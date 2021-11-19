13 певцов и певиц, которые решились уйти из популярных групп и стали любимцами миллионов

Популярность приходит и уходит, и только редким звездам удается много лет держаться на пике славы. Порой группы, песнями которых мы заслушивались, распадаются и о них больше ничего не слышно. А иногда происходит наоборот: исполнители, которые решились начать сольную карьеру, срывают куш и гремят хитами на всю страну.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие певцы и певицы ушли из групп и дуэтов и от этого только выиграли.

«Серебро» — Елена Темникова

В 2006 году под руководством Максима Фадеева образовалась новая женская группа «Серебро», участницами которой помимо Темниковой стали Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. Впервые публика увидели их после выступления на «Евровидении» в 2007 году. Группа мгновенно стала популярной, и в ее составе Темникова пела вплоть до 2014 года. В 2014-м девушка досрочно разорвала контракт с лейблом, и в конце того же года выпустила сольный сингл «Зависимость». Артистка продолжает выпускать песни, клипы и альбомы, а вот группа «Серебро» в итоге распалась.

«Серебро» — Ольга Серябкина

Ольга пела в группе на 5 лет дольше Елены Темниковой и покинула коллектив только в 2019 году. Именно Серябкина написала большую часть текстов песен для коллектива, включая главные хиты «Мама Люба», «Мало тебя», «Я тебя не отдам», «Перепутала» и др. Сольные синглы певица выпускала с 2015 года, когда еще пела в группе, однако первый сольный альбом вышел лишь в 2019-м. Ольга получила множество престижных премий, особенно отмечена наградами песня «Если ты меня не любишь».

Smash!! — Сергей Лазарев

Дуэт существовал только 4 года, но за это время успел запасть в душу поклонникам. Когда Лазарев ушел, какое-то время Влад Топалов выступал вместе с Кириллом Туриченко, который был бэк-вокалистом. Лазарев же после ухода подписал контракт со звукозаписывающей компанией «Стиль рекордс» и сам занялся поиском и записью материала. Дебютный альбом вышел в 2005 году, и карьера артиста сложилась отлично: он дважды представлял Россию на «Евровидении», его называют одним из самых продаваемых российских исполнителей.

Smash!! — Влад Топалов

Второй участник коллектива, Влад Топалов, тоже построил успешную карьеру. После распада дуэта Влад практически сразу приступил к записи нового сольного альбома, а в ноябре 2006-го уже дал свой первый крупный концерт в Лужниках. За свое творчество артист получил орден Святой Софии, стал лауреатом национальной общественной премии «Пламенеющее сердце», выпустил еще один альбом и клип. Продолжает появляться на телевидении и даже снимается в кино.

«Гости из будущего» — Ева Польна

Проект возник в 1996 году, но расцвет популярности пришел на 2000–2004 годы, а затем начался постепенный спад. В 2009 году Ева Польна объявила о распаде коллектива и начале своей сольной карьеры. Она продолжила исполнять песни, но уже под собственным именем. В 2013 году Еву назвали самой ротируемой исполнительницей на радиостанциях России и стран СНГ, у артистки 3 «Золотых граммофона» и 2 сольных альбома.

Hi-Fi — Митя Фомин

Песни коллектива неоднократно возглавляли российские чарты, группа получила множество наград. На волне спада популярности в 2009 году у Мити Фомина, солиста, закончился контракт, и он принял решение покинуть проект. Уже через 2 месяца после распада группы Митя сформировал творческий коллектив, записывал песни и успешно гастролировал. В 2009 году клип на его первую песню достиг вершины чарта MTV «Русская десятка». В январе 2010 года вышел второй сольный сингл певца — «Вот и все». За 7 месяцев ротации песня прозвучала в эфире радиостанций более 350 тыс. раз и продержалась 19 недель в главном хит-параде страны «Золотой граммофон», поднявшись до 2-й строчки чарта. И сейчас артист дает концерты и регулярно появляется на публике.

