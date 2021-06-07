12 звезд, которые родились в глубинке, но это не помешало им прогреметь на всю страну, а то и мир

Чтобы стать успешным и знаменитым, вовсе не обязательно с рождения жить в столице. Если есть желание, талант и харизма, можно покорить не только родную страну, но и весь мир. Именно так поступили в свое время супермодель из Челябинской области Ирина Шейк, встречавшаяся с голливудским актером Брэдли Купером, или победивший на «Евровидении» Дима Билан, родившийся в Карачаево-Черкесской Республике.

Мы в AdMe.ru обнаружили, что среди наших звезд немало целеустремленных людей, которые однажды ради своей мечты покинули родные места и добились желаемого.

Виктория Боня

Телеведущая и блогер Виктория Боня появилась на свет в городе Краснокаменске Читинской области. Здесь она закончила школу, а потом поступила в Московский университет пищевых производств на специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Параллельно с учебой Боня работала моделью и представляла Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля» в 2001 году.

Александр Петров

Александр Петров родился в Ярославской области, в Переславле-Залесском. После школы он поступил в местный вуз на экономический факультет, но бросил учебу через 2 года и поступил в ГИТИС. Сейчас Петров один из самых востребованных российских актеров: его зовут на главные роли как в фильмы («Гоголь», «Текст»), так и в сериалы («Звоните ДиКаприо!»).

Валерия

Народная артистка России родом из Аткарска — небольшого города в Саратовской области. Здесь Валерия (на тот момент еще Алла Перфилова) начала свой путь певицы: она окончила музыкальную школу, в которой ее отец работал директором, а мать — преподавателем фортепиано, и пела в ансамбле Аткарского ДК. В 17 лет девушка переехала в Москву, чтобы учиться в Гнесинке и покорять эстраду.

Сати Казанова

Малая Родина Сати Казановой — крохотное село Верхний Куркужин, которое находится в Кабардино-Балкарской Республике. Сейчас там проживает чуть больше 3 тысяч человек. После школы Казанова училась в Нальчике в Кабардино-Балкарском училище культуры и искусств. В 20 лет Сати стала участницей первой «Фабрики звезд» и прославилась в качестве одной из солисток группы «Фабрика».

Алла Михеева

Алла Михеева — ведущая юмористической рубрики «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант». Будущая актриса и телеведущая родилась в Молодогвардейске (Украинская ССР), но сознательное детство провела в Междуреченске Кемеровской области. А в 19 лет Михеева поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Ирина Шейк

Будущая супермодель Ирина Шайхлисламова родом из города Еманжелинск Челябинской области. Ее отец был шахтером, а мать преподавала музыку. Ирина окончила местную школу и уехала изучать маркетинг в Челябинском экономическом колледже. В 18 лет она победила в местном конкурсе красоты, после чего Шайхлисламову заметил Гия Джикидзе, который провел в мир моды Наталью Водянову. Уже через год Шейк стала работать в Европе и США.

Алсу

Заслуженная артистка родилась в небольшом городе Бугульме и начала профессионально заниматься музыкой в 15 лет. Уже через год Алсу выступала с сольными концертами в городах России. А в 16 лет она поехала выступать на музыкальном конкурсе «Евровидение» и заняла 2-е место.

Хабиб Нурмагомедов

Мастер боевых искусств, который провел 29 боев и ни разу не проиграл, родился в Дагестане, в небольшом селе Сильди. Будущий чемпион UFC тренировался под чутким руководством отца и начал профессиональную карьеру в 2008 году.

Настасья Самбурская

Анастасия Терехова родилась в Ленинградской области, в городе Приозерске. После 9-го класса она уехала учиться на парикмахера в Энгельс. А потом мечта о сцене привела девушку в Москву, где ее приютили дальние родственники. Анастасия поступила в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, но проучилась там всего полгода. Еще через 6 месяцев Самбурская поступила в ГИТИС. Спустя год после окончания института, в 2011 году, состоялся ее дебют: Анастасия начала сниматься в сериале «Универ. Новая общага», роль в котором сделала ее известной.

Тимур Батрутдинов

Один из самых популярных резидентов Comedy Club, выходец из села Воронова в Московской области. Окончив местную школу, Батрутдинов поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и играл в студенческой команде КВН. Через 5 лет после получения диплома Тимур Батрутдинов начал выступать с Гариком Харламовым в Comedy Club.

Лариса Гузеева

Известная телеведущая родилась в Оренбургской области, в селе Буртинское. Но вскоре семья переехала в село Нежинка. Гузеева с детства мечтала стать актрисой, поэтому сразу после школы уехала учиться в Ленинград. Занятия в институте Лариса Гузеева совмещала с работой моделью, а после получения диплома сразу же начала сниматься в кино.

Настя Ивлеева

Звезда инстаграма и бывшая ведущая «Орла и решки» родилась в деревне Разметелево Ленинградской области. После школы Ивлеева уехала в Питер, где совмещала учебу в университете и работу мастера по маникюру и хостес. 6 лет назад девушка приняла решение переехать в Москву и поступила в школу телевидения «Останкино ТВ».