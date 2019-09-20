12 пар российских звезд, которых легко принять за родственников
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Актриса Алена Яковлева однажды призналась, что сменила свое настоящее имя (Елена), чтобы ее не путали с уже знаменитой на тот момент тезкой.
Мы в AdMe.ru задумались, сколько еще неожиданных близнецов породил российский шоу-бизнес, и создали для вас эту подборку.
Наталья Водянова и Наталья Ионова
Елена Исинбаева и Елена Ваенга
Кирилл Андреев и Александр Невский
Алена Яковлева и Елена Яковлева
Валерия и Натали
Альбина Джанабаева и Ксения Алферова
Анна Плетнева и Анна Седокова
Алексей Серебряков и Александр Кайдановский
Алена Свиридова и Юлия Рутберг
Ефим Шифрин и Николай Цискаридзе
Яна Троянова и Нина Корниенко
Ольга Бузова и Матильда Шнурова
А какие ложные родственники среди звезд российского шоу-бизнеса известны вам?
Фото на превью EAST NEWS, Tarakanov Vadim/East News