13 российских знаменитостей, которых легко можно перепутать с западными

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Говорят, что у каждого на свете где-то есть двойник. Кому-то удается встретиться с ним, кто-то скажет, что видел человека, невероятно похожего на своего знакомого. В нашей статье мы собрали известных людей, имеющих удивительную схожесть. И ничего, что некоторые из них — мультяшные герои.