5sta Family — Юлианна Караулова

После ухода из группы Лои, солистки, Караулова стала петь вместе с группой 5sta Family. За 4 года Юлианна и группа записали несколько хитов и получили ряд престижных премий, в числе которых «Золотой граммофон — 2013» за песню «Вместе мы». В 2015 году Юлианна начала сольную карьеру. В этом же году ее дебютная песня «Ты не такой» стала хитом и собрала множество просмотров. За свое творчество Караулова получила 4 «Золотых граммофона».

«ВИА Гра» — LOBODA

В 2003 году Светлана Лобода собрала собственный коллектив под названием «Кетч». Весной 2004-го, пройдя кастинг, Лобода стала новой солисткой трио «ВИА Гра». В составе группы приняла участие в туре по городам Азии, снялась в клипе «Биология» и новогоднем мюзикле телеканала «Интер» «Сорочинская ярмарка». Однако уже в сентябре того же года Светлана покинула группу и в декабре выпустила свой первый сингл. Карьера певицы развивалась стремительно, ежегодно она получает множество наград, и сейчас ее песни продолжают занимать высокие строчки в российских топ-чартах.

«ВИА Гра» — Вера Брежнева

Вера Брежнева впервые спела с группой во время их концерта — тогда организаторы вызвали желающих из зала. Позже девушка прошла кастинг в «ВИА Гру», заменив Алену Винницкую. Брежнева оставалась неизменной участницей коллектива на протяжении более 4 лет. В декабре 2007 года появилось официальное сообщение о том, что артистка навсегда покинула группу. Девушка занялась сольной карьерой, и уже в ноябре 2010 года состоялась презентация первого сольного альбома «Любовь спасет мир». В него вошло 11 песен и 2 ремикса. Брежнева неоднократно получала различные награды, снималась в фильмах и становилась лицом различных брендов.

«ВИА Гра» — Анна Седокова

В начале 2000 года Седокова принимала участие в кастинге в новую женскую поп-группу, которая позже получила название «ВИА Гра». Кастинг не прошла из-за возраста: на тот момент ей было 17 лет и продюсеры сочли ее слишком юной для такого коллектива. Когда в 2002 году продюсеры решили расширить состав до трио, Анна Седокова присоединилась к группе. Покинув группу в 2004-м, певица начала сольную карьеру, выпустив несколько громких треков, которые получили заслуженные награды. Также Анна построила успешную карьеру телеведущей и снималась в кино. Сейчас артистка продолжает выступать и активно ведет блог.

«Ласковый май» — Юрий Шатунов

Юрий Шатунов познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым как раз тогда, когда тот искал исполнителей для своих песен. С 1986 по 1988 год группа с успехом выступает на дискотеках в интернате и местном ДК, и именно в этом время создаются их главные хиты: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты...», «Тающий снег». Коллектив обрел безумную популярность и собирал многотысячные стадионы, но уже в 1991 году, практически сразу после ухода Юрия Шатунова, группа перестала существовать. После ухода из «Ласкового мая» Шатунов уезжает в Германию, где получает образование звукорежиссера. В это время он работает в основном студийно, не давая сольных концертов, однако затем выпускает множество синглов и записывает альбом. По сей день артист продолжает снимать клипы и появляться на публике.

«Парк Горького» — Александр Маршал

До «Парка Горького» музыкант имел опыт работы с другими известными рок-группами. Коллектив гремел по всему миру, затем Маршал принял решение уйти из него. В декабре 1998 года вышел дебютный диск певца «Может быть», и уже в следующем году Александр дал первый сольный концерт. За свои песни и альбомы музыкант получил 4 «Золотых граммофона» и 14 премий «Шансон года».

«Парк Горького» — Николай Носков

В 1987 году Николай Носков был приглашен Стасом Наминым в группу «Парк Горького» как вокалист и фронтмен. По словам Намина, сама группа в значительной степени создавалась под Носкова. В начале 1990-х Носков переносит операцию на связках и покидает коллектив. В 1993 году он начал сольный проект совместно с Дмитрием Четверговым, создав группу «Николай». Артист давал концерты по всей России, за свое творчество получил множество наград и престижных премий, а в 2019 году прошел его первый за несколько лет большой сольный концерт в Crocus City Hall.