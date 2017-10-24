12 родственников звезд, которых вы никогда не видели

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Братья, сестры и другие родственники знаменитостей не всегда известны широкой публике. А если и известны, то мы порой не догадываемся об их родстве, даже несмотря на очевидное сходство. AdMe.ru предлагает вам узнать побольше о звездных семьях и надеется, что бонус в конце статьи заставит вас улыбнуться.

12. Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы

Китти — дочь родного брата леди Ди Чарльза Спенсера — провела большую часть детства в ЮАР, куда ее семья переехала в 1995 году. Несколько лет назад девушка вернулась в Англию, где по причине ее сходства с тетей на нее сразу же обратили внимание журналисты и фотографы.

11. Джеймс Миддлтон, брат Кэтрин, герцогини Кембриджской

Многие видели Пиппу, сестру супруги принца Уильяма. Но не все знают, что у Кэтрин есть еще и младший брат Джеймс, который владеет бизнесом по производству маршмеллоу. В свободное время Джеймс уделяет внимание своим племянникам — детям Кэтрин и Уильяма. «Я хочу быть классным веселым дядей, которого все любят», — говорит он.

10. Бьянка Бри, дочь Жан-Клода Ван Дамма

Как говорит Бьянка, она хочет продолжить дело своего отца, а также показать, что можно быть физически сильной, оставаясь при этом женственной.

9. Эмма Феррер, внучка Одри Хепберн

Сходство Эммы Феррер со знаменитой бабушкой заметили в 2014 году, когда девушка cнялась в фотосессии для журнала Harper’s Bazaar в образе Одри. Интересно, что фотографировал Эмму Майкл Аведон — внук фотографа Ричарда Аведона, некогда снимавшего Одри Хепберн.

8. Лекси Джонс, дочь Дэвида Боуи и Иман

Дэвид Боуи и его жена, супермодель Иман, по праву считались одной из самых красивых пар в мире шоу-бизнеса. Потому неудивительно, что их 17-летняя дочь Александрия (или просто Лекси) выросла такой красавицей.

7. Камил Готлиб, внучка Грейс Келли

Младшая из детей принцессы Монако Стефании, Камил Готлиб, «выиграла генетическую лотерею», ведь своими голубыми глазами и светлой кожей она напоминает бабушку Грейс Келли, которая по сей день остается признанным идеалом красоты.

6. Лотти Мосс, сестра Кейт Мосс

Шарлотт, или, как ее обычно называют, Лотти Мосс всего 18 лет, но она уже успела поработать для Calvin Klein, Rag & Bone, Sonia Rykiel, появиться на обложке Vogue и стать лицом Bulgari.

5. Роуз Шлоссберг, внучка Жаклин Кеннеди

Удивительно, но Роуз напоминает бабушку гораздо больше, чем ее мама — дочь Жаклин Кеннеди Кэролайн. Сама девушка не замечает большого сходства и не пытается подражать бабушке, предпочитая, чтобы ее знали как актрису, а не как «копию Джеки».

4. Раджад и Рорри Фенти, братья Рианны

Кроме младших братьев Рорри (на фото справа) и Раджада у Рианны есть две сестры по отцу, Кенди и Саманта, и старший брат Джейми — также от предыдущих отношений ее отца.

3. Анвар Хадид, брат Джиджи и Беллы Хадид

Младший брат Джиджи и Беллы, 18-летний Анвар, также выбрал карьеру модели и подписал контракт с тем же модельным агентством, где заняты его сестры.

2. Зак Уильямс, сын Робина Уильямса

Зак далек от мира шоу-бизнеса, но, как и его отец, молодой человек наделен добротой и желанием помогать людям. Особенно тем, от кого большая часть общества отвернулась, — заключенным тюрьмы Сан-Квентин.

1. Райли Кио, внучка Элвиса Пресли

Актриса и модель Райли Кио — дочь Лизы Марии Пресли и ее первого мужа, певца и композитора Дэнни Кио. Райли одновременно похожа и на своего легендарного дедушку, и на бабушку — Присциллу Пресли.

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