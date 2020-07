12 иностранных песен, в которых звучат русские слова и фразы

1. Warren G & Sissel — «Prince Igor»

2. Morandi — «Kalinka»

3. Ice MC — «Laika»

Британский рэпер и музыкант Ян Кэмпбелл, более известный под псевдонимом Iсе MC, в 1990 году исполнил песню «Laika». В ней он поет о нелегкой доле советской собаки-космонавта по кличке Лайка, которая просит спасти ее и не бросать в космосе. В конце трека звучит радиосообщение на русском языке:

«Внимание, внимание! Всем радиостанциям, работающим на частотах от 20 000 килогерц ровно до 20 012 килогерц! Вы создаете помехи приему сигналов космического корабля „Восток-5“. Просим прекратить работу в этом участке диапазона».

Кстати, та же фраза, но с продолжением, есть в начале композиции нидерландского музыкального коллектива The Gathering «How to Measure a Planet».