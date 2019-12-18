13 отечественных знаменитостей, которые прославили не свою, а фамилию мужа

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Чтобы имя и фамилия лучше запоминались публике, многие артисты берут себе псевдонимы. Кто-то придумывает звучное сочетание благодаря собственной фантазии, а другие примеряют фамилию супруга. Порой мы даже не догадываемся, что при рождении знаменитость звали иначе.

AdMe.ru решил узнать, кто из российских артистов прославил не свою, а фамилию мужа. Юлия Снигирь и Равшана Куркова особенно удивили.

1. Равшана Куркова

Девичья фамилия Равшаны — Матчанова. Ее первым мужем был Семен Курков, девушка взяла фамилию супруга и начала свой творческий путь. Однако вскоре пара распалась, Равшана побывала замужем второй раз, но фамилия, под которой она прославилась, так и осталась при ней.

2. Любовь Успенская

Любовь Залмовна Сицкер, которую мы знаем как Любовь Успенскую, выходила замуж 4 раза. Ее вторым супругом был Юрий Успенский, с которым она эмигрировала в США. Там певица записала первый альбом. В 4-й раз певица пошла под венец в 1989 году. Со своим супругом Александром Плаксиным она живет до сих пор, но фамилию Любовь оставила ту, под которой обрела первый успех.

3. Лолита Милявская

В 1987 году Лолита Горелик заключила брак с Виталием Милявским. По словам певицы, брак был фиктивным. Так или иначе, союз продлился несколько месяцев, и уже в 1988 году Лолита вышла за Александра Цекало. А звучная фамилия первого супруга пригодилась девушке, чтобы начать строить карьеру в шоу-бизнесе.

4. Алена Бабенко

Фамилия отца Алены — Баранов. Девушка с детства носила его фамилию. Во время учебы в университете на 5-м курсе Алена познакомилась с известным режиссером Виталием Бабенко. Она переехала в Москву, вышла замуж за Виталия и родила супругу сына. В 2011 году актриса пошла под венец снова, но звездную фамилию предыдущего супруга уже не меняла.

5. Катя Гордон

Певица и телеведущая Катя Гордон 6 лет состояла в браке со знаменитым актером Александром Гордоном. А до этого девушка носила фамилию Прокофьева. И хоть после расставания с Александром она вновь вышла замуж, артистка так и осталась для всех Катей Гордон.

6. Вика Цыганова

Певица и композитор Вика Цыганова в девичестве была Жуковой. В 1990 году девушка начала работать с композитором Вадимом Цыгановым — так началась ее карьера певицы. Музыканты поженились, и через год вышел дебютный альбом артистки.

7. Клара Новикова

Клара Новикова — урожденная Герцер. Первым мужем юмористки стал барабанщик Виктор Новиков — сокурсник девушки. Пара поженилась в 1965 году, но спустя 10 лет брак распался. К тому времени Клара уже успела стать лауреатом всесоюзного конкурса артистов, председателем которого был Аркадий Райкин. Поэтому фамилию, принесшую первую известность, она менять не стала.

8. Екатерина Стриженова

Екатерина в девичестве носила фамилию Токмань. Еще будучи школьницей, она познакомилась с Александром Стриженовым на съемках фильма. С тех пор они не расставались и поженились, как только достигли совершеннолетия.

9. Наталья Крачковская

Девичья фамилия известной актрисы — Белогорцева. С 1962 по 1988 год артистка была замужем за звукорежиссером Владимиром Крачковским. Одно время она даже носила двойную фамилию — Белогорцева-Крачковская, но позже отказалась от первой части.

10. Инна Гомес

В 2001 году жгучая красотка Инна Гомес приняла участие в реалити-шоу «Последний герой». И с тех пор очень полюбилась зрителю. После окончания проекта Инна начала активно сниматься в кино и сериалах. Мало кто знает, но звучная фамилия досталась актрисе от мужа — испанского предпринимателя Аугустино Гомеса, с которым они поженились в 1991 году. Союз не выдержал испытания временем и через 5 лет распался, а актрисе осталась фамилия «на память».

11. Марина Дюжева

В начале карьеры Марина играла под своей девичьей фамилией — Кукушкина. Во время учебы в институте девушка познакомилась со своим первым мужем — сыном чиновника министерства культуры Николаем Дюжевым. Однако их брак вскоре распался.

12. Алена Апина

До обретения известности певица носила имя Елена Лёвочкина. Первым мужем будущей звезды стал художник Валерий Апин, на момент бракосочетания Елене было всего 18 лет. Через полгода пара развелась, но фамилия супруга так и осталась с Аленой в качестве сценического псевдонима.

13. Юлия Снигирь