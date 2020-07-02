12 иностранных песен, в которых звучат русские слова и фразы

Ни для кого не секрет, что отечественные музыканты испытывают непреодолимую тягу к использованию в своих песнях слов или фраз на английском языке. Но, оказывается, и зарубежные артисты не прочь вставить русские выражения в свои композиции или даже спеть на нашем языке целые куплеты. Думаем, многие хоть раз слышали песню «Prince Igor», в куплете которой звучат строчки из оперы Александра Бородина «Князь Игорь»: «Улетай на крыльях ветра».

Мы в AdMe.ru решили узнать, в каких еще иностранных композициях можно услышать слова на языке Пушкина и Есенина.

1. Warren G & Sissel — «Prince Igor»

Американский рэпер Уоррен Гриффин III, более известный как Warren G, в 1997 году выпустил сборник «The Rapsody Overture», в котором сочетание рэпа и классической музыки. Мировым хитом его стала песня «Prince Igor», записанная совместно с норвежской оперной певицей Sissel. В качестве припева в данной композиции исполняется сольный вариант хора «Улетай на крыльях ветра». Это фрагмент из оперы «Князь Игорь» русского композитора Александра Бородина: Улетай на крыльях ветра

Ты в край родной, родная песня наша,

Туда, где мы тебя свободно пели,

Где было так привольно нам с тобою. Кстати, вот полный текст этого хора.

2. Morandi — «Kalinka»

В 2018 году в свет вышел новый сингл румынской евродэнс-группы Morandi «Kalinka». В нем идет речь о женщине, которая сводит с ума мужчину и подталкивает его разрушить уже существующие отношения. В припеве Morandi исполняет строчки из русской народной песни «Калинка»: Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя!

Калинка, калинка, калинка моя!

В саду ягода малинка, малинка моя! При этом песня звучит на английском и испанском языках.

3. Ice MC — «Laika»

Британский рэпер и музыкант Ян Кэмпбелл, более известный под псевдонимом Iсе MC, в 1990 году исполнил песню «Laika». В ней он поет о нелегкой доле советской собаки-космонавта по кличке Лайка, которая просит спасти ее и не бросать в космосе. В конце трека звучит радиосообщение на русском языке: «Внимание, внимание! Всем радиостанциям, работающим на частотах от 20 000 килогерц ровно до 20 012 килогерц! Вы создаете помехи приему сигналов космического корабля „Восток-5“. Просим прекратить работу в этом участке диапазона». Кстати, та же фраза, но с продолжением, есть в начале композиции нидерландского музыкального коллектива The Gathering «How to Measure a Planet».

4. Snap! — «The Power»

Немецкий евродэнс-проект Snap! в 1990 году представил свою дебютную композицию «The Power», которая вскоре стала одним из крупнейших хитов того года. Танцевальный трек начинается с загадочной фразы, которую начитывает диктор: «Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров „Персональный спутник“».

5. Jamiroquai — «Hot Property»

Популярная британская группа в 2017 году издала сингл «Hot Property», в середине которого внезапно оказалась русская речь. Неизвестная дама произносит фразу, смысл которой не совсем ясен: «Я не обязана вам снова напоминать, что я командир этой операции. Вы всегда должны подчиняться моим приказам. В противном случае вас ждет немедленная ликвидация».

6. Ману Чао — «Infinita Tristeza»

У французского исполнителя испанского происхождения Ману Чао, композиции которого можно охарактеризовать как сплав рока и латиноамериканской музыки, есть песня «Infinita Tristeza». Композиция начинается с фразы Юрия Гагарина: «Люди всех стран и континентов! Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекий космос». В треке можно услышать и другие слова первого космонавта, а также реплику Юрия Левитана «Говорит Москва».

7. Адриано Челентано — «Ja Tebia Liubliu»

В 1994 году композиция Адриано Челентано «Ja Tebia Liubliu» стала очень популярной у русскоязычных слушателей. Дело в том, что в ней исполнитель признается в любви сразу на четырех языках: русском, французском, английском и немецком. В припеве Челентано с очаровательным итальянским акцентом поет: «Я тебя люблю, я жить без тебя не могу».

8. Igorrr — «Lullaby for a Fat Jellyfish»

В дискографии французского музыканта Готье Серра, более известного под псевдонимом Igorrr и выступающего в жанре блэк-метал, есть песня «Lullaby for a Fat Jellyfish». Примерно в середине композиции звучит фраза на чистом русском языке: «Пожалуйста, перестань очищать эту медузу. Меня это бесит».

9. Haggard — «The Final Victory»

У немецкого музыкального проекта Haggard, исполняющего симфо-метал, есть композиция «The Final Victory». На 3-й минуте ее звучания женский хор поет по-русски: Вижу свет в ночи туманной,

Не прогнать мне призрак странный.

Свет негаснущей свечи

Горит, горит в ночи.

10. Брайан Ферри — «Alphaville»

Среди песен британского музыканта Брайана Ферри, выступающего на сцене, к слову, уже почти 50 лет, есть композиция «Alphaville». В самом ее начале девушка по-русски произносит: «Не проси меня, я не буду танцевать».

11. Милен Фармер — «California»

В самом начале одной из песен популярной французской певицы Милен Фармер звучит фраза, произнесенная на русском языке: «Очень медленная скорость».

12. The Orb — «Spanish Castles In Space»

В дискографии британского музыкального коллектива The Orb, который создает музыку в стиле эмбиент, есть композиция «Spanish Castles In Space». В ней можно услышать следующую фразу: «Некоторые рыбы имеют специальные электрические органы, способные накапливать напряжение в десятки и сотни вольт. Во время ночной охоты электрический сом излучает биоэлектрические разряды».