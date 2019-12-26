12 фактов о жизни и творчестве Михаила Боярского, после которых вы воскликнете: «Тысяча чертей!»

42 8 4 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

26 декабря советский актер и певец Михаил Боярский празднует юбилей: народному артисту РСФСР исполняется 70 лет. Михаил Сергеевич никогда не отличался ангельским поведением, не скрывал своих вредных привычек и взглядов на жизнь, порой высказывая их в довольно резкой форме. Но зритель всегда прощал Боярскому репутацию хулигана — за его харизму, обаяние, образ д’Артаньяна и «Зеленоглазое такси».

В знаменательную дату AdMe.ru решил вспомнить биографию любимого артиста и отыскал несколько любопытных фактов.

Михаил Боярский — внук митрополита раскольнического движения

Михаил Боярский родился в замечательной династии петербургских актеров. Отец Сергей Александрович и дядя Николай Александрович были ведущими актерами Театра имени Комиссаржевской, мама Екатерина Мелентьева служила в Театре Комедии. А портрет бабушки артиста висит на стене Петербургской семинарии среди снимков лучших педагогов. Интересно, что дедушка Михаила Боярского — Александр Иванович — был видным деятелем обновленческого раскола, архиепископом, протоиереем Русской православной церкви.

В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» он должен был играть вовсе не гасконца

Роль в ленте о приключениях трех мушкетеров принесла Михаилу Боярскому всенародную славу и любовь. Однако режиссер далеко не сразу утвердил Боярского на роль д’Артаньяна. Изначально Георгий Юнгвальд-Хилькевич планировал дать молодому артисту роль Рошфора. Затем он предложил ему выбор: сыграть Атоса или Арамиса. И только по ходатайству композитора Михаила Дунаевского Михаил Боярский был утвержден на роль гасконца.

Во время съемок чуть не погиб в бою на шпагах

Снимали «Марлезонский балет», на который врывался с подвесками д’Артаньян. По сценарию, он должен был сразиться на шпагах с Рошфором, которого играл Борис Клюев. Последний до этого никогда не фехтовал, а тут вдруг выхватил шпагу и ткнул ею Боярского. Сцену отсняли. После обнаружили, что Михаила нигде нет. Пошли искать. Нашли окровавленного актера в туалете. Оказалось, что Клюев нечаянно попал Боярскому в рот и проткнул ему нёбо. В больнице сказали, что рана была глубокой и все могло окончиться куда более трагически.

Усы появились в 5 лет

Дело было так. Мальчишкой Михаил и его товарищи играли у места, где строилась новая школа. Ребята пропадали там практически днями и ночами. И однажды один рабочий подозвал маленького Боярского к себе. Тот подошел, а мужчина зажал его между колен и пальцем в мазуте провел линию между носом мальчика и верхней губой. Малыш не понял, что произошло и почему все хохочут. Пришел домой. А там мама спросила: — Что это с тобой? — Дяденька сделал. — Ну-ка, покажи мне этого дяденьку! Мама Михаила Боярского всегда старалась защитить своего сына от всех и очень его любила. Теплые, доверительные отношения с матерью у артиста сохранились до конца ее жизни.

А шляпа — в 1992 году

Впервые Михаил Боярский появился в шляпе на радио во время записи «Песни мушкетеров». Но постоянным атрибутом актера этот аксессуар стал чуть позднее — в 1992 году.

Дважды женился на одной и той же женщине

Михаил Боярский женат на актрисе Ларисе Луппиан. В юности они вместе работали в Театре Ленсовета. Мюзикл «Трубадур и его друзья» сделал Михаила Боярского известным театральным актером. Принцессу в этой постановке как раз сыграла юная Лариса. Ребята без устали репетировали и с особенным нетерпением ждали сцены поцелуя своих героев. Вскоре актеры поженились, однако в 1985 году развелись. Как позже признался Михаил Боярский, так было нужно для решения квартирного вопроса. Однако пара продолжала жить как муж и жена. В 2009 году Лариса и Михаил вновь расписались.

Записал более 600 песен

«Зеленоглазое такси», «Городские цветы», «Ланфрен-ланфра», «Спасибо, родная!» — Михаил Боярский исполняет на концертах только настоящие шлягеры, которых ждет публика. Это около 30 песен. А ведь за свою творческую жизнь певец записал более 60 песен! Это не только музыкальные номера из фильмов и спектаклей, но и песни для радио, телепередач, виниловых пластинок, сольных компакт-дисков.

Такси в его песне «зеленоглазое» вовсе не из-за света салатовых фар

И это не то чтобы метафора, как мы могли подумать. Просто в советское время у таксистов был простой метод оповещать клиентов о том, что машина свободна. Для этого на лобовом стекле размещалась небольшая зеленая фара, которую водитель включал, когда ехал без пассажира. Люди замечали этот огонек и «голосовали». Вот так. Но нам все равно приятнее думать, что завуалированно речь идет о зеленых глазах любимого человека лирического героя песни.

Песня о голубке писалась специально по просьбе Михаила Боярского

Поэт Юрий Ряшенцев, который писал стихи к песням в фильме «Гардемарины, вперед!», рассказывал о бессмертном шлягере «Ланфрен-ланфра» следующее: «Она была написана по просьбе Миши Боярского. Ему хотелось сыграть последнюю любовь стареющего д’Артаньяна, спеть прощальную песенку мушкетера, попавшего в русские снега». А знаменитое «ланфрен-ланфра», кстати, просто французская абракадабра, которую используют в песнях. Нечто вроде русского «ой, люли-люли».

Артист фанатеет от The Beatles

В юности «битлы» казались Боярскому чуть ли не богами. Он во всем им подражал и даже отрастил волосы. Однажды произошел курьезный случай. Вместе с однокурсниками Михаил отдыхал, а потом настало время выскочить в магазин. Артист впопыхах напялил на себя чью-то одежду. Это была женская шуба в пол, из искусственного меха «под леопарда». Боярскому показалось, что он чертовски похож на Джона Леннона, и по пути в магазин и у прилавка он самозабвенно пел что было мочи. К сожалению, милиционеры шоу не оценили.

И от футбольного клуба «Зенит»

Михаил Боярский — пожалуй, главный болельщик и символ питерского «Зенита». Актер знаком со многими футболистами клуба и поддерживает с ними дружеские отношения. В 2007 году Михаил Сергеевич пообещал, что если его любимая команда выиграет чемпионат, то он целый год не будет расставаться с болельщицким шарфом «Зенита». Питерцы выиграли — артист сдержал слово и даже на официальных мероприятиях появлялся в футбольной атрибутике.

И напоследок: Михаил Боярский — член гильдии каскадеров. Так-то!

Даже в фильме «Мушкетеры 20 лет спустя», когда актеру уже шел 5-й десяток, многие опасные трюки он выполнял самостоятельно. Это неудивительно, ведь, по словам друзей, авантюры у советского д’Артаньяна в крови.

А какой фильм с Михаилом Боярским вы любите больше всего? Какую песню готовы постоянно переслушивать?