12 певцов, которые дебютировали на сцене «Утренней звезды» и не стали останавливаться на достигнутом

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«Кузница юных талантов» — такой статус закрепился за программой «Утренняя звезда», которая выходила на телевидении на протяжении 12 лет. Ее бессменным ведущим был Юрий Николаев, сами же участники называли его ласково «дядя Юра». «Утренняя звезда» стала отправной точкой в карьере многих популярных российских исполнителей, которые сами говорят об этом в своих интервью.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самых ярких героев этой передачи.

1. Сергей Лазарев

С детства Сергей Лазарев был участником нескольких ансамблей, в частности выступал в составе группы «Непоседы» (с 1995 года). В 14 лет он решил показать себя в качестве самостоятельного вокалиста в «Утренней звезде» с песнями «Ты меня на рассвете разбудишь» и «My way» на русском языке. Сергей занял 1-е место. С 2001 по 2004 год был участником группы Smash!! с Владом Топаловым, ну а потом занялся сольной карьерой.

2. Валерия

С 17 лет Валерия пела в местных ансамблях Саратовской области. Далее пробовала себя в нескольких конкурсах, но особых успехов не добивалась. Удача пришла к ней в 24 года на «Утренней звезде», где она исполнила романс «Только раз бывает в жизни встреча» и стала победителем конкурса. В 2013 году Валерии присвоили звание Народной артистки России.

3. Анжелика Варум

Еще в школьные годы Анжелика Варум поняла, что хочет связать свою жизнь с музыкой. Она начинала свой творческий путь с позиции бэк-вокалистки. В 21 год по инициативе отца записала песню «Полуночный ковбой», с которой и дебютировала на большой сцене в программе «Утренняя звезда».

4. Прохор Шаляпин

С 1991 по 1996 год Прохор Шаляпин числился в вокальной шоу-группе «Джем», позднее стал солистом русского народного ансамбля «Вьюнок». На «Утреннюю звезду» попал в 16 лет. Там он спел «Не отрекаются любя» и песню собственного сочинения «Нереальный сон», с которыми занял 3-е место. В 2005 году Прохор выпустил свой первый альбом, а в 2006-м стал участником проекта «Фабрика звезд — 6», где занял 4-е место.

5. Ани Лорак

Еще в 4 года Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) поняла, что хочет стать певицей. Она принимала активное участие в детских вокальных конкурсах, на одном из них в 1992-м познакомилась со своим будущим продюсером Юрием Фалесой. Настоящая популярность пришла к певице в 15 лет, когда она на сцене «Утренней звезды» спела песню «Я i ти». Тогда же артистка выступила под псевдонимом Ани Лорак, прочитав свое имя наоборот.

6. Зара

Свой творческий путь будущая Заслуженная артистка России начала в 14 лет. Тогда она впервые появилась на большой сцене конкурса «Утренней звезды» и стала его финалисткой. Зара спела песню «Сердце Джульетты» авторства небезызвестного композитора Олега Кваши. В 2006 году певица заняла 3-е место на «Фабрике звезд — 6».

7. Влад Топалов

В 5 с половиной лет Влад Топалов был зачислен в группу «Непоседы». В ее составе он неоднократно появлялся на сцене «Утренней звезды». В 2001 году он вместе с Сергеем Лазаревым стал участником группы Smash!!. Кстати, группа с песней «Belle» выступала перед зрителями передачи. После распада дуэта в 2004 году Топалов занялся сольной карьерой.

8. Евгения Отрадная

С детства певица занималась музыкой, а в 16 лет попала на «Утреннюю звезду». Кстати, Отрадной она стала благодаря Юрию Николаеву. Ведущий прочитал ее имя и фамилию и спросил: «Женя Отрадных — чей это мальчик?» Ему ответили, что это девочка, Николаев сказал: «Так пусть будет Отрадная!» Кстати, эта же фамилия зафиксирована у Евгении и в документах.

9. Юлия Началова

Юлия Началова занималась вокалом с 2 лет под руководством своего отца — композитора и аранжировщика. В 5 лет она дебютировала на большой сцене в Воронежской филармонии. В 10 лет попала на «Утреннюю звезду», где с песней «Птичка-синичка» заняла 1-е место. В последние годы жизни Юлия Началова принимала участие в различных телепроектах. Певица умерла на 39-м году жизни от продолжительной болезни.

10. Пелагея

Впервые на сцену Пелагея вышла в 4 года. В 9 лет она познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, который отправил ее видеокассету на «Утреннюю звезду». Пелагею пригласили принять участие в конкурсе, в котором она заняла 1-е место с песней «Валенки» и удостоилась специальной премии $ 1 000. Сегодня Пелагея продолжает работать в жанре фолк.

11. «Лицей»

Группа «Лицей» была создана в 1991 году, и тогда же состоялось их дебютное выступление на большой сцене программы «Утренняя звезда». 14-летняя Анастасия Макаревич, 15-летняя Елена Перова и 14-летняя Изольда Ишханишвили исполнили песню из репертуара ABBA «One of Us». Впоследствии группа неоднократно меняла состав. Сегодня в нее входят бессменная Анастасия Макаревич, Екатерина Непрук и София Тайх.

12. Юлия Волкова

Юлия Волкова неоднократно выступала на сцене «Утренней звезды» в составе группы «Непоседы», в которой числилась с 9 лет. В 1999 году была образована группа «Тату», в ней Юлия Волкова и Лена Катина выступали до 2009 года. После распада дуэта певица занялась сольной карьерой.