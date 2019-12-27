12 пар знаменитостей, которые внезапно оказались друзьями

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Есть стереотип, что дружба между звездами длится недолго — слишком велика конкуренция за место под солнцем. К тому же люди, сумевшие пробиться к Олимпу, — сильные личности, а таким сложно построить крепкие отношения. Однако герои нашей статьи разбивают эти мифы в пух и прах. Оказывается, нерушимая дружба может возникнуть даже между полярно разными знаменитостями: Элтон Джон и Эминем, Дэвид Бекхэм и Снуп Дог тому примеры.

Мы в AdMe.ru отыскали 12 неожиданных пар звезд, которые дружат уже много лет.

1. Элтон Джон и Эминем

Американский рэпер опубликовал о себе книгу «Не боюсь: Эволюция Эминема». В ней он рассказывает, как Элтон Джон спас его от наркозависимости. Попав в клинику с почти летальной передозировкой, Эминем обратился за помощью к сэру Элтону, ведь тот тоже когда-то страдал от пагубной привычки. Музыканты стали тесно общаться, что переросло в крепкую мужскую дружбу.

2. Милли Бобби Браун и Дрейк

Канадский рэпер Дрейк был большим поклонником сериала «Очень странные дела», прежде чем он и исполнительница главной роли впервые встретились. Позже Милли Бобби и Дрейк стали выкладывать совместные фотографии, сдабривая их душевными подписями. Ребята вместе посещали вечеринки и весело проводили время. А когда рэпер выпустил свой альбом «Скорпион», Браун была первой, кто поддержал друга: девушка выложила фото в брендированной куртке, посвященной пластинке.

3. Синди Кроуфорд и Гарри Стайлз

Несмотря на разницу в возрасте, 25-летний солист группы One Direction и 53-летняя супермодель давно дружат. Они познакомились через сына звезды, Пресли. Друзья проводят время вместе, ужинают и ходят на двойные свидания — Синди с мужем и Гарри со своей девушкой.

4. Павел Деревянко и Юрий Колокольников

Актеры познакомились во время съемок фильма «Кука» и подружились. Любопытно, что с первого взгляда Колокольников Деревянко не понравился и показался напыщенным снобом. Зато сейчас ребята — лучшие друзья, они вместе снимаются в кино, ходят на вечеринки и дают интервью.

5. Ева Лонгория и Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория — лучшие подруги. Что бы ни случалось в жизни двух женщин, они неизменно поддерживают друг друга. Знаменитости познакомились 12 лет назад, когда супруг Виктории Дэвид Бекхэм заключил контракт с футбольным клубом «Лос-Анджелес Гэлакси» и их семья перебралась за океан. Виктория была рядом с Евой в момент ее тяжелого развода, а Ева не раздумывая прилетела в Лондон из Америки, чтобы поддержать Викторию на открытии ее магазина. Звезды отмечают вместе праздники и часто подшучивают друг над другом в соцсетях.

6. Риз Уизерспун и Кейт Уинслет

Актрисы встретились в 2007 году. Кейт как раз переехала в район Риз. Уинслет просто позвонила в дверь к Уизерспун и спросила, не могут ли их дети поиграть вместе. Так и подружились.

7. Лиа Ремини и Дженнифер Лопес

Актриса и писательница Лиа Ремини и Дженнифер Лопес дружат уже более 10 лет. Познакомились они благодаря бывшему мужу Лопес Марку Энтони: тот представил их друг другу на премьере фильма «Гнев» в 2004 году. По словам Дженнифер, актрисы моментально «влюбились» друг в друга и поняли, что им хорошо вместе. У женщин схожие взгляды на жизнь, поэтому им легко работается вместе.

8. Дэвид Бекхэм и Снуп Дог

Эта невероятная дружба двух противоположностей зародилась в 2007 году, когда Дэвид Бекхэм принял участие в реалити-шоу Снупа. В 2010 году, когда рэпер записал свой альбом «Malice in Wonderland», Дэвид был первым, кому музыкант позвонил с просьбой послушать свою новую пластинку. Снуп Дог планирует вечеринки для дней рождения Бекхэма, а дома у футболиста на стене висит большой портрет рэпера. Это ли не настоящая мужская дружба?

9. Блейк Лайвли и Бейонсе

Впервые Блейк Лайвли и Бейонсе объединились для работы над промороликом совместного тура певицы и ее мужа Джея-Зи. Позже девушки вместе принимали участие в благотворительных акциях в области женского здоровья. С тех пор знаменитостей связывает нежная дружба. В доказательство можно привести милый тортик, который Блейк как-то подготовила специально для дня рождения своей подруги, дополнив его фото теплым посланием Бейонсе.

10. Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин считает Михаила Ефремова не просто другом, но, скорее, родственником. Ефремов крестил дочку Охлобыстина Анфису, он часто помогает Ивану — в свое время он помог начинающему артисту и со свадьбой. По словам Охлобыстина, Михаил Ефремов — трогательная и деликатная личность, человек-праздник.

11. Дакота Фэннинг и Кристен Стюарт

Дакота Фэннинг и Кристен Стюарт встретились на съемках саги «Сумерки». С тех пор девушки дружат. Фэннинг как-то призналась, что ее дружба со Стюарт — это особенная связь в ее жизни. «Она всегда была рядом со мной, когда я больше всего в этом нуждалась», — сказала Дакота о своей подруге.

12. Ким Чен Ын и Деннис Родман

Знаменитый баскетболист НБА Деннис Родман, оказывается, на короткой ноге с лидером Северной Кореи. Известно, что Ким Чен Ын — большой поклонник баскетбола, а Родман за последнее время часто посещал Пхеньян, где каждый раз был лично принят высшим руководителем КНДР. Они много говорят о политике, спорте и жизни.