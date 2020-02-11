Знаменитости-андрогины, чью внешность хочется разглядывать

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Андрогины — это люди, которые наделены мужскими и женскими чертами во внешности. Многие андрогины считают, что находятся где-то между мужчиной и женщиной, а иногда и вовсе относят себя к бесполым. Знаменитостей, обладающих таким типажом, смело можно назвать хамелеонами: они мастерски перевоплощаются в героя противоположного пола или в сказочного персонажа с минимальным гримом. На руку им играет и нынешняя мода, где унисекс только набирает обороты.

Актеров и певцов такого типажа становится все больше, их лица как чистый холст, с которым режиссеры экспериментируют на всевозможный лад. AdMe.ru составил список знаменитостей с андрогинной внешностью, которые покорили сердца поклонников не только талантом в профессии, но и редкой, нетипичной красотой.

1. Тильда Суинтон

Тильда Суинтон — мастер перевоплощений. Ее бледная кожа идеальна для образа вампира, необычное лицо — для роли колдуньи, а андрогинность — для убедительной трансформации в мужчину. Режиссеры доверяют играть Тильде сложных персонажей, на которые согласилась бы не каждая актриса. А зрители всегда ждут от нее чего-то эдакого, необычного.

2. Билл Каулитц

Фронтмен Tokio Hotel Билл Каулитц прославился еще в начале 2000-х. Образ Билли был настолько противоречивым, что его принимали за девушку. Прическа, напоминающая хвост скунса, ярко подведенные глаза, субтильная фигура и миловидное лицо надолго запомнились фанатам. Но и сегодня певец удивляет своим внешним видом, нарядами и макияжем. Еще у Билла есть брат-близнец Том, которому андрогинная внешность не помешала стать мужем модели Хайди Клум.

3. Киллиан Мерфи

Критики отмечают Киллиана как актера-хамелеона. И это неслучайно: он с легкостью перевоплощался в трансгендера или в привлекательного маньяка-террориста. Ярко-голубые глаза, которым позавидовала бы любая девушка, четкие скулы и пухлые губы дополняют сложные экранные образы актера.

4. Гленн Клоуз

Стервеллу Де Вилль помнят дети, выросшие в 90-х, характерная роль до сих пор приносит славу актрисе. В другом фильме она сыграла девушку, выдававшую себя за мужчину. Некоторые считают, что Гленн похожа на актера Робина Уильямса. Кажется, в этом есть доля правды.

5. Дэвид Боуи

Экстравагантный Дэвид отличался сценическими андрогинными нарядами и амплуа. Броский макияж, женские платья, туфли на каблуках. К одежде добавлялось эпатажное поведение и яркая, практически космическая внешность. Эти составляющие делали Боуи не похожим ни на кого, так он навеки стал легендой в мире музыки. А в 2013 году певец снял клип The Stars (Are Out Tonight), в котором снялись андрогинные модели и актриса Тильда Суинтон.

6. Гвендолин Кристи

Многие запомнили Гвендолин по сериалу «Игра престолов». В кадре, как и в жизни, она выглядит эффектно: рост 191 см, бледная кожа, светлые волосы и крупные черты лица создают запоминающийся образ.

7. Тимоти Шаламе

К молодому и приторно красивому Тимоти слава пришла после фильма, где он сыграл подростка, влюбившегося в мужчину. Его аристократические, немного женские черты лица вкупе с актерским талантом и харизмой сделали его восходящей звездой Голливуда. Поклонники воспевают его красоту в инстаграм-аккаунте, где его органично вписывают в произведения искусства.

8. Леди Гага

Леди Гага не раз признавалась в интервью, что не считает себя ни женщиной, ни мужчиной. Такие высказывания негласно сделали ее королевой андрогинов. У нее есть мужской сценический образ — брутальный итальянец Джо Кальдероне. Певица говорила, что на ее творчество оказал большое влияние Дэвид Боуи, чей портрет она увековечила в татуировке на своем теле.

9. Шарлотта Генсбур

Необычные и даже грубые черты лица Шарлотты в сочетании с невероятной харизмой всегда создают непревзойденный образ в кинолентах. Не зря ведь она является музой Ларса фон Триера! Актриса не скрывает, что любит носить мужские вещи, пренебрегает макияжем, а иногда и вовсе предпочитает не расчесывать волосы.

10. Джаред Лето

Джаред талантливый актер и музыкант. Длинные волосы, голубые глаза и милое, с немного женственными чертами лицо дают возможность перевоплощаться в разных героев. Чего только стоит роль в фильме «Далласский клуб покупателей». В жизни он не скрывает свою женственность: часто красит ногти цветным лаком, использует подводку и тени для глаз. А еще кажется, что он стал Дорианом Греем, ведь в свои 48 он выглядит на 25, а то и моложе.

11. Зои Кравиц

Дочь Ленни Кравица Зои, как и отец, обладает незаурядной внешностью. Мальчишеская миниатюрная фигура, маленький рост и короткие стрижки делают актрису похожей на симпатичного, но угловатого подростка. Однако это ей не помешало безупречно сыграть чувственную героиню в сериале «Большая маленькая ложь» и стать лицом аромата Black Opium от YSL.

12. Эдди Редмэйн

Утонченные и женственные черты лица помогли Редмэйну правдоподобно сыграть первого в истории мужчину, решившего сменить пол. Довольно худощавому Эдди для этой роли пришлось похудеть на 7 кг. Чего не сделаешь ради того, чтобы сыграть женщину.

13. LP (Лаура Перголицци)

Лаура Перголицци — певица, известная под псевдонимом LP, приобрела всемирную популярность после выхода песни Lost on You, молниеносно ставшей хитом: 300 млн просмотров. С первых секунд песни мало кому удавалось угадать, кто же ее исполняет: парень или девушка. Собственно, после просмотра клипа яснее не становилось. Низкий тембр голоса, острые черты лица, мальчишеское худощавое телосложение, копна коротких кудрявых волос и приверженность исключительно к мужской одежде делают LP яркой представительницей знаменитостей с андрогинной внешностью. В одном из интервью она призналась: «У меня есть много историй, когда меня принимали за парня. Женщины с дочерьми при виде меня выскакивали из душа в „Мидвесте“ с криками: „Что ты делаешь в женской душевой?“ Я реагировала с улыбкой: „Полегче, дамочка! Расслабьтесь и успокойтесь. Вашей дочери ничего не угрожает“».