущественно белым и спортивного кроя. Именно они стали фишкой и визитной карточкой Гвэн Стефани, побудив тысячи поклонниц присмотреться к этому предмету одежды. Даже в Музее мадам Тюссо восковую фигуру знаменитости облачили в фирменную белую майку с открытым животом.

Принцесса Диана — велосипедки

Леди Ди была той еще модной бунтаркой английского двора. Если вы полагаете, что велосипедки стали трендом благодаря сестрам Кардашьян, вы глубоко заблуждаетесь. Они лишь вернули популярность этому предмету гардероба. Еще в 1980-х женщины по всему миру вдохновлялись спортивными образами принцессы Дианы, которую папарацци то и дело караулили у фитнес-клуба.

Не так давно мода на велосипедки возродилась. Сегодня в них можно увидеть ведущих моделей мира — сестер Хадид и Кардашьян, Эмили Ратаковски. Причем как на прогулках, так и на светских мероприятиях.