12 знаменитостей первой величины, которые кем только ни работали, прежде чем сорвать звездный куш
До того как стать богатыми, успешными и знаменитыми, сегодняшним звездам пришлось сменить множество профессий. Например, много лет назад Джессика Честейн развлекала детей в костюме Микки-Мауса, а Сильвестр Сталлоне чистил клетки со львами в зоопарке.
Мы в AdMe.ru внимательно изучили биографии знаменитостей и даже не подозревали о том, что многие из них работали обычными кассирами, официантами и даже клоунами.
1. Джессика Честейн
Перед тем как стать популярной актрисой, Джессика Честейн некоторое время работала аниматором на детских праздниках. Она предпочитала облачаться в костюм Микки-Мауса.
2. Марго Робби
Будучи подростком, Марго Робби трудилась сразу на 3 работах. Актриса была горничной, изготовителем сэндвичей в Subway и продавцом в серф-магазине.
3. Меган Маркл
Будущая звезда кинематографа и супруга принца Гарри является счастливой обладательницей красивого почерка. Так что неудивительно, что когда-то она работала каллиграфистом-фрилансером.
4. Виктория Бекхэм
В юности Виктория Бекхэм работала промомоделью и стояла за прилавком парфюмерного отдела в универмаге.
5. Николас Кейдж
Много лет назад звезда боевиков Николас Кейдж продавал попкорн в знаменитом лос-анджелесском театре Fairfax.
6. Мэттью Макконахи
Как-то Мэттью Макконахи жил в Австралии, там ему довелось попробовать себя сразу на 6 позициях, в том числе и в качестве операциониста в банке.
7. Хью Джекман
В 2015 году Хью Джекман в своем твиттере выложил пост с фото, которое подписал так: «Вот доказательство того, что я когда-то был клоуном». В одном из интервью он признался, что действительно был клоуном на детских праздника.
8. Брэд Питт
Кем только ни попробовал себя Бред Питт до того, как стать звездой кинематографа. В течение нескольких месяцев он работал водителем лимузина, грузчиком мебели и параллельно с этим проходил уроки актерского мастерства.
9. Меган Фокс
Как-то Меган Фокс призналась, что ее «единственной нормальной работой» до того, как она начала сниматься, была работа в магазине смузи во Флориде. Раз в неделю она выходила на шоссе в костюме банана и тем самым привлекала внимание к заведению.
10. Карди Би
Немногие знают, что, будучи подростком, Карди Би работала кассиром в продуктовом магазине. Ее зарплата составляла $ 250 в неделю.
11. Сильвестр Сталлоне
До того как с тать звездой «Рокки», Сильвестр Сталлоне кем только ни успел поработать, в том числе и уборщиком клеток со львами в зоопарке.
12. Аманда Сейфрид
В подростковом возрасте Аманда Сейфрид работала моделью, в 17 лет бросила это занятие и стала официанткой в доме престарелых.
Расскажите, кем вы работали на первых порах своей молодости? Помог ли вам приобретенный опыт в дальнейшей карьере или даже жизни?