13 пар российских и зарубежных звезд, которых могут перепутать даже преданные фанаты

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В мире живет много людей, которые похожи между собой, словно близкие родственники, — об этом говорят исследователи, это замечают и простые обыватели. Иногда, чтобы убедиться в том, что данная теория работает, достаточно всего лишь взглянуть на знаменитостей. Многих из них могут с легкостью перепутать даже преданные поклонники.