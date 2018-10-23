12 знаменитых подростков, которых вы вряд ли узнаете сегодня

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У каждого поколения свои кумиры, и некоторые из них становятся популярными еще до наступления совершеннолетия. Юный возраст не помешал нашим героям завоевать престижные награды и даже войти в списки самых влиятельных людей мира.

Мы в AdMe.ru нашли подростков, которые сделали себе имя раньше, чем стали взрослыми. И узнали, как они выглядят и чем занимаются сейчас.

1. Девон Сава

Девон Сава получил широкую известность в 2000-е благодаря главным ролям в фильме «Пункт назначения» и в клипе Эминема Stan. Сейчас Сава живет в Канаде и по-прежнему снимается в кино, но громких работ в его карьере больше не было.

2. Тилан Блондо

В 10 лет пресса назвала Тилан самой красивой девочкой в мире. Уже тогда она была востребованной моделью: впервые на подиуме она оказалась еще в 4 года. Сейчас Тилан 17, она работает с Chanel, H&M, Dolce & Gabbana и другими крупными брендами, а также снимается в кино.

3. Грейсон Ченс

В 12 лет на школьном фестивале Грейсон спел песню Леди Гага Paparazzi. Видео попало в сеть и очень быстро стало вирусным. Сейчас Грейсону 21, он получил несколько престижных музыкальных наград и совмещает музыку с обучением в университете.

4. Шейн Уэст

Шейн Уэст запомнился зрителям благодаря мелодраме «Спеши любить», где он исполнил главную роль. Эта работа сделала юного актера довольно востребованным: в следущие годы он играл постоянные роли в нескольких популярных сериалах, таких как «Скорая помощь» и «Салем».

5. Нейтан Кейн

Нейтан стал известным благодаря своему брату — Эминему. В 2000-е рэпер был на пике популярности, и в песнях он нередко упоминал свою семью. Нейтан давно вырос: сейчас у него есть дети, и, так же как брат, он занимается музыкой, но, похоже, только в качестве хобби.

6. Мэдди Зиглер

Мэдди занимается танцами с 2 лет, а широкую известность ей принесло участие в клипах певицы Сии. Сейчас девочке уже 16, она работает моделью и продолжает сниматься в клипах известных исполнителей.

7. Джейден Смит

Сын Уилла Смита впервые появился на большом экране в 8 лет — в фильме «В погоне за счастьем». К 20 годам он успел сняться в нескольких громких блокбастерах, таких как «День, когда Земля остановилась» и «После нашей эры». Помимо съемок в кино, Джейден занимается танцами и читает рэп.

8. Чендлер Риггз

Звезда сериала «Ходячие мертвецы» за свою роль был дважды назван лучшим молодым актером. В 2018 году 19-летний Чендлер закончил сниматься в сериале, и это дало ему возможность продолжить учебу в колледже.

9. Ализе

15-летнюю Ализе заметила на музыкальном конкурсе Милен Фармер. Она написала для нее несколько песен, одна из которых быстро стала хитом и сделала девушку популярной. Ализе не выпускала новых синглов с 2014 года, но до сих пор дает много благотворительных концертов.

10. Эль Фаннинг

Эль — младшая сестра популярной актрисы Дакоты Фаннинг. Но ее карьера складывается не менее успешно: с детства девушка успела появиться во многих громких картинах, в числе которых «Малефисента» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». Сейчас Эль 20, и ее график съемок расписан на несколько лет вперед.

11. Амандла Стенберг

Широкую известность девушке принесла роль Руты в фильме «Голодные игры». К 19 годам Амандла снялась уже в 8 картинах. Она серьезно относится к актерской карьере и вот уже 2 года учится в престижной нью-йоркской киношколе.

12. Милли Бобби Браун

Широкой аудитории Милли известна по роли в сериале «Очень странные дела». К своим 14 годам она уже успела побыть номинанткой на премию «Эмми», а в 2017 году вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Сегодня Милли — востребованная актриса, она продолжает сниматься в сериалах, кино и музыкальных клипах.