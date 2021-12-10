12 знаменитостей первой величины, которые кем только ни работали, прежде чем сорвать звездный куш

До того как стать богатыми, успешными и знаменитыми, сегодняшним звездам пришлось сменить множество профессий. Например, много лет назад Джессика Честейн развлекала детей в костюме Микки-Мауса, а Сильвестр Сталлоне чистил клетки со львами в зоопарке.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили биографии знаменитостей и даже не подозревали о том, что многие из них работали обычными кассирами, официантами и даже клоунами.

1. Джессика Честейн

Перед тем как стать популярной актрисой, Джессика Честейн некоторое время работала аниматором на детских праздниках. Она предпочитала облачаться в костюм Микки-Мауса.

2. Марго Робби

Будучи подростком, Марго Робби трудилась сразу на 3 работах. Актриса была горничной, изготовителем сэндвичей в Subway и продавцом в серф-магазине.

3. Меган Маркл

Будущая звезда кинематографа и супруга принца Гарри является счастливой обладательницей красивого почерка. Так что неудивительно, что когда-то она работала каллиграфистом-фрилансером.

4. Виктория Бекхэм

В юности Виктория Бекхэм работала промомоделью и стояла за прилавком парфюмерного отдела в универмаге.

5. Николас Кейдж

Много лет назад звезда боевиков Николас Кейдж продавал попкорн в знаменитом лос-анджелесском театре Fairfax.

6. Мэттью Макконахи

Как-то Мэттью Макконахи жил в Австралии, там ему довелось попробовать себя сразу на 6 позициях, в том числе и в качестве операциониста в банке.

7. Хью Джекман

В 2015 году Хью Джекман в своем твиттере выложил пост с фото, которое подписал так: «Вот доказательство того, что я когда-то был клоуном». В одном из интервью он признался, что действительно был клоуном на детских праздника.

8. Брэд Питт

Кем только ни попробовал себя Бред Питт до того, как стать звездой кинематографа. В течение нескольких месяцев он работал водителем лимузина, грузчиком мебели и параллельно с этим проходил уроки актерского мастерства.

9. Меган Фокс

Как-то Меган Фокс призналась, что ее «единственной нормальной работой» до того, как она начала сниматься, была работа в магазине смузи во Флориде. Раз в неделю она выходила на шоссе в костюме банана и тем самым привлекала внимание к заведению.

10. Карди Би

Немногие знают, что, будучи подростком, Карди Би работала кассиром в продуктовом магазине. Ее зарплата составляла $ 250 в неделю.

11. Сильвестр Сталлоне

До того как с тать звездой «Рокки», Сильвестр Сталлоне кем только ни успел поработать, в том числе и уборщиком клеток со львами в зоопарке.

12. Аманда Сейфрид

В подростковом возрасте Аманда Сейфрид работала моделью, в 17 лет бросила это занятие и стала официанткой в доме престарелых.