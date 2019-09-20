12 пар российских звезд, которых легко принять за родственников

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Актриса Алена Яковлева однажды призналась, что сменила свое настоящее имя (Елена), чтобы ее не путали с уже знаменитой на тот момент тезкой.

Мы в AdMe.ru задумались, сколько еще неожиданных близнецов породил российский шоу-бизнес, и создали для вас эту подборку.

Наталья Водянова и Наталья Ионова

Елена Исинбаева и Елена Ваенга

Кирилл Андреев и Александр Невский

Алена Яковлева и Елена Яковлева

Валерия и Натали

Альбина Джанабаева и Ксения Алферова

Анна Плетнева и Анна Седокова

Алексей Серебряков и Александр Кайдановский

Алена Свиридова и Юлия Рутберг

Ефим Шифрин и Николай Цискаридзе

Яна Троянова и Нина Корниенко

Ольга Бузова и Матильда Шнурова

А какие ложные родственники среди звезд российского шоу-бизнеса известны вам?

Фото на превью EAST NEWS, Tarakanov Vadim/East News

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