12 знаменитых интровертов, которым замкнутость не помешала добиться мировой славы

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Публичные персоны, постоянно находясь под пристальным вниманием прессы и поклонников, казалось бы, должны получать от этого удовольствие и по умолчанию быть открытыми и разговорчивыми. Однако некоторые из них признаются, что по натуре они интроверты и повышенный интерес к ним серьезно их тяготит. В то же время способность глубоко погружаться в свой внутренний мир позволяет звездным интровертам легко вжиться в любую роль.

AdMe.ru разыскал самых известных интровертов, которым замкнутость не помешала прославиться на весь мир и завоевать любовь миллионов поклонников.

12. Киану Ривз

Интровертность Киану Ривза стала поводом для многих мемов. А издание «Тайм» несколько лет назад назвало актера «самым большим интровертом Голливуда». Успешный актер не скрывает свою натуру за маской и сам признается, что всегда был одиночкой и не любит шумных компаний, предпочитая им уединение или общество самых близких. Так, свое 50-летие он отметил вдвоем со своей сестрой.

11. Джонни Депп

Большинство ролей Джонни — замкнутые персонажи, которые во многом отражают и черты самого актера, избегающего излишнего внимания. Эдвард Руки-Ножницы, Вилли Вонка, вампир Барнабас Коллинз, парикмахер Суини Тодд — можно продолжать долго. Возможно, в этом секрет блестящего исполнения ролей — быть собой. Актер признается, что очень застенчивый, однако профессия обязывает его находиться в центре внимания.

10. Одри Хепберн

Звезда золотого века Голливуда не раз повторяла, что роль Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани» далась ей труднее всех в ее карьере. «Я интроверт. Играть девушку-экстраверта оказалось самой сложной вещью, которую я когда-либо делала», — признавалась актриса. Замкнутая натура, однако, не мешала Хепберн быть известным филантропом и помогать нуждающимся по всему миру.

9. Мерил Стрип

Сложно поверить, но Мерил Стрип, известная своими образами принципиальных и порой жестких женщин, тоже называет себя интровертом. По словам актрисы, она любит одиночество, а в работе ей постоянно приходится преодолевать свою боязнь камеры.

8. Сальма Хайек

Мексиканская актриса, известная своими страстными и дерзкими образами, признается, что по натуре очень застенчива и панически боится сцены и выступлений перед массовой аудиторией. И если перед камерой преодолеть свои страхи ей удается блестяще, то работу для открытой публики актриса сравнивает со смертельной пыткой.

7. Джессика Симпсон

Однажды певица призналась своим поклонникам, что с детства была очень стеснительной, но всю жизнь борется с этим. Сцена и роли в кино стали для Джессики отличным способом справиться со страхом общения и застенчивостью, которые певица считает недостатками.

6. Кортни Кокс

Звезда сериала «Друзья» в одном интервью призналась, что она интроверт и светским мероприятиям предпочитает посиделки дома в кругу самых близких друзей. По мнению актрисы, разница в темпераменте в свое время стала одной из причин их расставания с мужем Дэвидом Аркеттом, который обожает общаться и проводить время вне дома.

5. Зейн Малик

Несколько лет назад британский исполнитель в интервью признался, что слава дается ему непросто из-за обязательного посещения светских мероприятий. Как застенчивую натуру его утомляет навязчивое внимание публики. По словам Зейна, именно образ «плохого парня» позволяет ему скрывать свою неуверенность и стеснительность.

4. Леди Гага

<p><strong>Эпатажная певица сама называет себя интровертом и признается, что погружение в мир музыки и собственного творчества кажется ей интересней голливудской славы.</strong> Возможно, весь этот театральный грим, перья, шипы и парики для нее единственный способ защитить свой внутренний мир от посторонних. </p> <p>Психологи утверждают, что интровертам проще эпатировать публику, потому что их, в отличие от экстравертов, мало интересует, что подумают о них окружающие.</p>

3. Блейк Лайвли

Несмотря на то что актриса прославилась благодаря сериалу «Сплетница», она не имеет почти ничего общего со своей героиней. По собственным признаниям Блейк, она не любитель шумных вечеринок и всегда была очень скромной и застенчивой. Как любому интроверту, актрисе требуется достаточно много времени, чтобы с кем-то подружиться, а свободное время она предпочитает проводить за очень домашним занятием — кулинарией.

2. Джоан Роулинг

Успешная писательница часто повторяет в своих интервью, что является интровертом и только с приходом всемирной славы ей удается понемногу раскрепоститься. Возможно, именно присущая интровертам способность лучше излагать свои мысли в письменной форме и позволила ей добиться такого успеха на писательском поприще.

1. Стивен Спилберг

Один из самых ярких примеров того, как интровертная личность может быть лидером. Знаменитый режиссер признается, что стесняется званых ужинов, разговоров с незнакомцами и предпочитает не читать отзывы на свои киноработы.

Кто из вышеупомянутых звездных личностей удивил вас своим признанием? Поделитесь в комментариях!