13 фактов о фильме «Богемская рапсодия», после которых хочется пересмотреть его и разобрать по косточкам
28 октября 2018 года состоялась мировая премьера байопика о культовой группе Queen, киноленты под названием «Богемская рапсодия», и многие до сих пор под впечатлением от увиденного. Однако то, что показали в фильме, несколько отличается от правды. Фанаты сразу заметили, какие факты были искажены. А те, кто примкнул к армии поклонников лишь после просмотра фильма, сейчас имеют не совсем верное представление об этой истории. К слову, в киноленте было и то, чего не заметили даже ярые фанаты.
AdMe.ru узнал кое-что о съемках и о том, в каких эпизодах по воле режиссера правду заменили на вымысел.
- На летном поле в Лондоне построили точную копию «Уэмбли», где состоялся Live Aid, так как стадиона образца 1985 года уже не существует. Сцена со знаменитым выступлением Queen была снята первой. Продюсер Live Aid присутствовал на съемках и был поражен тем, насколько точно сделана реконструкция.
- Стаканы с Pepsi на рояле — это не продакт-плейсмент, а историческая достоверность. Все выступление снято с соблюдением мельчайших деталей, вплоть до воздушного поцелуя, который Фредди Меркьюри отправил маме со сцены.
- В фильме участники Queen сомневаются, что выступать на Live Aid — это хорошая идея. Они считали, что после длительного перерыва подготовиться за 2 недели к концерту, который увидит весь мир, нереально. На самом же деле пауза в их творчестве продлилась не больше года, и в 1984 году они выпустили новый альбом The Works, с которым откатали большой тур и были очень даже готовы к Live Aid.
- По сценарию, незадолго до легендарного выступления Фредди рассказывает группе, что он ВИЧ-инфицирован. С такой развязкой концовка фильма становится намного эмоциональнее, но это вымысел. Певец не знал о болезни до 1987 года, а публичное заявление сделал 22 ноября 1991 года, за два дня до смерти.
- Канадский певец Марк Мартел записал несколько вокальных партий Фредди Меркьюри для эпизодов с репетициями и импровизациями.
- Певец принял участие в записи не по воле случая. Несколько лет назад Марк отправил свои кавер-версии песен Queen гитаристу Брайану Мэю и барабанщику Роджеру Тейлору. Они были удивлены сходством его голоса с голосом Фредди и создали трибьют-проект под названием Queen Extravaganza, в котором Марк исполняет известные всему миру песни с 2012 года.
- Майк Майерс, известный всем по роли Остина Пауэрса, сыграл управляющего компании EMI — человека, который не оценил рапсодию. В фильме «Мир Уэйна» 1992 года персонаж Майерса поет «Богемскую рапсодию» с друзьями в машине.
- Кстати, музыканты Queen не расторгали контракт с EMI. Разногласия были, но после A Night at the Opera группа выпустила не один альбом на этом лейбле.
- Изначально над фильмом работал Брайан Сингер, но студия 20th Century Fox уволила режиссера из-за разногласий с участниками Queen и исполнителем главной роли Рами Малеком. Доделывал байопик Декстер Флетчер.
- В фильме Фредди знакомится с Роджером и Брайаном после их концерта, когда вокалист Тим Стаффел решает покинуть проект. На самом деле Фредди и Тим были друзьями задолго до Queen. Когда Стаффел покинул Smile, Меркьюри занял его место.
- В фильме гитарист Брайан Мэй придумывает «We will rock you» во время репетиции в 1980 году, и после этой сцены показывают фрагменты концерта в «Мэдисон-сквер-гарден». На самом деле хит появился в 1977 году на альбоме News of the World, за несколько лет до этого концерта.
- По сценарию причиной разлада в группе становится контракт Меркьюри на запись сольных альбомов. Музыканты не разделяют его стремлений к чему-то новому и просят не покидать группу. Фронтмен стоит на своем, и Роджер Тейлор бросает ему фразу: «Ты только что убил Queen».
В реальности каждый участник пытался запустить сольный проект, и Меркьюри был даже не первым. В 1978 году сам Тейлор записал сингл, а в 1981 году выпустил альбом Fun in Space.
- В официальный саундтрек фильма входят несколько известных песен Queen и 11 записей, которые ранее не были изданы. 19 октября 2018 года Hollywood Records выпустил саундтрек на кассете, компакт-диске и в цифровом формате.
Интересные факты о хитах Queen, которые не относятся к фильму:
- Песня с зажигательной бас-линией «Another One Bites the Dust» написана басистом группы Джоном Диконом в 1980 году. Однако в 1979 году группа Chic выпустила песню «Good Times» с очень похожей бас-партией. В интервью для New Musical Express лидер группы Бернард Эдвардз сказал, что это не проблема. Смущало его то, что, несмотря на разницу в год, все катили бочку на Chic и говорили, что заимствовал партию не Дикон, а они.
- Основа «The Show Must Go On» состоит из последовательности аккордов песни Eddie Money «Take a Little Bit». Тематика песни и первый куплет определялись всеми участниками, но позже Брайан Мэй дописал слова и сочинил все партии.
Бонус: выступление Queen на Live Aid
Как и во многих байопиках, в «Богемской рапсодии» есть неточности. Но несмотря на это, даже фанаты Фредди и Queen остались довольны драмой. А какие впечатления от ее просмотра получили вы?
Фото на превью Bohemian Rhapsody / foxmovies, officialqueenmusic / instagram