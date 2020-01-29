12 горячих телохранителей звезд, которые сами могли бы собрать армию поклонников

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Работа телохранителя знаменитости и опасна, и трудна. Нужно постоянно быть начеку, напрягая все органы чувств, чтобы не допустить нападения на селебрити. Охранник всегда находится рядом и поэтому нередко попадает в объективы фотоаппаратов. Некоторые из профессионалов настолько хороши собой, что перетягивают внимание на себя. А иные даже обзаводятся собственной фан-страничкой в соцсети, например как бодигард Кристен Стюарт.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на горячих охранников известных людей и хотим, чтобы вы тоже оценили снимки этих мужественных парней.

1. Телохранитель Карди Би

В декабре рэп-исполнительница Карди Би отправилась в суд. Но на фотографиях того визита внимание пользователей сети привлекла вовсе не эпатажная звезда, а ее телохранитель. Мужчину зовут Прайс, он ведет страничку в инстаграме, где насчитывается уже 15 тыс. подписчиков.

Еще бы! Сразу после размещения снимков Карди Би и Прайса пользователи твиттера стали упражняться в остроумии и петь дифирамбы горячему охраннику. «Ее бодигард похож на Шрама из „Короля Льва“. Карди Би, скажи ему, что я могу быть его мышкой!» — написала одна из подписчиц, прикрепив кадр из мультфильма, где хитрый лев собирается съесть мышь.

2. Телохранитель Джастина Бибера

Начальника службы безопасности молодой звезды зовут Майкл Арана. Именно он организовывает работу команды телохранителей Бибера. А еще, судя по инстаграму Араны, у них с певцом довольно теплые отношения: в одном их своих постов Майкл трогательно поздравил подопечного c выходом документального фильма о нем.

3. Телохранитель Карла Лагерфельда

В начале прошлого года не стало креативного директора модного дома Chanel Карла Лагерфельда. 44-летний Себастьян Жондо был телохранителем модельера и личным помощником. Они сотрудничали в течение 20 лет, Лагерфельд даже предлагал Жондо участвовать в показах Chanel. Летом 2019 года Себастьян представил весенне-летнюю коллекцию Лагерфельда на показе мужской моды.

4. Телохранитель Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон всегда щепетильно относилась к собственной защищенности. Несколько лет назад она поделилась снимком своей службы безопасности, состоящей из 6 человек. А когда яркой блондинке сделали предложение руки и сердца и подарили дорогущее кольцо, Пэрис, недолго думая, наняла отдельного охранника для украшения. Телохранители рядом со светской львицей то и дело меняются, но девушка не прочь пригласить к себе в команду профессионала погорячее.

5. Телохранитель Кэти Холмс

После расставания с Томом Крузом в 2012 году Кэти Холмс сменила личную охрану и водителя, ведь прошлая команда работала и на бывшего мужа актрисы. Кэти посчитала, что так она будет в большей безопасности. Жаль, ведь еще в 2010 году в окружении Кэти можно было встретить вот этого бодигарда с модельной внешностью.

6. Телохранитель Хайди Клум

Хайди Клум 2 года встречалась со своим телохранителем Мартином Кристеном. Некоторые даже всерьез считали, что пара ждет прибавления и скоро пойдет под венец. Однако Хайди и Мартин расстались в 2014 году. Конечно, работать с бывшей возлюбленной Кристен уже не мог, и Хайди наняла вот этого привлекательного охранника, чтобы чувствовать себя в безопасности.

7. Телохранитель Беллы Хадид

Охранник Беллы Хадид всегда старался выглядеть достойно рядом с супермоделью. Саймон Ньютон следит за модными тенденциями и впечатляет папарацци своим стильным внешним видом. Судя по его инстаграму, сейчас Ньютон ушел из профессии бодигарда: теперь он фитнес-модель и бизнесмен.

8. Телохранитель Джиджи Хадид

Хотя Джиджи и предпочитает быть самой заметной на любой фотографии, кажется, она тоже не прочь, чтобы ее сопровождал профессионал приятной наружности.

9. Телохранитель Эми Адамс и Виктории Бекхэм

В 2016 году актрису Эми Адамс заметили в компании молодого охранника модельной внешности. А несколько месяцев спустя бодигард перебрался в службу безопасности Виктории Бекхэм. Молодой телохранитель всегда одет с иголочки и на фотографиях достойно гармонирует со стильной Викторией.

10. Телохранитель Кристен Стюарт

Охранник лучшей актрисы десятилетия настолько хорош собой, что у него даже есть фан-странички в фейсбуке и твиттере, которые ведутся с 2010 года. Мужчина долгое время сотрудничал с Кристен Стюарт, а также защищал других селебрити, например Нину Добрев и Мелиссу Маккарти.

11. Телохранитель Кайли Дженнер

Семейство Кардашьян — Дженнер, кажется, выбирает телохранителей не только по профессиональным качествам, но и по внешнему виду. Весь мир обсуждает горячего красавчика Тима Чанга, который охраняет Кайли. Однако и его предшественник может дать фору любому. Вы только взгляните на эту гору мышц темнокожего бодигарда, рядом с которым любая дама будет чувствовать себя как за каменной стеной.

12. Телохранитель Бруклина Бекхэма