13 пар российских и зарубежных звезд, которых могут перепутать даже преданные фанаты
В мире живет много людей, которые похожи между собой, словно близкие родственники, — об этом говорят исследователи, это замечают и простые обыватели. Иногда, чтобы убедиться в том, что данная теория работает, достаточно всего лишь взглянуть на знаменитостей. Многих из них могут с легкостью перепутать даже преданные поклонники.
Мы в AdMe.ru рассмотрели внимательно фото российских и зарубежных звезд и нашли во внешности знаменитостей много общего.
1. Аглая Тарасова и Зои Таппер
2. Таня Терешина и Кайли Миноуг
3. Олег Газманов и Эй Мартинес
4. Маргарита Терехова и Мэрил Стрип
5. Владимир Байрачный и Тото Кутуньо
6. Алла Клюка и Джули Энн Робинсон
7. Александр Кайдановский и Вуди Харрельсон
8. Егор Баринов и Квентин Тарантино
9. Аврора и Джессика Бил
10. Таисия Вилкова и Ханна Мюррей
11. Александра Бортич и Софи Кеннеди Кларк
12. Ольга Филиппова и Меган Маркл
13. Евгения Добровольская и Джоди Фостер
А какие примеры сходства знаменитостей наблюдали вы?
Фото на превью После школы / Первый канал, Mr Selfridge / ITV Studios