13 актеров, которые удивили всех своими вокальными данными (Пришло время добавить Райана Гослинга в свой плей-лист)

Музыканты в фильмах — дело привычное, но вот актеры в музыкальной студии — явление достаточно редкое. А между тем есть звезды кинематографа, которые запросто смогли бы составить конкуренцию Дженнифер Лопес и Джареду Лето и с легкостью гастролировать по миру с собственными хитами. Из статьи вы узнаете, что у Кейт Уинслет есть свой клип и песня, у Эммы Уотсон — превосходный вокал, а также познакомитесь с музыкальными творениями других любимчиков Голливуда.

AdMe.ru узнал о знаменитостях, чьи музыкальные таланты не известны широкой публике, и решил исправить эту ситуацию.

Скарлетт Йоханссон

В 2018 году Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире. Но между съемками в блокбастерах Скарлетт успевает заглянуть в музыкальную студию. Со дня выхода первого альбома Anywhere I Lay My Head прошло более 10 лет, но критики до сих пор не могут прийти к единому мнению. Зацепит ли вас голос актрисы, можно узнать, послушав ее новинки Bad Dreams и Iguana Bird.

Райан Гослинг

Если вы смотрели фильм «Ла-Ла Ленд», то знаете, что Райан отлично поет. Но если вы думали, что актер брал уроки вокала специально для этой роли, то вы ошибаетесь. В 2008 году Райан и его друг Зак Шилдс основали музыкальную группу Dead Man’s Bones («Кости мертвеца») и выпустили альбом In the Rroom Where You Sleep («В комнате, в которой ты спишь»). Мрачные названия не случайность: Райан и Зак любят все, что связано с привидениями, страшными историями и монстрами, именно на этих интересах и основана их дружба.

Кара Делевинь

Кара Делевинь прошла путь от модели к актрисе, но решила не останавливаться на достигнутом. Вместе с Фарреллом Уильямсом Кара работала над песней CC The World для короткометражного фильма «Реинкарнация», спела дуэтом с джазовым певцом Уиллом Хердом песню Sonnentanz и выпустила композицию I Feel Everything к фильму «Валериан и город тысячи планет».

Роберт Паттинсон

Роберт с детства увлекается музыкой, играет на фортепиано и гитаре, пишет песни и даже создал саундтреки к фильмам «Сумерки» (Let Me Sign, Never Think) и «Девица» (Honeybun).

Роберт Дауни — младший

В начале 2000-х еще никто не знал Роберта Дауни — младшего как «Железного человека». Актер, который переживал трудный период в свой жизни, выпустил альбом The Futurist. Критики встретили его работу тепло и высоко оценили не только вокал, но и игру на фортепьяно. А еще особенным для Роберта стал дуэт со Стингом. Дело в том, что когда-то актер подрабатывал официантом и видел музыканта в кафе. Спустя несколько лет они встретились в сериале «Элли Макбил», где вместе исполнили песню Every Breath You Take.

Кейт Уинслет

А вы знали, что Кейт Уинслет исполнила песню, которая стала саундтреком к фильму «Рождественская история»? Послушать сингл можно здесь. Также актриса озвучила сказку The Face in the Lake и исполнила арию Джульетты.

Милла Йовович

В 1994 году вышел первый музыкальный альбом Милы Йовович The Divine Comedy. Однако он не только не получил коммерческого успеха, но и принес массу проблем с правами. Спустя 4 года актриса сделала еще одну попытку, и сборник песен The People Tree Sessions оказался гораздо успешнее предыдущего и был положительно оценен критиками. Послушать и посмотреть на юную исполнительницу можно здесь.

Брюс Уиллис

У Брюса Уиллиса 3 студийных альбома: The Return of Bruno и If It Don’t Kill You, It Just Makes You Strong, Classic Bruce Willis: Universal Masters Collection. Ради последнего он даже отказался от съемок в фильме «11 друзей Оушена» и полностью погрузился в работу. Devil Woman — одна из самых популярных песен Брюса, с которой стоит начать знакомство с музыкальным творчеством актера.

Энн Хэтэуэй

В уже далеком 2004 году Энн Хэтэуэй снялась и записала 3 песни для фильма «Заколдованная Элла». А в 2011 году актриса очень трогательно выразила свою любовь к Мерил Стрип в песне She’s Me Pal. Ну и конечно же, мюзикл «Отверженные» стал неоспоримым доказательством музыкального таланта Энн.

Натали Портман

Премьера фильма «Голос люкс» состоялась еще не во всех странах, и если вам не терпится услышать, как поет Натали Портман, то вы можете посмотреть официальный трейлер. В полной версии фильма зрителей ждут 6 песен в исполнении очаровательной актрисы.

Эмма Уотсон

О том, что Эмма Уотсон умеет петь, фанаты узнали из фильма «Красавица и Чудовище», который вышел в 2017 году. Сама актриса призналась, что для нее это был очень интересный опыт и ей было любопытно узнать реакцию зрителей на ее вокал.

Дженнифер Лоуренс

До фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» актриса была уверена, что у нее напрочь отсутствует музыкальный талант, и была в ужасе, когда узнала, что ей предстоит спеть песню при всех. Однако, несмотря на все ее опасения, композитору Джеймсу Ньютону Ховарду даже не пришлось подправлять ее голос в специальных программах. А трек The Hanging Tree обрел огромную популярность.

Хью Джекман

Хью Джекман начинал свой актерский путь с мюзиклов и получил театральную премию «Лучший актер года». Убедиться, что он был ее достоин, можно здесь. На сегодняшний день «Росомаха» не только не растерял форму, но и научился относиться ко всему с юмором и может доказать, что двери бродвейского театра для него всегда открыты.

А кто понравился и удивил вас больше всего?