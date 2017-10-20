12 звездных тату, за которыми стоят курьезные истории

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Звезды тоже люди, поэтому такие человеческие слабости, как татуировки, им не чужды. Но статус селебрити не может уберечь вас ни от портака, ни от сожалений по поводу наделанного, ни от прочих «побочек», связанных с тату. AdMe.ru представляет 12 историй о звездных татуировках, которые читаются взахлеб. Bon Appétit!

1. Эмма Стоун и птичьи лапки

Что эти куриные лапки делают на запястье оскароносной красавицы Эммы Стоун? Во-первых, это не куриные лапки, а лапки дрозда. Того самого, который фигурирует в песне The Beatles «Blackbird». По словам актрисы, эскиз тату был создан самим Полом Маккартни. Точно такая же татуировка красуется и на запястье матери Стоун, которая поборола рак. Семейный поход в тату-салон был приурочен как раз к этому радостному событию.

2. Джонни Депп и «Вино навсегда»

Джонни Депп без татуировок все равно что капитан Джек Воробей без подведенных глаз. На теле актера предостаточно «живописи», оттого и интересных историй на эту тему валом. К примеру, во время отношений с актрисой Вайноной Райдер Депп набил тату Winona Forever («Вайнона навсегда»), а после расставания лихо переделал ее на Wino Forever («Вино навсегда»). Так что вы там говорите вечно?

3. Джонни Депп — комбо

Если вы вдруг начнете встречаться с этим красавчиком, не просите его делать тату в вашу честь, иначе это может плачевно закончиться. Об этом знает не понаслышке не только Вайнона Райдер, но и еще одна бывшая Деппа — Эмбер Херд. Татуировка на пальцах левой руки актера SLIM («стройняшка»), посвященная Херд, после скандального расставания каким-то образом превратилась в SCUM, что в переводе с английского означает «дрянь». Жестко, однако.

4. Дженнифер Лоуренс и напоминалка

Помните, когда мы в детстве ставили на руках метки, чтобы что-то не забыть? Делали мы это ручкой, а вот актриса Дженнифер Лоуренс пошла в этом чуть дальше. Для того чтобы не забывать пить воду как можно чаще, актриса набила на руке формулу H2O. И все бы хорошо, вот только цифра «2» в итоге расположилась сверху от буквы «Н», а не снизу, как положено. Конфуз.

5. Кендалл Дженнер и не пятая точка

Моделям часто приходится принимать различные образы в кадре, а с большой татуировкой, да еще и на видном месте, сделать это весьма непросто. Может именно этим руководствовалась Кендалл Дженнер, когда однажды направилась в тату-салон, чтобы набить на тыльной стороне среднего пальца белую точку. Точку, Карл!

6. Дайте Каре бекон

Набивать на своем теле кого-то или что-то, что ты любишь, — распространенное явление. Но как быть, если ты любишь бекон? Модель и обладательница самых модных бровей Кара Делевинь, к примеру, думает о нем раз в 5 секунд. Поэтому она и вытатуировала на стопе слово «Бекон». «Наша любовь взаимна и продлится вечность», — признается модель. Ну что ж, бекон так бекон.

7. ВиХтория, любовь моя

Казалось бы, уж он-то должен знать о татуировках все... Но увы! Имя собственной жены Виктории на санскрите Дэвиду набили с ошибкой. В финальном варианте тату красуется «ВиХтория», но это, наверное, тот самый случай, когда главное — внимание.

8. Загадка Крус

Совсем небольшая татуировка с числом «883» взбудоражила буквально всех — высказаны тысячи теорий, почему актриса выбрала именно эти цифры. Искали каббалистический след, пытались привязать к гороскопам, телефонным номерам или счастливому номеру авто. Крус же говорит, что тайну унесет с собой в могилу. Та еще интриганка.

9. Меган Фокс и исчезающая Мэрилин Монро

Разочаровываться в своем кумире неприятно. Особенно когда его лик уже набит у тебя на теле. Красотка Меган Фокс, к примеру, до сих пор сводит с руки татуировку легендарной Мэрилин Монро. Актриса признается, что решилась на эту неприятную процедуру по причине того, что Мэрилин — отрицательный персонаж, так как она страдала от личностных и биполярных расстройств. «Я не хочу привлекать в свою жизнь такую негативную энергию», — говорит Фокс. Ну ты это, держись там, Меган.

10. Николь Ричи — девственница

Признайтесь, сколько у вас друзей, у которых набиты их знаки зодиака? А есть ли среди них те, у кого вместо Virgo (Дева) набито Virgin (девственница)? Вряд ли таковые имеются. Зато подобная надпись красуется на запястье Николь Ричи, которая и сама не знает, зачем она ее сделала. Зато сколько шуток на эту тему можно придумать...

11. Carpe Diem на 81-летие

Какой подарок вы бы сделали самому себе на 81-летие? Британская актриса Джуди Денч, к примеру, решила побаловать себя новой тату. Она представляет собой надпись на латыни Carpe Diem, что переводится как «Лови момент». По словам самой Денч, это ее девиз по жизни, поэтому когда актриса решилась сделать себе рисунок на теле, то практически сразу определилась с тем, что именно будет изображено.

12. Рианна и ее самая сексуальная татуировка. В память о бабушке

У Рианны более 20 тату на теле, но мы можем дать руку на отсечение, что чаще всего ваше внимание приковано к той, что располагается прямо под грудью певицы. Если кто не знает, там изображена древнеегипетская богиня Исида. «Настоящая женщина, ролевая модель для будущих поколений», — так о ней отзывается сама Рианна. Видимо, для певицы такой же ролевой моделью являлась ее бабушка, потому что эта тату посвящена именно ей. «Бабуля Долли всегда в моем сердце и на моем сердце», — отмечает Рианна. Мило. И сексуально, как ни крути.