13 пар российских и зарубежных звезд, которых могут перепутать даже преданные фанаты

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В мире живет много людей, которые похожи между собой, словно близкие родственники, — об этом говорят исследователи, это замечают и простые обыватели. Иногда, чтобы убедиться в том, что данная теория работает, достаточно всего лишь взглянуть на знаменитостей. Многих из них могут с легкостью перепутать даже преданные поклонники.

Мы в AdMe.ru рассмотрели внимательно фото российских и зарубежных звезд и нашли во внешности знаменитостей много общего.

1. Аглая Тарасова и Зои Таппер

2. Таня Терешина и Кайли Миноуг

3. Олег Газманов и Эй Мартинес

4. Маргарита Терехова и Мэрил Стрип

5. Владимир Байрачный и Тото Кутуньо

6. Алла Клюка и Джули Энн Робинсон

7. Александр Кайдановский и Вуди Харрельсон

8. Егор Баринов и Квентин Тарантино

9. Аврора и Джессика Бил

10. Таисия Вилкова и Ханна Мюррей

11. Александра Бортич и Софи Кеннеди Кларк

12. Ольга Филиппова и Меган Маркл

13. Евгения Добровольская и Джоди Фостер

А какие примеры сходства знаменитостей наблюдали вы?

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