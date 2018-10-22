12 знаменитостей, которые похудели и очень преобразились. Некоторых просто не узнать

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С проблемой лишнего веса сегодня сталкивается практически каждый человек. И даже голливудских звезд она не обходит стороной. И несмотря на то, что со знаменитостями работают целые команды тренеров и диетологов, им тоже непросто справляться с лишними килограммами. Давайте посмотрим, у кого из них все же получилось взять себя в руки и измениться до неузнаваемости.

AdMe.ru сделал для вас подборку фотографий звезд, которые похудели и стали выглядеть намного лучше и моложе. Их подвиги в борьбе за стройность вдохновят кого угодно.

1. Хлои Кардашьян сбросила 18 кг всего за несколько месяцев

2. «Страж Галактики» Крис Прэтт избавился от 27 кг лишнего веса и теперь выглядит как настоящий супергерой

3. Келли Осборн одержала победу над лишним весом, с которым боролась с самого детства, и сбросила целых 20 кг

4. Айшвария Рай сбросила 25 кг и стала выглядеть на 10 лет моложе

5. Главная героиня ситкома «Клава, давай!» Сара Рю сбросила 16 кг, а очарования и жизнерадостности в ней стало еще больше

6. Джона Хилл сбросил целых 50 кг. И похоже, его роли теперь станут совсем другими

7. Похудев на 10 кг, Адель не утратила своего особого шарма и утверждает, что чувствует себя намного лучше

8. Керсти Элли похудела на 37 кг. На первом фото ей 59 лет, на втором — 62 года

9. Дженнифер Хадсон сбросила почти 40 кг, и в ней больше не узнать толстушку-помощницу Кэрри Брэдшоу

10. Всего за год Кристина Агилера похудела на 38 кг

11. 46-летняя Мелисса Маккарти похудела на 34 кг и теперь выглядит просто великолепно!