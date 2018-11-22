13 российских знаменитостей, которых легко можно перепутать с западными
Говорят, что у каждого на свете где-то есть двойник. Кому-то удается встретиться с ним, кто-то скажет, что видел человека, невероятно похожего на своего знакомого. В нашей статье мы собрали известных людей, имеющих удивительную схожесть. И ничего, что некоторые из них — мультяшные герои.
Мы в AdMe.ru не перестаем поражаться, как похожи могут быть знаменитости с разных концов света, и хотим, чтобы удивились и вы.
Галина Боб и Джессика Альба
Анастасия Стоцкая и Марси Уолкер
Ян Цапник и Джереми Реннер
Полина Гагарина и Диана Крюгер
Оскар Кучера и Бенуа Пульворд
Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид
Анна Чиповская и Маргарет Куэлли
Александра Попова и Оливия Уайлд
Юлия Панкратова и Джиллиан Андерсон
Алла Сигалова и Кристин Скотт Томас
Оксана Акиньшина и Кэри Маллиган
Дядюшка Мокус и Джереми Кларксон
А принца, похоже, рисовали с Баскова
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А какие сходства вы замечаете? Расскажите в комментариях!
Фото на превью oksana_akinshina / Instagram, East News