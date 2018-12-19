12 знаменитостей, которые устали от своего привычного образа и решились на перемены (Леди Гага удивила как никогда)

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Девушки знают, что самый простой способ привнести изменения в свою жизнь — сменить прическу и перекрасить волосы. И даже те знаменитости, которые, кажется, давно нашли свой идеальный образ, время от времени ищут новый стиль. Загляните в статью — и вы увидите, кому эксперименты с внешностью в этом году пошли на пользу, а кому хочется сказать: «Пожалуйста, верни все как было».

2018 год подходит к концу, и AdMe.ru считает, что самое время вспомнить все модные преображения знаменитостей за последние 12 месяцев.

Скарлетт Йоханссон

Похоже, Скарлетт Йоханссон захотелось кардинальных перемен. Актриса решила оставить привычный макияж в нюдовых оттенках и фирменный блонд в 2017 году.

Дэйзи Ридли

Популярность к Дэйзи пришла после роли Рей в фильмах «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Звездные войны: Последние джедаи». А в 2018 году актриса удивила поклонников, сменив привычное амплуа озорной девчонки на образ голливудской дивы 50-х годов.

Софи Тернер

Софи Тернер больше известна как Санса Старк из популярного сериала «Игра престолов», и ее героиня запомнилась зрителю отличительной чертой — рыжими волосами. Но, кажется, актрисе хочется перемен — она постепенно отходит от знаменитого образа.

Мэйси Уильямс

Также сменить имидж решила и сестра Софи Тернер по сериалу — Мэйси Уильямс. А почему бы и нет? «Игра престолов» подходит к концу, и сейчас самое время найти новый стиль.

Эмилия Кларк

А вот Эмилия Кларк, напротив, не спешит расставаться с образом Матери драконов и перекрасилась в блонд. Правда, отрастить косы актриса не решилась, зато не побоялась сделать дерзкую стрижку.

Джона Хилл

В 2017 году Джона Хилл заметно постройнел и продолжил свои эксперименты с внешностью. Совсем недавно актера можно было увидеть с ярко-розовым цветом волос, а теперь он стал блондином.

Канье Уэст

Знаменитому рэперу и мужу Ким Кардашьян тоже захотелось перемен, иначе как можно объяснить появление этого цветного конфетти на голове?

Люси Лью

Вот кого мы точно не ожидали увидеть блондинкой, так это Люси Лью. Но стоит признать, актриса посвежела и помолодела.

Кайли Дженнер

2018 год был для Кайли насыщенным на события: она родила ребенка, возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая знаменитость в мире до 30 лет, представила несколько новых коллекций собственного косметического бренда и даже решилась на избавление от филлеров в губах, правда, через 3 месяца вернула все как было. К концу года она окончательно определилась с образом: пухлые губы, блонд и короткая стрижка.

Зои Кравиц

А вот Зои Кравиц, в отличие от многих, наоборот, решила вернуться к своему естественному цвету волос и перестала их стричь.

Сальма Хайек

И без того яркая женщина, Сальма Хайек из года в год не устает экспериментировать с цветом волос и не боится даже экстремальных оттенков.

Леди Гага

Леди Гага в 2018 году стала настоящей леди. Возможно, на нее так повлиял мужественный Брэдли Купер и их совместная работа в фильме «Звезда родилась».