12 отечественных рок-групп, чьи названия вводят в ступор, но легко объяснимы

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Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что означают оригинальные названия отечественных рок-групп? Вот мы решили покопаться и выяснили, что некоторые из них были придуманы спонтанно, а над другими ломали головы. Во многих есть скрытый смысл, о котором мы даже не подозревали.

AdMe.ru убежден, что среди наших читателей немало поклонников отечественного рока, поэтому материал придется им по душе.

1. Ночные снайперы

Годы существования: с 1993 по наст. время Изначально это был акустический дуэт Дианы Арбениной и Светланы Сургановой. Вот что однажды ответила на вопрос журналистки об истории возникновения названия Светлана: «Его нам подсказал один автолюбитель в Магадане. Он увидел нас переходящими дорогу с чехлами из-под гитары и скрипки. Остановился, высунулся из окна и спросил: «Девчонки, вы с охоты или на охоту?» Нам так это понравилось, что мы несколько метаморфизировали идею, и в итоге все это вылилось в название группы «Ночные снайперы».

2. ДДТ

Годы существования: с 1980 по наст. время Первое время группа «ДДТ» носила имя своего худрука Геннадия Родина. Однако вскоре участники решили придумать более запоминающееся наименование. На мозговом штурме Юрий Шевчук предлагал «Блюминг», «Монитор» и множество других вариантов. Однако поддержали идею клавишника Владимира Сигачева, который случайно произнес «ДДТ». Аббревиатура расшифровывается как «дихлордифенилтрихлорметилметан». Юрий Шевчук признавался: «Вообще это было задумано как дуст, ядохимикат, которым травят клопов, тараканов, всякую нечисть, но который не оказался панацеей от всех бед. Это двойное название».

3. Би-2

Годы существования: с 1988 по наст. время Лева и Шура познакомились в 1985 году, спустя 3 года организовали коллектив «Братья по оружию», который в дальнейшем переименовали в «Берег истины». В 1989-м они стали «Би-2». Многие думают, что «Би-2» — это отсылка к американскому стратегическому бомбардировщику Northrop B-2 Spirit, однако это аббревиатура от словосочетания «берега истины».

4. Чайф

Годы существования: с 1985 по наст. время Владимир Шахрин рассказывал, что на первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке «Бодрость» и прозвали этот напиток чайфом. Так они причудливо совместили слова «чай» и «кайф». А бывший трубач группы Вадим Кукушкин предложил обозначить этим неологизмом коллектив.

5. Сектор газа

Годы существования: 1987–2000 Наименование группы произошло по одному из районов Воронежа, который лидер «Сектора газа» Юрий Клинских (Юра Хой) из-за большого числа дымящихся заводов так и прозвал. Там же находился клуб, в котором играли музыканты. Клинских признавался: «Это чисто местное название, я ведь не думал тогда, что мы так раскрутимся, думал, что мы поиграем — и на этом все закончится».

6. Аквариум

Годы существования: с 1972 по наст. время Анатолий Гуницкий, один из основателей коллектива, рассказывал, что как-то ехал в автобусе с Борисом Гребенщиковым и обратил его внимание на пивной бар «Аквариум» (двухэтажную «стекляшку»), который тогда находился на Будапештской улице Санкт-Петербурга. В тот период они как раз думали о том, как назвать свою группу, и решили остановиться на этом.

7. Кино

Годы существования: 1982–1990 «Гарин и гиперболоиды» — так первое время объявляли со сцены участников будущего «Кино». По мнению Виктора Цоя, «Гарин и гиперболоиды» звучало уж слишком длинно. Тогда он задумался о переименовании. Однажды, прогуливаясь по Санкт-Петербургу с гитаристом Алексеем Рыбиным, Цой на крыше одного из домов увидел красную горящую надпись «КИНО» и сказал: «Пусть будет „Кино“ — чего мы головы ломаем? Какая в принципе разница? А слово хорошее — всего четыре буквы, можно красиво написать, на обложке альбома нарисовать что-нибудь...»

8. Сплин

Годы существования: с 1994 по наст. время В 1986 году Александр Васильев с бас-гитаристом Александром Морозовым сформировали студенческую группу «Митра», которая стала прообразом нынешнего «Сплина». Ну а вдохновил музыкантов на нынешнее название поэт Серебряного века Саша Черный. В 1994-м коллектив записал песню на его стихотворение «Под сурдинку», в которой есть такие строки: «Как молью, изъеден я сплином...».

9. Пикник

Годы существования: с 1978 по наст. время В одном из своих интервью Эдмунд Шклярский говорил, что имя группы никак не связано с фантастическим произведением братьев Стругацких «Пикник на обочине», как многие думают. Он признавался, что слово «пикник» пришло в голову одному из музыкантов: «Название появилось, потому что мы тогда играли где-то за городом. Ленинградские группы могли играть свои песни только за городом, в городе не давали играть. Где-то из окна электрички кому-то пришло это название, образ».

10. Мумий Тролль

Годы существования: с 1983 по наст. время Группа «Мумий Тролль» была основана Ильей Лагутенко в возрасте 15 лет. В интервью он рассказывал, что в 1980-х было множество молодежных проектов, в которых фигурировали названия популярных сказок. Поэтому они, недолго думая, решили назваться «Муми-троллями». Лагутенко говорил: «Буквально через пару лет после основания я понял, что наше имя — это не более чем ребячество. Мы добавили „й“ к слову „муми“, и теперь „Мумий Тролль“ ассоциируется не со сказкой Туве Янссон, а с египетскими мумиями и троллями — существами из скандинавской мифологии. Из названия группы можно сделать вывод, что мы живем вечно и не перестаем творить волшебство».

11. Ногу свело

Годы существования: с 1983 по наст. время Макс Покровский признавался, что вопрос о происхождении имени коллектива ему задают чаще всего. Так вот, прежде чем остановиться на нынешнем наименовании, он перебрал кучу вариантов, так как хотел, чтобы оно отличалось от традиционных, построенных по схеме «прилагательное + существительное». Этим требованиям соответствовало только оригинальное «Ногу свело».

12. Ю-Питер

Годы существования: 2001–2017 «Ю-Питер» — детище лидера Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова и гитариста «Кино» Юрия Каспаряна. Многие связывают название группы с Северной столицей и расшифровывают как «Ты — Питер». Бутусов как-то сказал, что «Ю-Питер» переводится как «ее камень», однако с какого именно языка, не уточнил.

Названия каких отечественных рок-групп вам кажутся настоящей загадкой?