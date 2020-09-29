12 звездных пар, чья разница в возрасте может стать для вас сюрпризом

«Ты что! Она же слишком молодая и неопытная!», «Этот чересчур взрослый по сравнению с тобой, а значит, уже со своим багажом прошлых отношений» — нас все еще окружают дурацкие стереотипы, которые навязывают нам, как жить и какого партнера стоит выбирать. Но есть ли разница на самом деле, когда 2 человека наконец-то встретили свою любовь?

AdMe.ru вдохновился звездными парами, которые точно знают, что возраст — это лишь цифра в паспорте и точно не помеха настоящим большим чувствам.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: разница 11 лет

Мало кто догадывается, что Райан Рейнольдс старше Блейк Лайвли на 11 лет. Эта парочка, покоряющая сердца миллионов своей искренностью и милыми подколами друг друга в соцсетях, познакомилась на съемках фильма «Зеленый фонарь» в 2010 году. Тогда актер еще был женат на Скарлетт Йоханссон, однако их брак распался. 9 сентября 2012 года Блейк и Райан расписались. Сейчас пара воспитывает 3 прекрасных дочерей: 6-летнюю Джеймс, 4-летнюю Инес и годовалую Бетти.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт: разница 22 года

К моменту встречи с актрисой Калистой Флокхарт за спиной у популярного американского актера Харрисона Форда уже было 2 брака. Поэтому обручиться влюбленные решились лишь в 2010 году, спустя 8 лет совместной жизни. Пара воспитывает общего приемного сына по имени Лиам.

Лейла Джордж и Шон Пенн: разница 32 года

До знакомства с юной австралийской актрисой Лейлой Джордж Шон Пенн уже был женат дважды: на Мадонне и Робин Райт. Но ни большая разница в возрасте, ни предыдущий негативный опыт не помешали Шону и Лейле начать свою новую романтическую историю. Они начали встречаться в 2016 году, а в июле этого года провели тайную свадебную церемонию.

Климент Жиро и Робин Райт: разница 19 лет

Звезда сериалов «Карточный домик» и «Санта-Барбара» Робин Райт после 2 неудачных браков обрела свое счастье с менеджером модного дома Yves Saint Laurent Климентом Жиро, который младше ее на 19 лет. Их отношения завязались, когда актриса стала лицом одной из рекламных кампаний Yves Saint Laurent. Через год после начала романа, в августе 2018 года, пара тайно обручилась.

Венсан Кассель и Тина Кунаки: разница 31 год

Изначально в серьезность их романа мало кто верил. Известный французский актер и начинающая модель познакомились, когда ему было 50 лет, а ей всего 18. Тем не менее спустя 2 года романтических свиданий пара узаконила свои отношения. Венсан и Тина постоянно публикуют совместные фото с признаниями друг другу в любви, а в 2019 году у них даже родился общий ребенок — девочка, которую назвали Амазони.

Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон: разница 23 года

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон познакомился со своей будущей супругой на съемочной площадке фильма «Стать Джоном Ленноном», где Сэм была режиссером. Тогда Аарону было всего 19 лет, а Сэм — 42. Через полгода пара уже объявила о помолвке, а в 2012 году влюбленные официально обручились. Супруги воспитывают двух дочерей: Уайлду Рэй и Роми Хиро.

Вуди Аллен и Сун-И Превин: разница 35 лет

История этой пары очень напоминает бразильский сериал. Дело в том, что изначально американский режиссер Вуди Аллен встречался с актрисой Миа Фэрроу, которая воспитывала приемную дочь — корейскую девочку Сун-И. Спустя какое-то время Миа и Вуди расстались, а между Вуди и Сун-И зародились отношения. Так, в 1992 году мир всколыхнула новость о романтической связи между 21-летней девушкой и 56-летним режиссером. Несмотря на общественное порицание, пара уже более 20 лет счастливо живет в официальном браке.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг: разница 23 года

После брака с Деми Мур и многочисленных краткосрочных романов сердце Крепкого Орешка покорила британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг. Влюбленные поженились в 2009 году, а спустя 3 года у них родилась 1-я дочь — Мейбел Рей. Еще через 2 года на свет появился их 2-й совместный ребенок — девочка по имени Эвелин Пенн.

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк: разница 13 лет

Известная британская модель старше своего избранника, немецкого аристократа и фотографа, на 13 лет. Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк встречаются уже более четырех лет, и за этот период в СМИ не раз появлялась информация о том, что влюбленные собираются узаконить свои отношения. Однако официально Кейт и Николай все еще не расписаны.

Алехандра Сильва и Ричард Гир: разница 34 года

Со своей будущей супругой Ричард Гир познакомился благодаря общему другу, когда Алехандра Сильва вела бракоразводный процесс со своим первым мужем. Спустя 3 года отношений они поженились. В 2018 году, когда звезде фильмов «Красотка» и «Сбежавшая невеста» было 70 лет, а его супруге Алехандре — 36, у влюбленных родился сын, которого назвали Александром.

Граймс и Илон Маск: разница 17 лет

В 2018 году новость о том, что американский миллиардер и владелец компаний SpaceX и Tesla всем моделям предпочел эксцентричную певицу Граймс, всколыхнула мир. Казалось бы, они абсолютно разные: у девушки много татуировок, для выхода в свет она предпочитает космические образы, а кроме всего прочего, еще и младше Илона на 16 лет. Однако это не помешало влюбленным счастливо жить вместе и даже родить ребенка, которого они назвали весьма экстравагантно — X Æ A-X12 (произносится как «Экс Эш Эй Твелв»).

Сандро Копп и Тильда Суинтон: разница 18 лет

Британская актриса с удивительной внешностью Тильда Суинтон и художник из Новой Зеландии Сандро Копп познакомились на съемках фантастического фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». Разница в возрасте не стала помехой их счастью (Тильда старше Сандро на 18 лет), и пара живет вместе уже более 16 лет.