12 наших звезд, чья карьера за границей пошла как по маслу

Мы привыкли считать, что русскоговорящим звездам редко удается получить мировое признание. Однако некоторые из них все же стали настолько известными, что даже за границей собирают толпу фанатов и получают престижные премии.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к нашим знаменитостям и составили список тех, кого так любят за рубежом.

Ксения Раппопорт

Народная артистка России востребована и в зарубежном кино. Ее зовут сниматься в американских и французских проектах, но особенно девушку любят в Италии. Ксения покорила сердца итальянцев еще в 2006 году, когда сыграла в фильме режиссера Джузеппе Торнаторе «Незнакомка». За эту и многие другие роли в итальянском кино Раппопорт получила награды и даже была удостоена ордена Звезды Италии за вклад в отношения между Италией и Россией в кинематографической сфере.

Дина Корзун

Благодаря съемкам в британской киноленте «Последнее пристанище» весь мир заговорил о Дине Корзун, которую уже успели прозвать русской Джулией Робертс за схожесть со знаменитой актрисой. Но не только внешность девушки очаровала иностранного зрителя. Ее проникновенная игра была оценена на кинофестивалях Испании, Англии, Греции и Швейцарии. Ей также удалось сняться в известном сериале «Острые козырьки». Дина работала с разными европейскими режиссерами, сейчас отдает предпочтение российскому кино.

Матвей Лыков

В кино Матвей пришел из модельного бизнеса и на данный момент широко известен благодаря киноленте «Он — дракон», которая имела успех не только в России, но и в Азии. Еще до официального проката в Китае фильм был нелегально выложен в сеть, и за первую неделю его посмотрело более 3 млн человек, которые были без ума от внешности главного героя. Из-за этого Матвей был просто обречен на известность: китайские поклонники стали засыпать его сообщениями в инстаграме. Актер отправился в Китай на премьеру своего фильма, где активно общался с новыми фанатами и даже пытался говорить на их языке.

Александр Петров

О Петрове в России слышали даже те, кто далек от мира кино, но за рубежом он только начинает обретать славу. Не так давно он принял участие в съемках шпионского триллера «Анна». По словам актера, Люк Бессон сам пригласил его сняться в фильме. Конечно, Александр был расстроен, что ему дают только эпизодическую роль, но отказаться от такого предложения не мог. Сейчас актер задействован в съемках греческого биографического фильма «Человек божий», где сыграет вместе с Микки Рурком.

«ВИА Гра»

Во времена «золотого трио» (Анна Седокова, Надежда Грановская и Вера Брежнева) группа добилась огромного успеха в России и Украине, после чего было решено выйти на мировой рынок под псевдонимом Nu Virgos. Их первый же альбом на английском языке имел ошеломительный успех в Японии, Тайване, Гонконге, Израиле и в скандинавских странах. Девушки даже выпустили свою песню «Убей мою подругу» на английском и японских языках и неоднократно организовывали концерты за границей.

Данила Козловский

Сниматься за границей Данила Козловский начал еще задолго до своей популярности в России. В 2004 году он сыграл юного Франца Иосифа во французском телефильме «Сисси — мятежная императрица», но его фигура так и осталась незамеченной. Принять участие в более крупном зарубежном проекте ему удалось только в 2014 году, однако и эта роль не принесла ему успеха. Всерьез о Козловском на Западе заговорили только спустя несколько лет, благодаря ролям в сериалах «Макмафия» и «Викинги». Эти проекты по-настоящему прославили Данилу среди иностранной публики, а западные СМИ стали брать у него интервью.

Иван Ургант

До недавнего времени телеведущий Иван Ургант был известен только в России, но после новогодней ночи вся Италия узнала его имя. В этом году шоумен решил устроить нетипичное праздничное шоу в стиле итальянского концерта 80-х. Все приглашенные артисты выступали и говорили исключительно на итальянском, а их образы соответствовали моде ушедших лет. Уже на следующее утро в итальянских газетах были опубликованы восторженные отзывы о прошедшей передаче, а деятели культуры, блогеры, да и просто жители Италии выразили благодарность Ивану.

Алексей Воробьев

В России Алексей известен прежде всего как прекрасный музыкант, а также актер комедийных фильмов и телешоу. Однако за границей мужчина участвует в более серьезных проектах. Он снимается в триллерах и драмах, работает на одной площадке с мировыми звездами, а его недавняя роль в «Космических войсках» позволила ему подняться на 59-е место в еженедельном мировом актерском рейтинге. Сейчас Алексей снимается в голливудском биографическом проекте о жизни Рональда Рейгана.

Oxxxymiron

Самый выдающийся исполнитель хип-хопа в России Oxxxymiron стал известен в США после своего рэп-баттла с американским исполнителем Dizaster. Хоть в их словесном поединке и не был выбран победитель, это принесло Оксимирону известность в зарубежных кругах. Иностранные издания стали брать у него интервью, а самого исполнителя даже пригласили на радио, принадлежащее Эминему.

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева считалась успешной в странах Восточной и Северной Европы. За свою карьеру она выпустила около 500 песен, часть из которых исполнила на английском, финском, иврите и на других европейских языках. Бывшие участники группы «ABBA» были наслышаны о ней и даже предлагали Алле сыграть роль в их мюзикле, но она отказалась. Сейчас исполнительница не так активно участвует в творческой деятельности, но иностранные каверы на ее песни и по сей день можно встретить в интернете. Чаще всего их исполняют японцы, которые полюбили Аллу Борисовну за композицию «Миллион алых роз».

Therr Maitz

Российская группа Therr Maitz начала свою карьеру за границей. Еще в 2005 году они подписали контракт с японской компанией на серию выступлений в клубах Токио и Киото. Но после окончания договора деятельность музыкантов приостановилась вплоть до 2010 года, когда был выпущен альбом «Sweet Oldies». Его хорошие продажи убедили группу возродиться, но уже в новом составе. Треки Therr Maitz стали появляться на первых местах в международных чартах, порой обгоняя такие известные группы, как Radiohead и Coldplay. В 2016 году Therr Maitz получили награду на MTV Europe Music Awards в Роттердаме.

Витас

Витас в китайском кинофильме «Мулан»

Витас — один из самых необычных русских исполнителей, прославившийся своим высоким голосом. Певцу удалось покорить не только аудиторию стран бывшего СССР, но и зарубежную публику. Клип на песню The 7th Element стал популярен у иностранцев, а еще чуть позже Витаса заметили в Бразилии. Но больше всего фанатов у певца в Азии. В Китае Витаса прозвали «повелителем дельфинов». Его поклонники всерьез считают, что Витас родился с жабрами, поэтому в Китае певцу установили необычный памятник. Сам мужчина стал сниматься в местном кино. Его дебютом стал фильм «Мулан», в котором он сыграл музыканта.