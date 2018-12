13 музыкантов, которые однажды решили сняться в кино (Джареда Лето теперь не выгонишь со съемочной площадки)

Дженнифер Лопес

Джаред Лето

У Джареда Лето с Дженнифер Лопес точно есть один секрет на двоих, иначе как можно объяснить то, что и над этим музыкантом время не властно? Герои Джареда всегда находятся на грани безумия, и сложно представить, кто мог бы справиться лучше с подобными ролями, чем вокалист группы Thirty Seconds to Mars. А еще он режиссер многих популярных клипов, правда, скрывается под псевдонимом Bartholomew Cubbins .

Рианна

Сейчас Рианна активно продвигает свою косметическую марку Fenty Beauty by Rihanna . А на своей личной страничке она с радостью делится новинками и показывает все продукты на себе. Надеемся, что после холодного приема критиками фильма «Восемь подруг Оушена» певицу не перестала интересовать актерская деятельность.

Селена Гомес

Майли Сайрус

Бейонсе

Ники Минаж

Адам Левин

Кристина Агилера

Шер

Рита Ора

Гарри Стайлс

Наверное, если провести статистику, то на фильме «Дюнкерк» большинство зрителей было фанатами группы One Direction, потому как одну из ролей исполнял Гарри Стайлс. Певцу и актеру всего 24 года — и это наверняка не последняя его роль.

Леди Гага

