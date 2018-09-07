12 знаменитостей, у которых есть любимые фишки в макияже

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Макияж способен менять черты лица не хуже ножа пластического хирурга, поэтому некоторых знаменитостей сложно узнать вне их привычного образа. Например, многие поклонники не могут представить Гвен Стефани без красной помады, а Сару Джессику Паркер — без черных смоки. В статье мы покажем и расскажем, благодаря каким хитростям лицо знаменитостей становится именно таким, каким мы привыкли его видеть.

AdMe.ru узнал о самых любимых и часто используемых техниках в макияже, к которым прибегают знаменитости.

Белла Хадид

Подчеркнуть достоинства Беллы помогает дрейпинг. Смысл этой техники заключается в том, чтобы скорректировать лицо только при помощи румян и хайлайтера, без серо-коричневого корректора. Так лицо выглядит объемным и свежим. Также модель не представляет свой образ без стрелок: в зависимости от ситуации и наряда она пользуется черной или коричневой подводкой.

Галь Гадот

Галь Гадот и за пределами съемочной площадки остается чудо-женщиной. Она предпочитает легкий макияж, а главные составляющие ее образа — сочный оттенок помады и ровный тон лица. Но есть небольшой секрет, благодаря которому отпадает необходимость в накладных ресницах: для невероятного объема актриса использует сразу две туши — сначала обычную, а затем водостойкую в качестве верхнего слоя.

Дженнифер Лопес

Дженнифер любит контуринг и создает искусственную тень не только под скулами, делая их более выразительными, но и по контуру губ, немного выходя за их естественную линию. А еще певица затемняет губной желобок (вертикальное углубление между носом и верхней губой), что визуально делает губы еще объемнее.

Гвен Стефани

Ни одного человека так не меняет красная помада, как Гвен Стефани. Несмотря на то что певица охотно делится своими фотографиями без макияжа, все же привычный образ этой блондинки остается неизменным: алые губы, черные брови, белая кожа и прическа из 60-х или 70-х годов.

Сара Джессика Паркер

Сара без своего фирменного черно-серого макияжа глаз и блеска для губ кажется какой-то незнакомой, не правда ли? Именно благодаря темным смоки глаза актрисы приобретают невероятный цвет и глубину, а бледно-розовый блеск для губ словно по волшебству стирает пару лет с лица.

Бейонсе

Бейонсе предпочитает естественный макияж в золотистых оттенках. Небольшая хитрость, которая помогает певице поддерживать губы в идеальном состоянии: перед использованием помады на них необходимо нанести немного крема для глаз. В отличие от бальзамов, которые могут менять текстуру помады, крем для глаз не только ухаживает, но и выступает в качестве праймера, который не позволяет помаде подчеркивать текстуру кожи. Этот совет особенно актуален для любительниц матовых помад. И еще один совет от визажиста Бейонсе для стойкого макияжа: после каждого этапа в макияже наносите тонкий слой пудры. Нанесли тональный крем — закрепите легкой пудрой, добавили кремовые румяна — пройдитесь пудрой еще раз, а гелевую подводку запечатайте сверху тенями похожего оттенка.

Кристина Агилера

Кристина Агилера стала чаще радовать своих поклонников фотографиями без макияжа. Без привычного контуринга, красных губ и стрелок она выглядит совсем другой — беззащитной и невероятно милой. Тем не менее звезда «Бурлеска» от макияжа не отказывается и готова поделиться секретом, благодаря которому ее губы выглядят такими сочными: после прорисовки контура губ карандашом слегка припудрите губы и нанесите помаду, затем промокните ее салфеткой и добавьте блеск.

Пенелопа Крус

Актриса предана черной подводке за то, что она делает ее глаза больше и ярче, а накладным ресницам предпочитает отдельные пучки, которые выглядят более естественно. Смуглую кожу Пенелопа подчеркивает при помощи коралловых и персиковых румян.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер невозможно представить без матовой кожи, подчеркнутых скул и четко прорисованных губ. А вот для глаз модель часто прибегает к технике Cut crease, которая была придумана еще в 1960-х годах. Чтобы лучше представить такой макияж, вспомните Твигги: при помощи теней разделяют веко на подвижную и неподвижную части и прорисовывают контрастную линию, которая очерчивает глазницу.

Эмбер Херд

Небрежные локоны и красная помада — главные атрибуты в образе роковой блондинки Голливуда. Свой фирменный томный взгляд и зеленые глаза Эмбер подчеркивает стрелками и золотистыми тенями. Неудивительно, что перед этой женщиной не смогли устоять Джонни Депп и Илон Маск.

Ева Лонгория

Ева любит плотные тональные средства и зачем-то скрывает свои очаровательные веснушки. Актриса всегда делает акцент на глазах, но главная особенность ее макияжа — интенсивное высветление области под глазами и носогубных складок.

Хелен Миррен

Оскароносная актриса решила показать поклонникам, как она готовится к выходу, и выложила фото без макияжа. Хелен отдает предпочтение помадам розовых оттенков и большое внимание уделяет ресницам, регулярно ухаживая за ними с помощью сывороток. Актриса признается, что несмотря на то, что она любит пробовать все косметические новинки, главный секрет возрастного макияжа — минимальное количество косметики. Так, например, если на губах красная помада, то глаза лучше не красить. Если не хочется чувствовать себя «голой» без теней и туши, то можно надеть солнцезащитные очки.