12 звезд, которые внезапно сменили имидж — и весь интернет гадает почему

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Знаменитостям часто приходится менять стиль: для нового фильма, клипа или рекламной кампании. Но есть те, кого мы привыкли видеть в одном образе, а потому любая перемена привлекает внимание. Поэтому сложно представить Мадонну брюнеткой, а Джиджи Хадид — с короткой стрижкой.

Сменив имидж, можно быстро почувствовать себя другим человеком, и AdMe.ru уверен, что в новых образах звезд есть что взять на заметку.

1. Мадонна

Когда Мадонна начинала свою карьеру, она была брюнеткой. Имидж певицы претерпел ряд трансформаций: от пепельно-черного цвета и стрижки пикси до длинных белокурых локонов, которые стали неотъемлемой частью ее сценического образа. В 2019 году звезда решила удивить поклонников новым образом в своем Instagram, и надо сказать, что он ей очень к лицу.

2. Меган Фокс

Меган Фокс рассталась с образом жгучей брюнетки ради роли в фильме «Чансари 15 сентября». Ей предстоит сыграть Маргерит Хиггинс, первую женщину-репортера, которая получила Пулитцеровскую премию за международную корреспонденцию.

3. Джиджи Хадид

Джиджи Хадид очень тяжело узнать в ее образе для новой рекламной кампании Prada — с короткой стрижкой и почти незаметными бровями. Модель чем-то напоминает Твигги и в целом выглядит очень утонченно и нежно.

4. Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл появилась в новом образе на Paris Fashion Week 2019. Супермодель отказалась от привычно длинных волос и с новой стрижкой в свои 48 лет выглядит совсем юной девушкой.

5. Джон Траволта

64-летний актер захотел побриться налысо спонтанно, под Новый год. Это не было приурочено к выходу нового фильма или проекта. Образ настолько всем понравился, что Траволта решил походить так какое-то время. В комментариях под фото в Instagram звезды фанаты не устают делать комплименты.

6. Глюкоза

Певица Наталья Чистякова-Ионова, она же Глюкоза, удивила подписчиков кардинально новой прической и цветом волос. Фанаты уже успели сравнить ее с Анджелиной Джоли. Образ создавали для съемок нового клипа под названием «Фэншуй».

7. Мэттью Макконахи

Макконахи не узнать в новом образе для фильма «Пляжный бездельник»: с длинными волосами актер стал походить на хиппи.

8. Елизавета Боярская

Актриса коротко подстриглась, чтобы вжиться в роль Марины Цветаевой для нового спектакля «1926». Постановка посвящена общению двух известных российских поэтов XX века: Бориса Пастернака и Марины Цветаевой.

9. Кит Харингтон

Лучше всего мы знакомы с творчеством актера по роли Джона Сноу в «Игре престолов». Тим Харингтон с короткой стрижкой и без бороды воспринимается совершенно другим человеком. В новом образе он появился на презентации мультфильма «Как приручить дракона — 3».

10. Кайли Дженнер

Все немного привыкли к белокурым волосам Кайли Дженнер, и в 2019 году она уже успела порадовать поклонников двумя новыми прическами: голубого и черного оттенков.

11. Зак Эфрон

На Sundance Film Festival актер появился в образе платинового блондина. Новая прическа, похоже, сделала его внешность еще более эффектной, ведь в Instagram звезды не хватает места для новых лайков и комментариев.

12. Софи Тернер

Британскую актрису Софи Тернер многие запомнили благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов». Девушка отказалась от огненно-рыжего цвета волос — и в новом имидже ее довольно трудно узнать.