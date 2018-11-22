13 российских знаменитостей, которых легко можно перепутать с западными

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Говорят, что у каждого на свете где-то есть двойник. Кому-то удается встретиться с ним, кто-то скажет, что видел человека, невероятно похожего на своего знакомого. В нашей статье мы собрали известных людей, имеющих удивительную схожесть. И ничего, что некоторые из них — мультяшные герои.

Мы в AdMe.ru не перестаем поражаться, как похожи могут быть знаменитости с разных концов света, и хотим, чтобы удивились и вы.

Галина Боб и Джессика Альба

Анастасия Стоцкая и Марси Уолкер

Ян Цапник и Джереми Реннер

Полина Гагарина и Диана Крюгер

Оскар Кучера и Бенуа Пульворд

Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

Анна Чиповская и Маргарет Куэлли

Александра Попова и Оливия Уайлд

Юлия Панкратова и Джиллиан Андерсон

Алла Сигалова и Кристин Скотт Томас

Оксана Акиньшина и Кэри Маллиган

Дядюшка Мокус и Джереми Кларксон

А принца, похоже, рисовали с Баскова

Бонус: страница № 8 российского паспорта и Кенни Маккормик

А какие сходства вы замечаете? Расскажите в комментариях!

Фото на превью oksana_akinshina / Instagram, East News

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